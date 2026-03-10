Las mejores imágenes del Acto Central de la Vendimia

La finalización de la Fiesta de la Vendimia marcó un hito en la historia de los espectáculos de la provincia. Más allá de las cajas lumínicas y el despliegue de artistas en el escenario, el cierre se destacó por un imponente show de drones que deslumbró a los 20.000 espectadores presentes. Mirá la fotogalería :

El Teatro Griego Frank Romero Day es un emblemático anfiteatro al aire libre ubicado en el Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza.

Con Boleta Única y el azar como protagonista, 300 votos definirán a la nueva reina de la Vendimia, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Fiesta de la Vendimia 2026 "90 Cosechas de una misma Cepa"

Los espíritus de Guillermo Cano y Frank Romero Day , cumplieron su rol de narradores, aunque en la inmensidad del montaje tecnológico sus figuras por momentos se diluyeron.

La vigencia de las cajas lumínicas demostró que la artesanía sigue siendo el alma de la fiesta.

Fiesta de la Vendimia, Vendimia 2026, Teatro Griego Vendimia 2026: figuras nacionales, transporte y accesos al Teatro Griego Frank Romero Day. Foto: Cristian Lozano

El cuadro del Tango y la fuente de agua, donde la sensualidad y el movimiento se fundieron en una de las escenas más celebradas.

Fiesta de la Vendimia, Vendimia 2026 Foto: Cristian Lozano

La figura de San Martín no solo salvó la narrativa de la decadencia, sino que devolvió la épica a los cerros, recordándonos que la Vendimia también es un acto de soberanía y coraje.

Vendimia 2026, Fiesta de la Vendimia Foto: Cristian Lozano

La aparición de la Virgen dentro de una esfera, un recurso que resultó confuso y rompió el clima de fe que tan bien habían construido las pantallas con las imágenes de los viñateros.

La Fiesta de la Vendimia celebró 90 cosechas con un despliegue que rescató un guión lineal y previsible.

En la fotogalería, la fuerza de las imágenes y de esos personajes históricos fue tan arrolladora que terminó por opacar a los 750 artistas en escena

Si el libreto no quiso arriesgar, la producción técnica hizo todo lo contrario.

Mención especial merece el despliegue de los 55 músicos en vivo, quienes con una ejecución impecable reafirmaron la excelencia y el prestigio de las figuras locales, convirtiéndose en el latido constante del Teatro Griego.

08 de Marzo de 2026, Acto Central, Show de Drones, drone, vendimia Foto: Cristian Lozano

08 de Marzo de 2026, Acto Central, reina y virreina vendimia Foto: Cristian Lozano

La representante de San Rafael fue coronada como reina de la Fiesta de la Vendimia 2026. Virreina fue Agustina Giacomelli, de Tunuyán. Reemplazarán a Alejandrina Funes y Sofía Perfumo respectivamente.