Tras una noche de emociones en el Frank Romero Day, la reina y virreina Nacional de la Vendimia 2026 compartieron sus primeras sensaciones en el Desayuno Real.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Las 18 reinas departamentales recorren la Ciudad en sus carros alegóricos y convocan a cientos de personas que, desde las 21, desafíaron el mal clima para acompañar la tradicional celebración. ( Ir a la nota )

A pesar de las lluvias pronosticadas para la noche, la celebración volvió a convertirse en un punto de encuentro familiar cargado de emociones, en la previa del Acto Central. ( Ir a la nota )

La vicepresidenta, Victoria Villarruel llegó al desayuno de la Coviar 2026 pero evitó referirse a la nula relación política que hoy la une con Javier Milei. ( Ir a la nota )

Carrusel 2026, La Paz, carro ganador, galería Sitio Andino

Mendocinos y visitantes se ubicaron a lo largo del recorrido para ver pasar a las Reinas. El Carrusel volvió a mostrar la diversidad cultural de la Vendimia. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

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La finalización de la Fiesta de la Vendimia marcó un hito en la historia de los espectáculos de la provincia. Más allá de las cajas lumínicas y el despliegue de artistas en el escenario, el cierre se destacó por un imponente show de drones que deslumbró a los 20.000 espectadores presentes. (Ir a la nota)

08 de Marzo de 2026, Acto Central, Show de Drones, drone, vendimia, galería Foto: Cristian Lozano

La Fiesta de la Vendimia cerró con un show de 500 drones que transformaron el cielo del Teatro Greigo Frank Romero Day en un escenario tecnológico. (Ir a la nota)

atributos, cetro y corona vendimial Foto: Cristian Lozano

Las coronas de la reina y virreina son las pieza de orfebrería más importante de Mendoza, mucho más que un simple accesorio de realeza. (Ir a la nota)

10 de Marzo de 2026. Robo joyería en el centro, móvil policial, policía de Mendoza, galería Foto: Cristian Lozano

Un grupo de delincuentes perpetró un robo en una joyería ubicada en pleno centro de Mendoza y luego escapó en una camioneta. (Ir a la nota)

Colector Cloacal Aysam - Tirasso y Profesor Mathus - desborde cloacal, galería Foto: Cristian Lozano

El intendente Marcos Calvente firmó un decreto tras el derrame de efluentes cloacales que provocó socavones y afectó la circulación en la zona. (Ir a la nota)

Joan Manuel Serrat, conferencia de prensa Mendoza 12-03-25, Doctorado Honoris Causa Uncuyo (01) Foto: Cristian Lozano

El artista llegó a la provincia para recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y brindó una conferencia de prensa. (Ir a la nota)