13 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Declaración conjunta

La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves

El canciller Pablo Quirno anunció un acuerdo comercial que disminuye aranceles con Estados Unidos y estimulará las inversiones. Los detalles.

La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves
La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves X Pablo Quirno
Por Sitio Andino Economía

Los gobiernos de Argentina y Estados Unidos alcanzaron un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproca, mediante la intervención del flamante canciller Pablo Quirno, exsecretario de Finanzas de la cartera que dirige Luis Caputo.

"El acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países", explicó Quirno a través de X. Tras el anuncio, el canciller publicó una foto con el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer.

Lee además
Scott Bessent que Estados Unidos hizo un buen negocio financiero con Argentina.
Confesiones

El costo oculto del rescate: las confesiones del Tesoro de Estados Unidos sobre la ayuda a la Argentina
Estados Unidos: el nuevo rostro del progresismo estadounidense enfrenta el legado de Trump y Wall Street.
Politica Internacional

Estados Unidos: el nuevo rostro del progresismo enfrenta el legado de Trump y Wall Street
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1989092161728471090&partner=&hide_thread=false

Desde la Embajada de Estados Unidos en Argentina indicaron que el acuerdo "incluye reducción de tarifas para industrias claves, alineamiento de estándares, fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la medida: "Amplio acuerdo comercial con los Estados Unidos: menos aranceles, más mercado, más libertad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1989093829337837697&partner=&hide_thread=false

Los puntos claves del acuerdo con Estados Unidos

  • Aranceles

El primer punto del acuerdo establece un “acceso preferencial” de Argentina sobre los mercados norteamericanos para las “exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”.

También detalla la eliminación de aranceles recíprocos sobre “ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico”.

Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res. Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res.

  • Eliminación de barreras no arancelarias

El segundo ítem detalla el desmantelamiento de barreras no arancelarias por parte de Argentina que restringían el acceso al mercado local, incluyendo “licencias de importación” y garantizando las condiciones “más equitativas para el comercio internacional”.

“Con este acuerdo, se ha comprometido a no exigir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses a Argentina. Asimismo, Argentina eliminará gradualmente el impuesto estadístico a los productos estadounidenses”.

  • Normas y evaluación de la conformidad

Se detalla que Argentina permitirá el ingreso de productos americanos “que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables, las regulaciones técnicas estadounidenses o los procedimientos de evaluación de la conformidad estadounidenses o internacionales, sin requisitos adicionales de evaluación de la conformidad”, y continuará eliminando las barreras no arancelarias “que afectan el comercio en áreas prioritarias”.

A su vez, el tercer punto detalla que la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos serán aceptados por Argentina cuando se cumplan con las “Normas Federales de Seguridad de Vehículos Automotores y las normas de emisiones estadounidenses”.

También aceptará los certificados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y las autorizaciones previas de comercialización para “dispositivos médicos y productos farmacéuticos”.

  • Propiedad intelectual

Se destaca el avance argentino contra un “importante y notorio” mercado regional de productos falsificados. En ese sentido, se indica que Argentina se comprometió a abordar los “desafíos estructurales” señalados en el Informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, entre los que se incluyen los ”criterios de patentabilidad, el retraso en la tramitación de patentes y las indicaciones geográficas”, así como a trabajar para “armonizar su régimen de propiedad intelectual con las normas internacionales”.

  • Acceso a los mercados agrícolas

Se señala que Argentina abrirá su mercado al ganado bovino estadounidense, como a su vez el acceso al mercado de las aves de corral de ese país “en el plazo de un año” y se acordó “no restringir” el acceso al mercado de los productos que utilizan “ciertas denominaciones para quesos y carnes”.

Se simplificará, también, los procesos de registro de productos para la carne de res, productos cárnicos, vísceras y los productos porcinos estadounidenses, al tiempo que tampoco se exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos norteamericanos.

Estados Unidos y Argentina tienen la intención de colaborar para abordar las barreras no arancelarias que afectan al comercio de alimentos y productos agrícolas”.

  • Trabajo

Se detalla que Argentina adoptará e implementará la “prohibición a la importación de bienes producidos” mediante “trabajo forzoso u obligatorio”, y también reforzará la aplicación de la legislación laboral”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbajadaEEUUarg/status/1989083191420854454&partner=&hide_thread=false
  • Medio ambiente

Se indica que Argentina se comprometió a adoptar medidas “para combatir aún más la tala ilegal” y fomentar una economía “más eficiente” en el uso de los recursos, incluso en el sector de minerales críticos. También aplica las obligaciones del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre “Subvenciones a la Pesca”.

  • Alineación en materia de seguridad económica

Se intensifica la cooperación Estados Unidos, con el objetivo de “combatir las políticas y prácticas no mercantiles” de otros países. Ambos países también se han comprometido a “identificar instrumentos” para "armonizar" sus enfoques en materia de control de exportaciones, seguridad de las inversiones, evasión arancelaria y “otros temas importantes”.

  • Consideraciones y oportunidades comerciales

Se indica la cooperación para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. También se acordó el trabajo para “estabilizar” el comercio mundial de la soja.

  • Afrontar las empresas estatales y las subvenciones

Argentina se comprometió a abordar las “posibles acciones distorsionadoras” de las empresas estatales y las subvenciones industriales “que puedan tener un impacto” en la relación comercial bilateral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1989120756450750562&partner=&hide_thread=false
  • Comercio digital

Argentina acordó facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociéndolo como “jurisdicción adecuada”, conforme a la legislación local para la transferencia ”transfronteriza” de datos, incluidos los personales, y absteniéndose de “discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses”.

El gobierno de Javier Milei también se propone reconocer como “válidas”, según su legislación, las firmas electrónicas conforme a la legislación estadounidense.

El acuerdo busca establecer condiciones claras, estables y basadas en reglas para el comercio y las inversiones entre ambos países, y se apoya en las reformas que Argentina ya puso en marcha para modernizar su economía.

Estados Unidos y Argentina trabajarán con celeridad para finalizar el texto del acuerdo para su firma y llevar a cabo sus respectivas formalidades internas antes de que el Acuerdo entre en vigor”, detalla el comunicado de la Casa Blanca.

Temas
Seguí leyendo

El asesor de Trump pasó por la Rosada, destacó las reformas de Milei y anticipó acuerdo comercial

Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones

En el America Business Forum, Milei buscó sumar apoyos globales a su "coalición de crecimiento"

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Javier Milei llegó a Estados Unidos tras una imprevista escala en Lima

El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos

Causa YPF: la nueva mala noticia de la jueza Loretta Preska para la Argentina

Javier Milei pisará suelo estadounidense nuevamente y hará una escala en Bolivia

LO QUE SE LEE AHORA
Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras. 
inseguridad

Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Violencia de género: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima.
Un detenido y un efectivo herido

Violencia de género en Las Heras: batalla campal entre vecinos y policías en la casa de una víctima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en Mendoza

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Te Puede Interesar

Un funcionario de Milei elogió al gobernador mendocino.
Buena sintonía

Los elogios de Casa Rosada a Cornejo en la previa del arribo de ministros nacionales

Por Facundo La Rosa
La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves
Declaración conjunta

La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves

Por Sitio Andino Economía
Aseguró haber sido hostigada por una exnovia de Lucas Giménez
Denunció hostigamiento

Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

Por Carla Canizzaro