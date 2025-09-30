30 de septiembre de 2025
El Gobierno inicia la privatización de las centrales nucleares de Argentina

Javier Milei habilitó la venta del 44% de las acciones y un programa de propiedad participada para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina.

El Gobierno inicia la privatización de las centrales nucleares de Argentina.

El Gobierno inicia la privatización de las centrales nucleares de Argentina.

Por Sitio Andino Economía

El presidente Javier Milei firmó el decreto 695/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que autoriza el procedimiento para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de ejecutar el proceso de privatización. La licitación será pública, con alcance nacional e internacional, bajo los lineamientos de la Ley 23.696.

El decreto también prevé la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, cumpliendo con los requisitos legales.

  • Se venderá el 44 % de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional.
  • Se implementará un Programa de Propiedad Participada del 5 %, destinado a trabajadores.
  • El Estado nacional y la CNEA conservarán el 51 %, asegurando control mayoritario.

Además, se dispuso que ENARSA transfiera el 1 % de sus acciones en NASA al Estado, y que la propia Nucleoeléctrica ceda 0,01 % de su participación en ENARSA.

Razones de la privatización parcial

El Ejecutivo sostiene que la intervención estatal no ha garantizado eficiencia económica y que la incorporación de capital privado permitirá:

  • Financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027).
  • Completar el proyecto de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II.
  • Reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.

En 2023, la compañía recibió transferencias de capital del Estado por 700 millones de pesos para sostener inversiones. Pese a ello, el Gobierno insiste en que es necesario sumar socios privados para fortalecer la competitividad.

