11 de abril de 2026
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Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.

El otoño ya se hace notar en Mendoza. Las temperaturas mínimas y máximas fuerzan al cambio de prendas de vestir.

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Foto: Cristian Lozano

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

6 de Abril de 2026, Entrega Pistolas Taser para preventores de Ciudad, Preventor, galería

La provincia de Mendoza incorporó las pistolas Taser en junio del 2025. Este lunes, el Gobierno entregó 15 dispositivos a preventores de la Ciudad. (Ir a la nota)

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La semana en fotos

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

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CAMION DE GASEOSAS, SAN RAFAEL, galería
Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina

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Un camión que transportaba bebidas perdió parte de su carga en la Ruta 143, a la altura de El Tropezón. (Ir a la nota)

7 de Abril de 2026, Acto Apertura Año Judicial 2026, Dalmiro Garay, suprema corte, galería

En la apertura del año judicial, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, expuso datos sobre el funcionamiento del sistema, destacó la baja en la litigiosidad y detalló reformas en marcha. (Ir a la nota)

Secuestro colectivo hinchas lepra
Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

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La Policía de Mendoza detuvo a 24 hombres que secuestraron un colectivo en Guaymallén. Importante despliegue policial. (Ir a la nota)

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Lautaro Campione F4

El piloto mendocino Lautaro Campione busca reunir 140.000 euros para competir en la Fórmula 4 de Automovilismo italiana. Repasá lo que contó (Ir a la nota)

Asfalto en la ciudad de Mendoza, reasfaltado, arreglos, calles cortadas, galería

Continúa el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, mediante el cual se prevé reacondicionar más de 143 cuadras, lo que equivale a unos 169.000 metros cuadrados de calzada. (Ir a la nota)

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