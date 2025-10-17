Supermercados en crisis: una reconocida cadena cerró cuatro sucursales en Argentina

El sector comercial argentino atraviesa nuevamente una etapa de crisis tras confirmarse el cierre de al menos cuatro supermercados Vea , pertenecientes a la cadena Cencosud , en distintas provincias del país. Ante la caída del consumo y una reestructuración empresarial orientada a mejorar la eficiencia , la medida afectó a unos 100 trabajadores .

La empresa líder del comercio minorista y mayorista, Cencosud , enfrenta el complejo panorama económico del país, donde la baja en las ventas y los cambios en los hábitos de consumo motivaron el cierre de cuatro locales . Aunque varios empleados resultaron afectados, algunos fueron reubicados en otras sedes o fueron indemnizados.

El primer cierre tuvo lugar en la sucursal de Castelar , en el oeste del Gran Buenos Aires , donde cerca de 80 trabajadores fueron alcanzados por la medida , según informó el portal Primer Plano Online.

Otro cierre se produjo en Catamarca , sobre la avenida San Martín , donde todo el personal fue desvinculado. En la provincia de Buenos Aires , además de Castelar , la sucursal de Moreno también fue cerrada, aunque no trascendió el número de empleados afectados .

Por último, la sede de Villa Krause, en San Juan, se sumó a la lista. De acuerdo con Infobae, unos 17 empleados fueron despedidos con poco margen de aviso, aunque varios accedieron a la indemnización correspondiente o buscaron alternativas laborales.

Por qué cierran los supermercados Vea en Argentina

Aunque Cencosud no emitió un comunicado oficial, fuentes del sector sostienen que la decisión responde a dos factores principales: la búsqueda de una mayor eficiencia operativa en medio de la caída del consumo durante 2025 y el cambio en los hábitos de compra de los consumidores. La menor frecuencia de visitas a las tiendas y el ajuste en el gasto de productos básicos han obligado a la compañía a reorganizar su estructura.

Cencosud y su vínculo con la compra de Carrefour en el país

Cencosud participa actualmente en el proceso de competencia por la adquisición de la cadena Carrefour en Argentina. Según fuentes cercanas, el grupo busca optimizar recursos y desprenderse de locales con baja rentabilidad o ubicaciones superpuestas, con el fin de fortalecer su posición ante una eventual compra.

Fuente: Infobae.