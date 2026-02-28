Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo.

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

Varios turistas observan hacia el sitio de construcción de la Sagrada Familia desde el Parque Güell, en Barcelona, España, el 20 de febrero de 2026. Con la cruz colocada en lo alto de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la basílica alcanzó su altura prevista de 172,5 metros, remodelando el horizonte de la ciudad. Está previsto que la torre sea inaugurada el 10 de junio, día en que se conmemora el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, diseñador de la Sagrada Familia. (Xinhua/Joan Gosa) (jg) (da) (vf)

Varios devotos se reúnen para las oraciones del primer viernes del mes sagrado del Ramadán en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 20 de febrero de 2026. Las autoridades israelíes reforzaron la seguridad en Jerusalén el primer viernes del Ramadán, limitando a 10.000 el acceso de los devotos de Cisjordania al complejo de la mezquita de Al-Aqsa. (Xinhua/Jamal Awad) (jg) (da) (vf)

Imagen del 19 de febrero de 2026 de turistas visitando el Fuerte Jesús, en la Ciudad Vieja de Mombasa, Kenia. Construido por los portugueses entre 1593 y 1596, el Fuerte Jesús es uno de los ejemplos más destacados y mejor conservados de las fortificaciones militares portuguesas del siglo XVI y fue añadido a la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2011. (Xinhua/Xie Jianfei) (rtg) (ra) (ce)

La luna creciente es vista sobre la Ciudadela de Saladino en el segundo día del mes sagrado del Ramadán, en El Cairo, Egipto, el 20 de febrero de 2026. (Xinhua/Ahmed Gomaa) (oa) (ra) (vf)

Ricardo Montaner regresa a los escenarios en el Movistar Arena de Buenos Aires, iniciando su gira mundial "El Último Regreso Tour 2026". FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA.

El Ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asestando uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en la historia reciente de la región. Aunque todavía se aguarda la confirmación oficial del Gobierno federal, la caída del peligroso capo narco ya fue ratificada por diversos medios locales de primera línea como El Universal, Reforma y la cadena Televisa. Autor: XINHUA/NA

Un total de 18 personas murieron luego de que un micro de pasajeros que se dirigía a Katmandú, desde Pokhara, cayera en el río Trishuli en el distrito Dhading, centro de Nepal. Autor: XINHUA/NA

FEBRERO 23: El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que más de 60 personas, entre efectivos de la Guardia Nacional, narcotraficantes y funcionarios, murieron tras los episodios de violencia que se desencadenaron al conocerse la muerte del capo Rubén Nemesio Oserguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Autor: XINHUA/NA

Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una acción directa sobre el ingreso principal del Congreso de la Nación. Los ambientalistas, sentados en inodoros, exhibieron el explícito mensaje: “Senadores, no se caguen en el agua”. Desde la organización argumentaron que se trató de una acción de resistencia pacífica cuyo objetivo es visibilizar la gravedad de la reforma a la Ley de Glaciares para la seguridad hídrica del país, 26 de Febrero. FOTO NA Martin Katz / Greenpeace

El presidente Javier Milei participo del homenaje 248 natalacio de San Martin, 25 de Febrero. Autor: DANIEL VIDES/NA

Más de 300 mil alumnos de Inicial y Primaria volvieron a clases en 1.700 escuelas en la Ciudad. El acto inaugural fue una celebración en el mejor de los escenarios: una escuela modelo bilingüe y de tecnología recién terminada y en una zona de Barracas en crecimiento, la Estación Buenos Aires, 25 de Febrero. Autor: PRENSA GCBA/NA

El Ministro de Defensa, Carlos Presti, recibió al Embajador de Israel, Eyal Sela, para profundizar la agenda bilateral en un momento histórico para el vínculo entre ambas naciones. El Embajador agradeció el acompañamiento constante de la Argentina y reafirmó la disposición de Israel para brindar asesoramiento y cooperación a nuestras Fuerzas Armadas, 25 de Febrero. FOTO: (Prensa Min. Defensa)/NA. Autor: (Prensa Min. Defensa)

River Plate enfrentó a Banfield en el estadio Mas Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El técnico Marcelo Gallardo dirigió su último partido en el club de Núñez, 26 de Enero. FOTO: JUAN FOGLIA /NA.