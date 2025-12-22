González Perejamo en Aconcagua Radio: "Los precios de Chile hay que buscarlos en la web"

Con la llegada de las vacaciones de verano, Chile vuelve a posicionarse como uno de los destinos preferidos por los mendocinos, ya que combina playa, cercanía y precios competitivos. A este atractivo se suma el interés por las compras, especialmente de tecnología, indumentaria y calzado.

Ahora bien, ¿qué tan posible es organizar las compras antes de cruzar la cordillera? Según explicó Nicolás González Perejamo, titular de Demokratia, para conocer los precios es indispensable consultar los sitios web de las marcas. En diálogo con Aconcagua Radio, señaló que las grandes cadenas de retail chilenas no priorizan el precio en sus redes sociales.

“Ninguno de los grandes de retail busca comunicar con el eje en el precio. Cuando comunican a través de redes sociales intentan trasladar alguna experiencia de usuario o mostrar tendencias”, explicó el especialista.

Redes sociales.jpg En redes sociales, los comercios chilenos no comunican precios y apuntan a transmitir experiencias de usuario y novedades. Cómo es la estrategia comercial del retail chileno En ese sentido, González Perejamo remarcó que las redes sociales funcionan más como espacios de fidelización que como canales de venta directa. “No ponen el acento en el precio. No hay precios, los precios los tenés que ir a buscar a la web”, afirmó en Aconcagua Radio, y agregó que muchas marcas apelan a influencers mendocinos para relatar su experiencia de compra en Chile.

Por eso, la recomendación para el público mendocino es planificar con anticipación y buscar precios directamente en los sitios web, donde incluso es posible comprar de manera online desde Argentina y retirar luego en sucursales del país vecino, como ocurre con cadenas como Falabella.