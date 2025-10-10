Carrefour en Argentina bajo la lupa: qué decisión tomará el supermercado

El consumo argentino viene mostrando una capacidad de compra limitada desde hace tiempo , y en la actualidad la situación se ha agravado . Los primeros en notarlo son los supermercados , entre ellos Carrefour , que anunció su intención de retirarse de la Argentina al no considerarla un mercado prioritario .

Aunque la compañía francesa lleva más de 40 años de operaciones en el país , aún existiría una mínima posibilidad de que permanezca , aunque bajo un modelo de negocios distinto .

El ticket promedio del primer trimestre de 2025 fue inferior al de diciembre , y en los locales ya se percibe un cambio en los hábitos de consumo . En este contexto, la sede central del grupo, ubicada en Massy, Francia , bajo la conducción del CEO Alexandre Bompard , avanza con un plan global orientado a desprenderse de activos y filiales no estratégicas, para concentrar recursos en sus mercados prioritarios: Francia, España y Brasil .

Entre fines de octubre y mediados de noviembre , se espera que el directorio francés defina las ofertas recibidas para la venta de su operación en Argentina , especificando qué parte de la cadena incluirá la negociación y qué nivel de participación conservará el grupo según los rubros.

De acuerdo con fuentes del sector, los movimientos recientes de la filial local apuntan a desprenderse de los hipermercados, Maxi y, eventualmente, Market, para enfocarse en el modelo global de distribución y abastecimiento de locales de cercanía, tanto propios como franquiciados.

Quiénes son los interesados en Carrefour Argentina

Entre los interesados se encuentran tres inversores estratégicos con presencia en el mercado local y cuatro fondos de inversión, tanto nacionales como extranjeros, que buscan ingresar al negocio.

Los nombres que circulan incluyen a Coto, GDN (De Narváez), Cencosud (Jumbo), el fondo Klaff Realty (propietario de Tienda Inglesa en Uruguay), Sophia Capital (liderado por Diego Álvarez-Demalde y Federico Shargorodsky), Newsan (de Rubén Cherñajovsky) y Intercorp, uno de los principales holdings económicos del Perú.

Las ofertas recibidas se ubican entre 900 y 1.000 millones de dólares, una cifra muy por debajo del valor inicial pretendido, cercano a 2.000 millones de dólares.

Estrategia de proximidad y otras alternativas

A pesar del proceso de venta iniciado en agosto, el grupo francés adquirió la cadena Super A, que cuenta con casi 20 autoservicios en Mendoza y alrededores, los cuales se integran bajo la marca Carrefour Express. Además, inauguró una nueva sucursal en Neuquén, en plena zona de Vaca Muerta.

Este formato de proximidad, con locales de entre 70 y 600 m² -de los cuales el 50% opera bajo franquicias-, suma actualmente 460 tiendas, frente a las 700 que conforman la red nacional de la marca.

En paralelo, también lanzó una tarjeta prepaga virtual propia, emitida por el Banco de Servicios Financieros bajo la red Mastercard. Una herramienta de pago virtual que compite con Mercado Pago.

