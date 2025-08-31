¿Federico Bal tiene nueva novia? Lo vinculan nuevamente con una reconocida conductora

Federico Bal y la conductora habrían retomado una relación del pasado

Después de un tiempo sin novedades sobre su vida sentimental, Federico Bal volvió a quedar en el centro de la escena mediática. En las últimas horas trascendió que el actor estaría nuevamente de novio y apuesta, una vez más, al amor.

El rumor fue instalado por Yanina Latorre durante la última emisión de Sálvese quien pueda (América TV). Allí, la panelista reveló que Bal y la conductora Evelyn Botto habrían tenido un vínculo en el pasado y que ahora lo retomaron.

evelyn botto, novia, federico bal Federico Bal y Evelyn Botto, fueron vistos recientemente en una salida al teatro “Parece que hace un tiempo habían estado juntos, dejaron de verse y ahora volvieron”, contó Latorre al aire.

Según se relató en el programa, la pareja fue vista recientemente en una salida al teatro, donde asistieron juntos a la obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez en el Teatro Lola Membrives. Varios testigos habrían confirmado la cercanía entre ambos, lo que reforzó las versiones de un nuevo romance.

“Es una pareja muy fogosa y sexy”, aseguró Latorre, mientras que sus compañeras Majo Martino y Fede Popgold coincidieron en que la dupla Bal–Botto “es explosiva”.