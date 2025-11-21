21 de noviembre de 2025
Ultimátum de Donald Trump a Ucrania para que acepte su plan: tiene tiempo hasta el jueves

Donald Trump urgió a Ucrania a aceptar su plan de paz antes del Día de Acción de Gracias. Zelenski admitió que el país enfrenta una “elección muy difícil”.

Por Sitio Andino Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el próximo jueves (Día de Acción de Gracias) es el “momento adecuado” para que Ucrania acepte el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos, informaron medios internacionales.

“He tenido muchos plazos límite, pero si las cosas van bien, los plazos límite se suelen prorrogar. Pero el jueves, creemos que es un momento apropiado”, afirmó Trump en una entrevista concedida a Fox News.

Asimismo, el mandatario aseguró que Kiev “perderá en un corto periodo de tiempo” si demora una respuesta positiva y advirtió que “están perdiendo territorio”.

image

En las últimas horas se conocieron los 28 puntos del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para el conflicto ucraniano, ampliamente discutidos en los medios desde hace varios días.

El portal estadounidense Axios divulgó los detalles de un plan que Moscú no comentó, ya que se limitó a señalar que no tiene nada que añadir en relación al diálogo con Washington sobre la solución del conflicto ucraniano, más allá de los entendimientos alcanzados en la cumbre entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska.

A su vez, el líder del gobierno de Kiev, Vladímir Zelenski, difundió un videomensaje dirigido al pueblo ucraniano en su canal de Telegram.

“Ahora Ucrania puede enfrentarse a una elección muy difícil. O la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”, reconoció el líder ucraniano. “O 28 puntos complicados o un invierno extremadamente duro”, agregó, en referencia al plan de Trump.

