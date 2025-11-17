17 de noviembre de 2025
Guaymallén presentó "Destino Verano", un espacio recreativo e inclusivo para todas las edades

La propuesta en Guaymallén funcionará del 16 de diciembre al 13 de febrero en siete sedes con natación, juegos recreativos y talleres inclusivos.

Destino Verano en Guaymallén.

"Destino Verano" en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén anuncia la apertura de “Destino Verano, un programa orientado a niños, adolescentes y personas mayores, que comenzará el 16 de diciembre de 2025 y finalizará el 13 de febrero de 2026. Este espacio recreativo y formativo se llevará a cabo en siete sedes del departamento, con actividades para diversas franjas etarias y necesidades.

Actividades y sedes en Guaymallén

El programa está diseñado para niños de 6 a 13 años, personas mayores de 50 años, y también incluye actividades específicas para personas con discapacidad. Las actividades se desarrollarán en seis lugares estratégicamente distribuidos, ofreciendo opciones para diferentes intereses y necesidades:

  • Polideportivo Poliguay, Polideportivo Nicolino Locche y Polideportivo Quino: destinados a niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h (turno mañana) y 15:00 a 18:00 h (turno tarde), de martes a viernes.

  • Club de Agua Saucelandia: además de los niños, en este espacio podrán participar adultos mayores de 50 años. Los niños tendrán actividades de 9:00 a 12:00 h, mientras que los adultos disfrutarán de la propuesta de 16:00 a 19:00 h.

  • Camping Rayen Curá: espacio recreativo para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h, de martes a viernes.

  • Hostal de los Andes: este complejo recreativo ofrece actividades para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h, de martes a viernes.

  • Fundación Construyendo Vidas para los Niños: esta sede ofrece actividades para personas con discapacidad, de martes a viernes, en el horario de 9:30 a 12:30 h.

Escuela de Natación en Guaymallén

Una de las principales propuestas del programa es la Escuela de Natación, que estará disponible para personas de 14 a 50 años en los tres polideportivos municipales (Poliguay, Nicolino Locche y Quino). Las clases se dictarán de martes a viernes, de 18:00 a 19:30 hs.

Programa: Escuela de Natación

  • Destinado a: personas de 14 a 50 años
  • Ubicación: Polideportivos municipales: Poliguay, Nicolino Locche, Quino
  • Días de clases: de martes a viernes
  • Horario: de 18:00 a 19:30 h

¿Cómo inscribirse en Guaymallén?

Las preinscripciones se van a llevar a cabo entre el 17 de noviembre y el 21 de noviembre. Para completar el procedimiento, los interesados deben anotarse ingresando al sistema de inscripciones del municipio. https://sistemas.guaymallen.gob.ar/deportes/login

Para finalizar el proceso de inscripciones, los interesados deben concurrir entre el 9 y 12 de diciembre con una fotocopia del DNI y completar una declaración jurada de salud de la siguiente manera:

  • Quienes se hayan anotado en Saucelandia y en Poliguay deben asistir al Polideportivo Poliguay de 9 a 13 y de 17 a 20.
  • Quienes se hayan anotado en Polideportivo Quino deben asistir al Polideportivo Quino de 9 a 13 y de 17 a 20.
  • Quienes se hayan anotado en Polideportivo Nicolino Locche y Hostal de Los Andes deben asistir al Polideportivo Nicolino Locche de 9 a 13 y de 17 a 20.
  • Quienes se hayan anotado en Rayen Cura deben asistir al Centro Cívico Puente de Hierro de 9 a 13 y de 17 a 20.
Embed - Destino Verano: el 17 de noviembre Guaymallén abre preinscripciones para la temporada 2026
