Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
La provincia de Mendoza incorporó las pistolas Taser en junio del 2025. Este lunes, el Gobierno entregó 15 dispositivos a preventores de la Ciudad. (Ir a la nota)
Un camión que transportaba bebidas perdió parte de su carga en la Ruta 143, a la altura de El Tropezón. (Ir a la nota)
En la apertura del año judicial, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, expuso datos sobre el funcionamiento del sistema, destacó la baja en la litigiosidad y detalló reformas en marcha. (Ir a la nota)
La Policía de Mendoza detuvo a 24 hombres que secuestraron un colectivo en Guaymallén. Importante despliegue policial. (Ir a la nota)
El piloto mendocino Lautaro Campione busca reunir 140.000 euros para competir en la Fórmula 4 de Automovilismo italiana. Repasá lo que contó (Ir a la nota)
Continúa el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, mediante el cual se prevé reacondicionar más de 143 cuadras, lo que equivale a unos 169.000 metros cuadrados de calzada. (Ir a la nota)