Guaymallén presentó "Destino Verano", un espacio recreativo e inclusivo para todas las edades

El Municipio de Guaymallén anuncia la apertura de “Destino Verano”, un programa orientado a niños, adolescentes y personas mayores, que comenzará el 16 de diciembre de 2025 y finalizará el 13 de febrero de 2026. Este espacio recreativo y formativo se llevará a cabo en siete sedes del departamento, con actividades para diversas franjas etarias y necesidades.
Actividades y sedes en Guaymallén
El programa está diseñado para niños de 6 a 13 años, personas mayores de 50 años, y también incluye actividades específicas para personas con discapacidad. Las actividades se desarrollarán en seis lugares estratégicamente distribuidos, ofreciendo opciones para diferentes intereses y necesidades:
Polideportivo Poliguay, Polideportivo Nicolino Locche y Polideportivo Quino: destinados a niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h (turno mañana) y 15:00 a 18:00 h (turno tarde), de martes a viernes.
Club de Agua Saucelandia: además de los niños, en este espacio podrán participar adultos mayores de 50 años. Los niños tendrán actividades de 9:00 a 12:00 h, mientras que los adultos disfrutarán de la propuesta de 16:00 a 19:00 h.
Camping Rayen Curá: espacio recreativo para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h, de martes a viernes.
Hostal de los Andes: este complejo recreativo ofrece actividades para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h, de martes a viernes.
Fundación Construyendo Vidas para los Niños: esta sede ofrece actividades para personas con discapacidad, de martes a viernes, en el horario de 9:30 a 12:30 h.
Escuela de Natación en Guaymallén
Una de las principales propuestas del programa es la Escuela de Natación, que estará disponible para personas de 14 a 50 años en los tres polideportivos municipales (Poliguay, Nicolino Locche y Quino). Las clases se dictarán de martes a viernes, de 18:00 a 19:30 hs.
Las preinscripciones se van a llevar a cabo entre el 17 de noviembre y el 21 de noviembre.Para completar el procedimiento, los interesados deben anotarse ingresando al sistema de inscripciones del municipio.https://sistemas.guaymallen.gob.ar/deportes/login
Para finalizar el proceso de inscripciones, los interesados deben concurrir entre el 9 y 12 de diciembre con una fotocopia del DNI y completar una declaración jurada de salud de la siguiente manera:
Quienes se hayan anotado en Saucelandia y en Poliguaydeben asistir al Polideportivo Poliguay de 9 a 13 y de 17 a 20.
Quienes se hayan anotado en Polideportivo Quinodeben asistir al Polideportivo Quino de 9 a 13 y de 17 a 20.
Quienes se hayan anotado en Polideportivo Nicolino Locche y Hostal de Los Andesdeben asistir al Polideportivo Nicolino Locche de 9 a 13 y de 17 a 20.
Quienes se hayan anotado en Rayen Curadeben asistir al Centro Cívico Puente de Hierro de 9 a 13 y de 17 a 20.
