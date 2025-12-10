10 de diciembre de 2025
¡Se confirmó!

Federico Bal, totalmente enamorado, habló de su noviazgo con Evelyn Botto

El romance entre Evelyn Botto y Federico Bal ya no se pudo esconder más y los enamorados contaron cómo se encendió la chispa.

Federico Bal, totalmente enamorado, habló de su noviazgo con Evelyn Botto

Federico Bal, totalmente enamorado, habló de su noviazgo con Evelyn Botto

 Por Analía Martín

La confirmación del noviazgo -sí, noviazgo- entre Evelyn Botto y Federico Bal mostró el costado emocional del conductor que pocos esperaban ver nuevamente. El anuncio, espontáneo y sin estrategia previa, dejó a la vista un gesto de enamoramiento que cambió la conversación mediática. La sinceridad del momento y la reacción de su entorno.

El día en que Federico Bal dejó de ocultar sus sentimientos

La revelación ocurrió en pleno aire de OLGA, cuando Botto compartió una anécdota personal y terminó admitiendo que el chico con el que salía la escuchó hablar dormida. Esa frase abrió la puerta a una ola de preguntas, hasta que sus compañeros lanzaron el nombre que todos sospechaban: Federico Bal. El estudio estalló en festejos y el fragmento se viralizó al instante entre espectadores y fanáticos.

La escena escaló cuando Bal envió un audio celebrando la novedad. “Ya es momento, que lo sepa el mundo”, dijo con tono cálido y entusiasta. Ese gesto —espontáneo, afectuoso y público— expuso un enamoramiento difícil de disimular. Pese a que ambos habían acordado no oficializar ninguna relación, se ve que en esta oportunidad ya no se podía seguir tapando el sol con un dedo.

Cómo nació una química que terminó en romance

En distintas entrevistas, Bal había sido claro sobre su intención de no volver a formalizar una pareja para evitar repetir experiencias dolorosas. Sin embargo, la dinámica con Botto quebró ese esquema. La relación se gestó entre agendas apretadas, viajes y encuentros casuales, pero la conexión fue creciendo de manera natural hasta volverse difícil de ocultar.

Botto, por su parte, admitió que fue ella quien impulsó dar el paso hacia la oficialización. Después de ocho años sin noviazgo, la periodista se mostró auténtica, emocionada y sin filtros al hablar del vínculo. El entendimiento entre ambos se volvió central, sobre todo por el nivel de exposición que enfrentan y por el interés constante que generan en redes y medios de espectáculos.

La química quedó aún más en evidencia durante una nota en LAM, donde Botto afirmó entre risas: “Estamos re calientes, mal”. El comentario fue suficiente para que la pareja volviera a viralizarse. Incluso el guiño sobre que a Fede “le gustan las bailarinas” despertó humor y fascinación entre seguidores que ya analizan cada gesto entre los dos.

Aunque ambos aseguran que prefieren vivir el día a día, se trata de una pareja que proyecta un futuro. Ambos se refieren al nivel de sintonía y el humor que matiza todo.

