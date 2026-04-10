10 de abril de 2026
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Habló en Medios Andinos: el mendocino Campione necesita una fortuna para correr en Europa

El piloto mendocino Lautaro Campione busca reunir 140.000 euros para competir en la Fórmula 4 de Automovilismo italiana. Repasá lo que contó.

Lautaro Campione quiere destacarse en el Automovilismo internacional.

Lautaro Campione quiere destacarse en el Automovilismo internacional.

Por Sitio Andino Deportes

Lautaro Campione está ante la gran oportunidad de su vida, pero también frente al obstáculo más crudo del Automovilismo: el dinero. El mendocino de 16 años fue seleccionado para competir en la Fórmula 4 italiana, pero necesita reunir una suma millonaria para poder estar en pista y no dejar pasar su salto internacional.

Una oportunidad única en el Automovilismo que exige mucho más que talento

El joven piloto logró meterse en el radar europeo gracias a su rendimiento, pero sabe que eso no alcanza. “ Es una oportunidad única y no quiero dejarla pasar”, expresó Campione a Medios Andinos, consciente del momento que atraviesa. Sin embargo, también fue claro al describir la otra cara del automovilismo: “El automovilismo no depende solo del talento, también del presupuesto”, señaló, marcando una realidad que se repite en cada categoría formativa.

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Para poder competir en la temporada completa de la Fórmula 4 italiana, necesita reunir alrededor de 140.000 euros, una cifra que no solo cubre el auto.

Lautaro Campione F4

“Hoy la carrera es juntar el presupuesto”

Campione no esquivó el tema y fue directo: “Hoy la carrera es juntar el presupuesto para poder correr”, explicó. El monto incluye estructura, equipo técnico, pruebas, viajes, estadía y desarrollo, elementos fundamentales para competir en igualdad de condiciones en Europa.

Además, remarcó que el desafío actual está fuera de la pista: “El mayor rival muchas veces no es otro piloto, es el presupuesto”, sostuvo.

Un pedido claro: apoyo para seguir creciendo

Ante este escenario, el mendocino decidió salir a buscar apoyo y visibilidad. “Necesito que la gente conozca mi historia y pueda sumarse”, indicó, apelando tanto a empresas como a la comunidad.

El objetivo no es solo correr, sino poder hacerlo en condiciones competitivas: “Quiero estar a la altura y aprovechar esta oportunidad al máximo”, aseguró.

Lautaro Campeione

De Mendoza a Europa: un camino que ya empezó

Campione no llegó hasta acá por casualidad. Se formó desde muy chico en el karting y fue creciendo paso a paso hasta alcanzar este momento.

La Fórmula 4 es una puerta directa al automovilismo profesional internacional, donde se forman pilotos que luego avanzan hacia categorías mayores.

Vengo trabajando hace años para esto, es el momento más importante de mi carrera”, afirmó.

El tiempo corre y el sueño está en juego

El margen es corto y la decisión no depende solo de lo deportivo. Campione necesita reunir el dinero en un plazo limitado para confirmar su participación.

El talento está, la oportunidad es real y el sueño está vivo. Pero en el automovilismo, muchas veces, todo se define lejos del volante.

La nota completa de Lautaro Campione

Embed - TIENE 16 AÑOS, ES PILOTO, Y BUSCA APOYO PARA CORRER EN EUROPA

Preguntas clave sobre Lautaro Campione

¿Por qué Lautaro Campione necesita dinero para correr?

Porque la Fórmula 4 exige cubrir costos elevados de equipo, logística y desarrollo.

¿Cuánto dinero debe reunir?

Aproximadamente 140.000 euros para competir en Italia.

¿Qué incluye ese presupuesto?

Auto, equipo técnico, pruebas, viajes, estadía y mantenimiento.

¿Qué representa esta oportunidad para su carrera?

Es el paso clave hacia el automovilismo profesional internacional.

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