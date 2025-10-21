21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este martes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 21 de octubre de 2025

Foto: NA

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este domingo 19 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 19 de octubre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, martes 21 de octubre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.485.
  • Para la venta a $1.505.
PLACA-MONEDA-EXTRANJERA 20 OCTUBRE

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, martes 21 de octubre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.553,87 para la compra;
  • A $1.554,77 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.557,45 para la compra;
  • A $1.602,97 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.878,50 para la compra;
  • A $1.943,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, martes 21 de octubre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.716,90 para la compra;
  • En $1.723,16 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $644 para la compra;
  • A $1.553,89 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 18 de octubre de 2025

El dólar sube pese al rescate del Tesoro estadounidense y crece la expectativa de devaluación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 17 de octubre de 2025

Bessent confirmó que Estados Unidos sigue con la compra de pesos argentinos para intervenir en el mercado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 16 de octubre de 2025

Bessent al rescate de Donald Trump y Javier Milei y promete duplicar en monto del salvataje

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de octubre de 2025

El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos

LO QUE SE LEE AHORA
¿Retenciones cómo garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta.
Rescate económico

¿Retenciones como garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta

Las Más Leídas

Escuela Pascual Iaccarini en San Rafael. video
85 años de historia

Una tradición que une generaciones en San Rafael estará de aniversario en octubre

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad
Operaba en Guaymallén y Luján

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de octubre

Te Puede Interesar

Tembló en Chile y se sintió en Mendoza este martes 21 de octubre.
Dónde fue

Un fuerte sismo se sintió en Mendoza este martes

Por Sitio Andino Sociedad
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
¿Retenciones cómo garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta.
Rescate económico

¿Retenciones como garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta

Por Marcelo López Álvarez