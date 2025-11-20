Mendoza en el radar de Estados Unidos: qué expuso Cornejo ante el embajador norteamericano

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, recibió al gobernador Alfredo Cornejo en su primer encuentro con un mandatario provincial , una señal que el Gobierno local interpretó como gesto político y económico hacia Mendoza como destino de inversiones .

El encuentro se desarrolló este jueves en el Palacio Bosch , en la Ciudad de Buenos Aires. Cornejo fue el primer gobernador convocado por Lamelas desde su reciente asunción , algo que el mandatario mendocino valoró como “un honor” , según expresó luego en redes.

Fue un honor reunirme con el recientemente asumido embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien lleva tres semanas en funciones y tuvo conmigo su primer encuentro con un gobernador argentino. En principio hablamos de la matriz productiva de Mendoza, desde los… pic.twitter.com/wcHhGl9T4R

La recepción también contó con la presencia de la vicejefa de misión, Heidi Gomez Rapallo ; el consejero económico, Matthew Stokes ; y el consejero político, Joshua Temblador .

Durante el almuerzo se abordó el contexto económico nacional , las reformas impulsadas por el Gobierno argentino y el impacto que podrían tener en la llegada de inversiones.

Cornejo explicó las particularidades del sistema tributario argentino y lo contrastó con el modelo de competencia fiscal estadounidense, remarcando que “provincias como Mendoza cuentan con capital humano calificado, un entorno institucional estable y un sector privado activo”.

El Gobernador también expuso la dinámica del Consejo de Mayo, donde se discuten acuerdos legislativos de base, y aseguró que “existen condiciones para lograr consensos que permitan continuar con iniciativas orientadas a mejorar la macroeconomía y fortalecer la actividad productiva”.

Matriz productiva y potencial minero en la agenda bilateral entre Alfredo Cornejo y Peter Lamelas

Tras el repaso político, Cornejo presentó un panorama general de la matriz productiva mendocina, basada en alimentos, bebidas, energía, petróleo y turismo. Subrayó la necesidad de “diversificar la economía provincial” y detalló el potencial de la minería metalífera, apoyado en la demanda internacional de minerales.

En ese contexto, describió el estado del Proyecto San Jorge, que podría convertirse en la primera explotación de cobre del país, y mencionó los avances exploratorios de empresas internacionales. Lamelas, según transmitió el Gobierno, mostró conocimiento del mercado global del mineral y se expresó dispuesto a facilitar vínculos con compañías estadounidenses.

El Gobernador también puso en agenda la situación de IMPSA, adquirida recientemente por un fondo de Estados Unidos y reestructurada con acompañamiento nacional, al destacar que la firma “está retomando proyectos internacionales y consolidando líneas de trabajo vinculadas a infraestructura energética”.

Qué dijeron Cornejo y Lamelas tras la reunión bilateral

Después del almuerzo, Cornejo publicó un mensaje en sus redes. “Fue un honor reunirme con el recientemente asumido embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien lleva tres semanas en funciones y tuvo conmigo su primer encuentro con un gobernador argentino”, escribió.

También agregó que dialogaron sobre la matriz productiva de Mendoza y la necesidad de sumar nuevas industrias. “Hablamos de la necesidad de sumar nuevas industrias y le comenté el trabajo que venimos haciendo para desarrollar minería metalífera. Coincidimos en que sería importante que también se sumen empresas estadounidenses”, reveló.

Por su parte, el embajador Lamelas expresó: “Mendoza tiene viñedos, energía, minería, y con el nuevo Acuerdo de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Argentina, las oportunidades de crecimiento nunca han sido tan claras. Gracias gobernador Cornejo, ¡espero visitar MDZ pronto!”.

Agenda abierta y una invitación oficial

Antes de cerrar el encuentro, ambas partes manifestaron la voluntad de sostener una agenda de trabajo que incluya inversiones, energía, minería y desarrollo económico. En el tramo final, Cornejo invitó formalmente al diplomático a participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia.