Las mejores imágenes del Acto Central de la Vendimia

La finalización de la Fiesta de la Vendimia marcó un hito en la historia de los espectáculos de la provincia. Más allá de las cajas lumínicas y el despliegue de artistas en el escenario, el cierre se destacó por un imponente show de drones que deslumbró a los 20.000 espectadores presentes. Mirá la fotogalería:
El Teatro Griego Frank Romero Day es un emblemático anfiteatro al aire libre ubicado en el Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza.
En la fotogalería, la fuerza de las imágenes y de esos personajes históricos fue tan arrolladora que terminó por opacar a los 750 artistas en escena
Si el libreto no quiso arriesgar, la producción técnica hizo todo lo contrario.
Reviví la Fiesta de la Vendimia en fotos
Mención especial merece el despliegue de los 55 músicos en vivo, quienes con una ejecución impecable reafirmaron la excelencia y el prestigio de las figuras locales, convirtiéndose en el latido constante del Teatro Griego.
La finalización de la Fiesta de la Vendimia marcó un hito en la historia de los espectáculos de la provincia. Más allá de las cajas lumínicas y el despliegue de artistas en el escenario, el cierre se destacó por un imponente show de drones que deslumbró a los 20.000 espectadores presentes.
La representante de San Rafael fue coronada como reina de la Fiesta de la Vendimia 2026. Virreina fue Agustina Giacomelli, de Tunuyán. Reemplazarán a Alejandrina Funes y Sofía Perfumo respectivamente.