Guaymallén presentó "Destino Verano", un espacio recreativo e inclusivo para todas las edades

El Municipio de Guaymallén anuncia la apertura de “Destino Verano”, un programa orientado a niños, adolescentes y personas mayores, que comenzará el 16 de diciembre de 2025 y finalizará el 13 de febrero de 2026. Este espacio recreativo y formativo se llevará a cabo en siete sedes del departamento, con actividades para diversas franjas etarias y necesidades.

Actividades y sedes en Guaymallén El programa está diseñado para niños de 6 a 13 años, personas mayores de 50 años, y también incluye actividades específicas para personas con discapacidad. Las actividades se desarrollarán en seis lugares estratégicamente distribuidos, ofreciendo opciones para diferentes intereses y necesidades:

Polideportivo Poliguay, Polideportivo Nicolino Locche y Polideportivo Quino: destinados a niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h (turno mañana) y 15:00 a 18:00 h (turno tarde) , de martes a viernes.

Club de Agua Saucelandia: además de los niños, en este espacio podrán participar adultos mayores de 50 años. Los niños tendrán actividades de 9:00 a 12:00 h , mientras que los adultos disfrutarán de la propuesta de 16:00 a 19:00 h .

Camping Rayen Curá: espacio recreativo para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h , de martes a viernes.

Hostal de los Andes: este complejo recreativo ofrece actividades para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h , de martes a viernes.

Fundación Construyendo Vidas para los Niños: esta sede ofrece actividades para personas con discapacidad, de martes a viernes, en el horario de 9:30 a 12:30 h. Escuela de Natación en Guaymallén Una de las principales propuestas del programa es la Escuela de Natación, que estará disponible para personas de 14 a 50 años en los tres polideportivos municipales (Poliguay, Nicolino Locche y Quino). Las clases se dictarán de martes a viernes, de 18:00 a 19:30 hs.

de martes a viernes Horario: de 18:00 a 19:30 h ¿Cómo inscribirse en Guaymallén? Las preinscripciones se van a llevar a cabo entre el 17 de noviembre y el 21 de noviembre. Para completar el procedimiento, los interesados deben anotarse ingresando al sistema de inscripciones del municipio. https://sistemas.guaymallen.gob.ar/deportes/login

Para finalizar el proceso de inscripciones, los interesados deben concurrir entre el 9 y 12 de diciembre con una fotocopia del DNI y completar una declaración jurada de salud de la siguiente manera: Quienes se hayan anotado en Saucelandia y en Poliguay deben asistir al Polideportivo Poliguay de 9 a 13 y de 17 a 20.

Quienes se hayan anotado en Polideportivo Quino deben asistir al Polideportivo Quino de 9 a 13 y de 17 a 20.

Quienes se hayan anotado en Polideportivo Nicolino Locche y Hostal de Los Andes deben asistir al Polideportivo Nicolino Locche de 9 a 13 y de 17 a 20.

Quienes se hayan anotado en Rayen Cura deben asistir al Centro Cívico Puente de Hierro de 9 a 13 y de 17 a 20.

