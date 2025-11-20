20 de noviembre de 2025
Mercado de pases para el Lobo y la Lepra: las bajas confirmadas para el 2026

Gimnasia e Independiente Rivadavia ya definen sus planteles para el 2026. Mirá quiénes siguen, quiénes se van y cómo avanza el mercado.

La Lepra mendocina y el Lobo ya activan el mercado de pases.

El mercado de pases mendocino empezó a moverse fuerte: Gimnasia y Esgrima sumó otra baja sensible para el 2026, mientras que Independiente Rivadavia también confirmó sus primeras salidas. Los dos equipos de Primera División rearman sus planteles para una temporada que promete ser intensa.

Gimnasia atraviesa un recambio profundo tras el título en la Primera Nacional y su retorno a la elite. Independiente Rivadavia, en tanto, ajusta su grupo pensando en su presencia internacional en 2026. Ambos clubes ya muestran movimientos fuertes de mercado.

Gimnasia y Esgrima: otra baja importante para Broggi

El Lobo sumó una salida inesperada: Facundo Nadalín no continuará en el club para la temporada 2026. El lateral derecho, titular tanto con Ezequiel Medrán como con Ariel Broggi, fue fundamental en el ascenso y formó parte del once inicial en la final consagratoria.

Según informó Radio Nihuil, el rosarino de 28 años quedó fuera del proyecto deportivo luego de que Broggi le comunicara que buscará dos jugadores para su puesto. Nadalín, que acumuló más de 100 partidos y un gol con la camiseta blanquinegra, dejó un mensaje de cariño hacia el club:

El defensor integraba el grupo selecto de 15 futbolistas considerados imprescindibles y que seguirán entrenando hasta el 10 de diciembre. Su salida obliga al Lobo a moverse rápido en el mercado.

Los que siguen y lo que no en Gimnasia y Esgrima

Rigamonti, Petrucci, Mondino, Imanol González, Carrera, Saavedra, Recalde, Antonini, Muñoz, Lencioni, Cingolani, Ferreyra, Romano, Andrada, Úbeda y Moya.

Los que no: Ignacio Antonio, Ismael Cortéz, Federico Torres, Axel Pozza, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Nahuel Barboza, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Mario Galeano y Facundo Nadalín.

Independiente Rivadavia: dos bajas confirmadas para 2026

La Lepra también comenzó a depurar su plantel. Las primeras salidas confirmadas son:

  • Mateo Schwartz

  • Santiago Flores

Ambos futbolistas finalizan su préstamo y regresan a Estudiantes de La Plata, club dueño de sus pases. Las bajas llegan en un momento clave: Independiente Rivadavia se prepara para disputar competencias nacionales e internacionales luego de un 2025 histórico.

El club del Parque analiza renovaciones, incorporaciones y reestructuración de contratos para encarar un año donde deberá competir con planteles de mayor jerarquía por la participación en la Copa Libertadores de América, tras la obtención de la Copa Argentina. Hay que ver qué pasará con Sebastián Villa si sigue o no.

