Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

El robo de una bicicleta en una casa de Las Heras terminó con un presunto ladrón muerto, luego de que una de las víctimas del atraco persiguiera al acusado a bordo de su camioneta hasta atropellarlo, por lo que producto de la colisión, el acusado falleció.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Las 18 reinas departamentales ingresaron al hotel Fuente Mayor para dar inicio a una semana de capacitaciones y actividades oficiales, previo al Acto Central. ( Ir a la nota )

27 de Febrero de 2026, Vendimia, convivencia real, hotel fuentemayor, reinas departamentales, reina de la paz, galería

Actualidad Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Desde este lunes, quienes adquirieron sus entradas para la Fiesta de la Vendimia deberán acercarse a los centros habilitados para obtener el pase físico. ( Ir a la nota )

02 de Febrero de 2026, canje entradas Acto Central fiesta de la vendimia 2026, Teatro Independencia, galería

Un hombre quedó demorado tras perseguir, atropellar y matar a un ladrón que antes había perpetrado un robo en su casa, en Las Heras. ( Ir a la nota )

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial, galería

4 de Marzo de 2026, legislador Germán Gómez, vitivinicultura, senado, Partido Justicialista, PJ, galería Foto: Cristian Lozano

El PJ presentó un informe en la Legislatura y expuso su diagnóstico sobre el momento que atraviesa la vitivinicultura en Mendoza. Qué advirtieron y propusieron. (Ir a la nota)

Las Pelotas, Fiesta de la Cosecha 2026, Germán Daffunchio, Orquesta Filarmónica de Mendoza Foto: Daniel Cano

La 25° edición se celebró en los viñedos del Aeropuerto de Mendoza con un espectáculo que fusionó rock y música sinfónica ante miles de personas. (Ir a la nota)

5 de Marzo de 2026, Aniversario Calle Arístides, Vendimia, Conociendo Rusia, galería Foto: Cristian Lozano

Miles de mendocinos y turistas participaron del festejo. Dos escenarios, la presencia de Conociendo Rusia y artistas locales en una de las avenidas más importantes de Mendoza. (Ir a la nota)

caputo, foro 2026, galería Foto: Cristian Lozano

Luis Caputo defendió el programa económico, rechazó la devaluación y destacó inversiones por US$26.000 millones durante el Foro de Negocios en Mendoza. (Ir a la nota)