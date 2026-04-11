El otoño ya se hace notar en Mendoza. Las temperaturas mínimas y máximas fuerzan al cambio de prendas de vestir.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

La provincia de Mendoza incorporó las pistolas Taser en junio del 2025. Este lunes, el Gobierno entregó 15 dispositivos a preventores de la Ciudad. ( Ir a la nota )

6 de Abril de 2026, Entrega Pistolas Taser para preventores de Ciudad, Preventor, galería

La semana en fotos Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Un camión que transportaba bebidas perdió parte de su carga en la Ruta 143, a la altura de El Tropezón. ( Ir a la nota )

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina

En la apertura del año judicial, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, expuso datos sobre el funcionamiento del sistema, destacó la baja en la litigiosidad y detalló reformas en marcha. ( Ir a la nota )

Secuestro colectivo hinchas lepra Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

La Policía de Mendoza detuvo a 24 hombres que secuestraron un colectivo en Guaymallén. Importante despliegue policial. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Lautaro Campione F4

El piloto mendocino Lautaro Campione busca reunir 140.000 euros para competir en la Fórmula 4 de Automovilismo italiana. Repasá lo que contó (Ir a la nota)

Asfalto en la ciudad de Mendoza, reasfaltado, arreglos, calles cortadas, galería Foto: Cristian Lozano

Continúa el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, mediante el cual se prevé reacondicionar más de 143 cuadras, lo que equivale a unos 169.000 metros cuadrados de calzada. (Ir a la nota)