Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Las 18 reinas departamentales ingresaron al hotel Fuente Mayor para dar inicio a una semana de capacitaciones y actividades oficiales, previo al Acto Central. (Ir a la nota)
Desde este lunes, quienes adquirieron sus entradas para la Fiesta de la Vendimia deberán acercarse a los centros habilitados para obtener el pase físico. (Ir a la nota)
Un hombre quedó demorado tras perseguir, atropellar y matar a un ladrón que antes había perpetrado un robo en su casa, en Las Heras. ( Ir a la nota)
El PJ presentó un informe en la Legislatura y expuso su diagnóstico sobre el momento que atraviesa la vitivinicultura en Mendoza. Qué advirtieron y propusieron. (Ir a la nota)
La 25° edición se celebró en los viñedos del Aeropuerto de Mendoza con un espectáculo que fusionó rock y música sinfónica ante miles de personas. (Ir a la nota)
Miles de mendocinos y turistas participaron del festejo. Dos escenarios, la presencia de Conociendo Rusia y artistas locales en una de las avenidas más importantes de Mendoza. (Ir a la nota)
Luis Caputo defendió el programa económico, rechazó la devaluación y destacó inversiones por US$26.000 millones durante el Foro de Negocios en Mendoza. (Ir a la nota)