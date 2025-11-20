Mercado de pases para el Lobo y la Lepra: las bajas confirmadas para el 2026

La Lepra mendocina y el Lobo ya activan el mercado de pases.

El mercado de pases mendocino empezó a moverse fuerte: Gimnasia y Esgrima sumó otra baja sensible para el 2026, mientras que Independiente Rivadavia también confirmó sus primeras salidas. Los dos equipos de Primera División rearman sus planteles para una temporada que promete ser intensa.

Gimnasia atraviesa un recambio profundo tras el título en la Primera Nacional y su retorno a la elite. Independiente Rivadavia, en tanto, ajusta su grupo pensando en su presencia internacional en 2026. Ambos clubes ya muestran movimientos fuertes de mercado.

se ilusiona Bolivia en el Repechaje Mundial 2026: qué rivales tendrá, cómo se juega y qué chances tiene de clasificar

polideportivo Boxeo en Villa Seca: la Bestia Damián Castro vuelve al ring con una pelea clave ante Alejandro Cirica

El Lobo sumó una salida inesperada: Facundo Nadalín no continuará en el club para la temporada 2026. El lateral derecho, titular tanto con Ezequiel Medrán como con Ariel Broggi , fue fundamental en el ascenso y formó parte del once inicial en la final consagratoria.

De vuelta al Pincha El mediocampista Mateo Schwartz y el defensor Santiago Flores son las primeras bajas de #IndependienteRivadavia de cara al 2026. Ambos finalizan su préstamo y regresan a Estudiantes de La Plata, club dueño de sus pases. pic.twitter.com/b6AgYxjfT3

Según informó Radio Nihuil, el rosarino de 28 años quedó fuera del proyecto deportivo luego de que Broggi le comunicara que buscará dos jugadores para su puesto . Nadalín, que acumuló más de 100 partidos y un gol con la camiseta blanquinegra, dejó un mensaje de cariño hacia el club:

El defensor integraba el grupo selecto de 15 futbolistas considerados imprescindibles y que seguirán entrenando hasta el 10 de diciembre. Su salida obliga al Lobo a moverse rápido en el mercado.

Los que siguen y lo que no en Gimnasia y Esgrima

Rigamonti, Petrucci, Mondino, Imanol González, Carrera, Saavedra, Recalde, Antonini, Muñoz, Lencioni, Cingolani, Ferreyra, Romano, Andrada, Úbeda y Moya.

Los que no: Ignacio Antonio, Ismael Cortéz, Federico Torres, Axel Pozza, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Nahuel Barboza, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Mario Galeano y Facundo Nadalín.

Independiente Rivadavia: dos bajas confirmadas para 2026

La Lepra también comenzó a depurar su plantel. Las primeras salidas confirmadas son:

Mateo Schwartz

Santiago Flores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaDylaT2025/status/1991469669933597163&partner=&hide_thread=false INDEPENDIENTE RIVADAVIA TRABAJA PARA ADQUIRIRLOS



Ezequiel Centurión se encuentra cedido desde #River sin opción de compra pero estarían abiertos a negociarlo.



Matías Fernández lo propio pero desde #Excursionistas y su vínculo vence a fin de año.#mercadodepases pic.twitter.com/UprdZQ4bbF — LaDylaT (@LaDylaT2025) November 20, 2025

Ambos futbolistas finalizan su préstamo y regresan a Estudiantes de La Plata, club dueño de sus pases. Las bajas llegan en un momento clave: Independiente Rivadavia se prepara para disputar competencias nacionales e internacionales luego de un 2025 histórico.

El club del Parque analiza renovaciones, incorporaciones y reestructuración de contratos para encarar un año donde deberá competir con planteles de mayor jerarquía por la participación en la Copa Libertadores de América, tras la obtención de la Copa Argentina. Hay que ver qué pasará con Sebastián Villa si sigue o no.