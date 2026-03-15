Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Las 18 reinas departamentales recorren la Ciudad en sus carros alegóricos y convocan a cientos de personas que, desde las 21, desafíaron el mal clima para acompañar la tradicional celebración. (Ir a la nota)
A pesar de las lluvias pronosticadas para la noche, la celebración volvió a convertirse en un punto de encuentro familiar cargado de emociones, en la previa del Acto Central. (Ir a la nota)
La vicepresidenta, Victoria Villarruel llegó al desayuno de la Coviar 2026 pero evitó referirse a la nula relación política que hoy la une con Javier Milei. (Ir a la nota)
Mendocinos y visitantes se ubicaron a lo largo del recorrido para ver pasar a las Reinas. El Carrusel volvió a mostrar la diversidad cultural de la Vendimia. (Ir a la nota)
La finalización de la Fiesta de la Vendimia marcó un hito en la historia de los espectáculos de la provincia. Más allá de las cajas lumínicas y el despliegue de artistas en el escenario, el cierre se destacó por un imponente show de drones que deslumbró a los 20.000 espectadores presentes. (Ir a la nota)
La Fiesta de la Vendimia cerró con un show de 500 drones que transformaron el cielo del Teatro Greigo Frank Romero Day en un escenario tecnológico. (Ir a la nota)
Las coronas de la reina y virreina son las pieza de orfebrería más importante de Mendoza, mucho más que un simple accesorio de realeza. (Ir a la nota)
Un grupo de delincuentes perpetró un robo en una joyería ubicada en pleno centro de Mendoza y luego escapó en una camioneta. (Ir a la nota)
El intendente Marcos Calvente firmó un decreto tras el derrame de efluentes cloacales que provocó socavones y afectó la circulación en la zona. (Ir a la nota)
El artista llegó a la provincia para recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y brindó una conferencia de prensa. (Ir a la nota)