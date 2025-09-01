En General Alvear

Tadeo García Zalazar planteó corresponsabilizar a los padres por la violencia escolar

Tadeo García Zalazar adelantó la modificación del Código Contravencional y la actualización del protocolo de bullying para reforzar la convivencia escolar.

Tadeo García Zalazar presente en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

El marco de su visita al departamento de General Alvear el Ministro de Educación de la provincia, Tadeo García Zalazar, se refirió a la violencia que se sufre actualmente en el ámbito escolar, prueba de ello es el caso expuesto días atrás en Noticiero Andino donde un alumno de 9 años terminó con cuello ortopédico. “Estamos trabajando en la modificación del Código Contravencional y así poder corresponsabilizar a los padres”, indicó el funcionario.

Agregando además: "Nosotros estamos trabajando siempre tratando de concientizar a la comunidad. La DGE, la Dirección General de Escuelas, tiene un protocolo de bullying. Ese protocolo lo estamos actualizando. Estamos trabajando con equipos interdisciplinarios. Y dentro de unas dos semanas, v amos a tener listo inclusive un proyecto donde estamos proponiendo desde el Ejecutivo Provincial la modificación del código contravencional, para también corresponsabilizar a los padres en este tema, porque mucha de esta educación o de los valores que los chicos representan o transmiten a la escuela vienen de la casa. Entonces, nosotros queremos también que los padres colaboren y sean responsables en el proceso de educación de los chicos".

image

García Salazar agregó también: "Tratamos que la escuela sea una herramienta que canalice y eduque en valores, pero necesitamos que las familias acompañen ese proceso. Esto no es una tarea solo de 8 a 13 horas, que puede ser una jornada regular de una escuela, sino que necesitamos que todo el día los chicos estén interiorizándose en qué está bien, en qué está mal. Y, obviamente, no solo estamos trabajando con bullying, ciberbullying, sino con otras distintos tipos de acciones que son nocivas para nuestros jóvenes. Estamos trabajando mucho en todo lo que es la prevención de suicidio adolescente".

Tadeo García Zalazar se refirió en General Alvear a la violencia en el ámbito escolar

