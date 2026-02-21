Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Brasil entra este fin de semana en el corazón de su fiesta más emblemática: el carnaval, una celebración que convierte calles, sambódromos y plazas en escenarios abiertos donde la música, la danza y la creatividad popular se mezclan con millones de personas procedentes de todo el país y del exterior. FOTO: (Xinhua/Lucio Tavora)/NA.

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la compañía SpaceX concretaron el despegue del cohete Falcon 9 con la tripulación ‘Crew-12’ a bordo con destino a la Estación Especial, 13 de Febrero. Autor: @NASA_es/NA

La Ciudad le devolvió a una vecina de Palermo la casa familiar que tuvo usurpada durante 33 años: “Salimos con mi mamá un fin de semana, se metieron y no nos dejaron entrar nunca más”, dijo la dueña, Analía Peluso. “Es un día histórico, siento un agradecimiento y una alegría inmensa”, agregó, 13 de Febrero. Autor: PRENSA GCBA/NA

Una niña jugando en un jardín, en la aldea de Baipeng en el sur de China. En los últimos años, el distrito de Liujiang de la ciudad de Liuzhou ha aprovechado sus prósperas industrias rurales y una dinámica economía agrícola para expandir su negocio turístico. (Xinhua/Huang Xiaobang) (jg) (da) (ce)

Hong Sujung, de República de Corea, participa durante la serie 1 de la competencia de skeleton femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en Cortina, Italia, el 13 de febrero de 2026. (Xinhua/Ding Xu) (oa) (ra) (vf)

Cada 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, una fecha que, con el paso de los siglos, combinó tradición religiosa, relatos medievales y, en la actualidad, gestos públicos de afecto que van desde regalos hasta mensajes en redes sociales. FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA.

Integrantes de la Fraternidad Hijos del Sol participan en el Carnaval de Oruro, en la ciudad de Oruro, Bolivia, el 14 de febrero de 2026. (Xinhua/Javier Mamani) (jm) (oa) (da)

Imagen del 15 de febrero de 2026 de una instalación lumínica con forma de dragón, en San Petersburgo, Rusia. Diez conjuntos de linternas a gran escala e instalaciones luminosas fabricadas en Zigong, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, iluminaron el domingo el río Neva para celebrar la llegada del Año Nuevo chino. (Xinhua/Irina Motina) (rtg) (ah) (vf)

Una ablación por microondas (MWA, microwave ablation) para el tratamiento de un nódulo tiroideo benigno se realizó por primera vez en el sistema público provincial de Córdoba, procedimiento que evita la cirugía convencional, no deja cicatrices y permite preservar la función tiroidea, 15 de Febrero. FOTO NA/MINISERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.

El Año Nuevo Chino comenzará formalmente este martes y se trata del año 4724, regido por el Caballo de Fuego que representa la transformación, nuevas oportunidades, vitalidad, movimiento y energías, 16 de Febrero. FOTO NA Xinhua/Francisco Cañedo

El ejército ucraniano llevó a cabo el ataque con drones más potente y masivo en la región rusa de Bryansk desde el inicio del conflicto, dañando instalaciones de infraestructura energética, según declaró este lunes el gobernador regional, Alexander Bogomaz, 16 de Febrero. FOTO NA ARCHIVO (Xinhua/Bai Xueqi) (jg) (ra) (ce)

La cúpula directiva de la CGT convocó a un paro general para cuando se discuta la reforma la Cámara de Diputados, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. Será sin movilización, indicaron, 16 de Febrero. FOTO NA DAMIAN DOPACIO

Varios palestinos buscan y compran provisiones, en un mercado previo al Ramadán, en la Ciudad de Gaza, el 16 de febrero de 2026. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (rtg) (ah) (vf)

Imagen del 16 de febrero de 2026 del Puente de la Mujer iluminado de rojo durante las celebraciones por el Año Nuevo chino, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. La ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, se engalanó de rojo la noche del lunes para festejar la llegada del Año Nuevo chino iluminando monumentos, edificios y paseos emblemáticos a lo largo de diferentes barrios porteños. (Xinhua/Ezequiel Putruele) (mz) (jg) (ra) (vf)

La empresa argentina fabricante de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo de manera inmediata y despedirá a 920 empleados. Autor: JUAN VARGAS/NA

Plenario en Diputados para emitir dictamen de reforma laboral - Comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, 18 de Febrero. Autor: JUAN FOGLIA/NA

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo se instaló en los cuartos de final del Río Open 2026 tras vencer al alemán Yannick Hanfmann por 6-4, 6-7 (1) y 6-4, 18 de Febrero. FOTO: (X/REDES@atptour)/NA.

Aspecto de la estacion Constitucion durante el paro nacional de la CGT contra el proyecto de reforma laboral, 19 de Febrero. FOTO NA DANIEL VIDES

El bloque oficialista de la Libertad Avanza (LLA) consiguió el quórum de 130 diputados para debatir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, 19 de Febrero. Autor: CLAUDIO FANCHI/NA

En una sesión extensa teñida de escándalos, movilizaciones y un paro general de la CGT, el oficialismo logró esta noche aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y ahora el proyecto será remitido al Senado para analizar las modificaciones aplicadas en la redacción, 19 de Febrero. FOTO: JUAN FOGLIA /NA.