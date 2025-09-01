Tadeo García Zalazar planteó corresponsabilizar a los padres por la violencia escolar

Tadeo García Zalazar presente en General Alvear.

Agregando además: "Nosotros estamos trabajando siempre tratando de concientizar a la comunidad. La DGE, la Dirección General de Escuelas, tiene un protocolo de bullying. Ese protocolo lo estamos actualizando. Estamos trabajando con equipos interdisciplinarios. Y dentro de unas dos semanas, v amos a tener listo inclusive un proyecto donde estamos proponiendo desde el Ejecutivo Provincial la modificación del código contravencional, para también corresponsabilizar a los padres en este tema, porque mucha de esta educación o de los valores que los chicos representan o transmiten a la escuela vienen de la casa. Entonces, nosotros queremos también que los padres colaboren y sean responsables en el proceso de educación de los chicos".

image García Salazar agregó también: "Tratamos que la escuela sea una herramienta que canalice y eduque en valores, pero necesitamos que las familias acompañen ese proceso. Esto no es una tarea solo de 8 a 13 horas, que puede ser una jornada regular de una escuela, sino que necesitamos que todo el día los chicos estén interiorizándose en qué está bien, en qué está mal. Y, obviamente, no solo estamos trabajando con bullying, ciberbullying, sino con otras distintos tipos de acciones que son nocivas para nuestros jóvenes. Estamos trabajando mucho en todo lo que es la prevención de suicidio adolescente".

