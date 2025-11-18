18 de noviembre de 2025
El Paseo de Arte volvió a brillar en Guaymallén y se combinó con una exhibición de autos clásicos

El tradicional Paseo de Arte en Guaymallén sumó espectáculos y muestras del Taller de Artes Visuales, en paralelo al encuentro automovilístico.

Paseo de Arte en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

La Dirección de Cultura de Guaymallén llevó adelante una nueva edición del Paseo de Arte que ya se ha convertido en tradición en la esquina de Mariquita Sánchez de Thompson y Severo del Castillo. A su vez, organizado en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Económico, Café Kanela realizó el “Sunset de Clásicos” con la exhibición de autos antiguos que llamaron la atención de peatones y automovilistas.

image

Amplia oferta de emprendedores en Guaymallén

El Paseo se lució una vez más con una amplia variedad de productos realizados por cada emprendedor local, que ofrecieron artesanías en cerámica, vitrofusión, plantas, ropa y calzado artesanal, bijouterie, juguetes tejidos al crochet y de madera, entre otros.

Al paseo peatonal, además, se añadieron propuestas artísticas con la participación del músico Carlos Alcaraz, el Ensamble Municipal de Jazz, el Taller de Danzas Folclóricas de la Municipalidad y el artista clown Chapote.

También hubo espacio para mostrar el trabajo realizado por el Taller de Artes Visuales a cargo de Adriana Ramona Castillo.

image

Sunset de Clásicos en Café Kanela en Guaymallén

En simultáneo, Café Kanela desarrolló el “Sunset de Clásicos” organizado en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Económico; un encuentro imperdible para los fanáticos del automovilismo y los autos antiguos.

Durante la jornada, se exhibieron alrededor de 20 autos clásicos, entre ellos los legendarios Torino, Falcon, Gordini y Rambler, entre otros, símbolos de la historia del automovilismo argentino.

A lo largo de la tarde y noche, los asistentes pudieron apreciar no solo los históricos rodados, sino también relajarse en un ambiente único, con música en vivo y una variada propuesta gastronómica.

