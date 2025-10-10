10 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Se va o se queda?

Carrefour en Argentina bajo la lupa: qué decisión tomará el supermercado

Aunque la empresa francesa presentó un plan para retirarse del país, ante la baja del consumo interno, intenta explorar otras alternativas para evitar su salida total.

Carrefour en Argentina bajo la lupa: qué decisión tomará el supermercado
Carrefour en Argentina bajo la lupa: qué decisión tomará el supermercado
Por Sitio Andino Economía

El consumo argentino viene mostrando una capacidad de compra limitada desde hace tiempo, y en la actualidad la situación se ha agravado. Los primeros en notarlo son los supermercados, entre ellos Carrefour, que anunció su intención de retirarse de la Argentina al no considerarla un mercado prioritario.

Aunque la compañía francesa lleva más de 40 años de operaciones en el país, aún existiría una mínima posibilidad de que permanezca, aunque bajo un modelo de negocios distinto.

Lee además
Qué supermercados de Mendoza ofrecen descuentos a jubilados con el nuevo programa de ANSES
INCENTIVO

Qué supermercados de Mendoza ofrecen descuentos a jubilados con el nuevo programa de ANSES
la puja por los supermercados carrefour argentina: como se ve del otro lado de la cordillera
Negociaciones

La puja por los supermercados Carrefour Argentina: cómo se ve del otro lado de la Cordillera

¿Carrefour se despide o se transforma en Argentina?

El ticket promedio del primer trimestre de 2025 fue inferior al de diciembre, y en los locales ya se percibe un cambio en los hábitos de consumo. En este contexto, la sede central del grupo, ubicada en Massy, Francia, bajo la conducción del CEO Alexandre Bompard, avanza con un plan global orientado a desprenderse de activos y filiales no estratégicas, para concentrar recursos en sus mercados prioritarios: Francia, España y Brasil.

Entre fines de octubre y mediados de noviembre, se espera que el directorio francés defina las ofertas recibidas para la venta de su operación en Argentina, especificando qué parte de la cadena incluirá la negociación y qué nivel de participación conservará el grupo según los rubros.

Carrefour express, supermercado, mercado, precios, aumento, inflación, super, canasta basica, gondola, caja, cajero.jpg

De acuerdo con fuentes del sector, los movimientos recientes de la filial local apuntan a desprenderse de los hipermercados, Maxi y, eventualmente, Market, para enfocarse en el modelo global de distribución y abastecimiento de locales de cercanía, tanto propios como franquiciados.

Quiénes son los interesados en Carrefour Argentina

Entre los interesados se encuentran tres inversores estratégicos con presencia en el mercado local y cuatro fondos de inversión, tanto nacionales como extranjeros, que buscan ingresar al negocio.

Los nombres que circulan incluyen a Coto, GDN (De Narváez), Cencosud (Jumbo), el fondo Klaff Realty (propietario de Tienda Inglesa en Uruguay), Sophia Capital (liderado por Diego Álvarez-Demalde y Federico Shargorodsky), Newsan (de Rubén Cherñajovsky) y Intercorp, uno de los principales holdings económicos del Perú.

Las ofertas recibidas se ubican entre 900 y 1.000 millones de dólares, una cifra muy por debajo del valor inicial pretendido, cercano a 2.000 millones de dólares.

Estrategia de proximidad y otras alternativas

A pesar del proceso de venta iniciado en agosto, el grupo francés adquirió la cadena Super A, que cuenta con casi 20 autoservicios en Mendoza y alrededores, los cuales se integran bajo la marca Carrefour Express. Además, inauguró una nueva sucursal en Neuquén, en plena zona de Vaca Muerta.

Este formato de proximidad, con locales de entre 70 y 600 m² -de los cuales el 50% opera bajo franquicias-, suma actualmente 460 tiendas, frente a las 700 que conforman la red nacional de la marca.

En paralelo, también lanzó una tarjeta prepaga virtual propia, emitida por el Banco de Servicios Financieros bajo la red Mastercard. Una herramienta de pago virtual que compite con Mercado Pago.

Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

La pulseada de los supermercados por Carrefour y los peligros de la concentración extrema de la oferta minorista

Nuevo mes, nuevas rebajas: qué promociones ofrecen bancos y billeteras en octubre 2025

El Gobierno anunció descuentos en supermercados para jubilados: de qué se trata el programa

Córdoba recibe al enoturismo de Argentina en las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino

Entre la herencia familiar, el cobre y la pasión: cómo se fabrica whisky en Mendoza

La energía solar y la maquinaria inteligente pueden transformar la producción agrícola mendocina

LO QUE SE LEE AHORA
Milei y las autoridades de Sur Energy se reunieron y confirmaron la inversión en La Patagonia.
Polo de IA en Argentina

OpenAI anunció inversión récord en la Patagonia para crear un mega centro de inteligencia artificial

Las Más Leídas

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza
Tras 11 horas de trabajo

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre  EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 10 de octubre

Te Puede Interesar

La energía solar y la maquinaria inteligente pueden transformar la producción agrícola mendocina
Economia Regional

La energía solar y la maquinaria inteligente pueden transformar la producción agrícola mendocina

Por Marcelo López Álvarez
Industria: Mendoza fabrica whisky con historia, cobre y pasión video
Emprendimientos locales

Entre la herencia familiar, el cobre y la pasión: cómo se fabrica whisky en Mendoza

Por Sofía Pons
Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza
Tras 11 horas de trabajo

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Por Luis Calizaya