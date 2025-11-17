17 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Rumbo al balotaje

Elecciones en Chile: quiénes son Jeannette Jara y José Antonio Kast

Una elección clave definirá al sucesor de Gabriel Boric. Estos son los perfiles de Jara y Kast, sus ideas y el camino que los llevó hasta aquí.

La candidata del oficialismo de Chile, Jeanette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast.

Por Sitio Andino Mundo

En medio de un escenario político polarizado, Chile definirá su presidencia entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. La candidata oficialista y el líder de la ultraderecha llegan al balotaje en diciembre con recorridos, propuestas y apoyos muy distintos, clave para entender la contienda final.

Quién es Jeannette Jara, la exministra que lidera la coalición oficialista

Jeannette Jara, abogada, administradora pública y militante del Partido Comunista, fue ministra de Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Gabriel Boric. A sus 51 años, se convirtió en la figura capaz de unir la coalición progresista más amplia en la historia chilena. Su gestión se destacó por la aprobación de la reducción de la jornada laboral y la reforma de pensiones, iniciativas que fortalecieron su perfil público y le permitieron imponerse en las primarias del progresismo.

Durante la campaña, Jara propuso subir el salario mínimo, ampliar los derechos laborales y reforzar la presencia estatal en la industria del litio. En materia de seguridad, uno de los temas centrales del debate chileno, se comprometió a modernizar las policías y construir nuevas cárceles. También aseguró que, de llegar a la presidencia, suspenderá su militancia en el Partido Comunista para representar una coalición “más amplia”.

jeannette jara, chile, elecciones
Jara y Kast se enfrentarán en segunda vuelta en diciembre.

José Antonio Kast: el ultraderechista que busca la presidencia por tercera vez

En el otro extremo del espectro se encuentra José Antonio Kast, abogado, exdiputado y figura emblemática de la ultraderecha. Con 59 años y padre de nueve hijos, compite por tercera vez por la presidencia.

En esta campaña centró su mensaje casi exclusivamente en la delincuencia y la migración irregular, prometiendo un “gobierno de emergencia” con mano dura para enfrentar lo que denomina “la peor crisis de las últimas décadas”.

Kast evitó profundizar públicamente en sus posturas más conservadoras—como su oposición al aborto, al matrimonio igualitario y su defensa del legado de la dictadura militar—para enfocarse en las preocupaciones inmediatas del electorado. Para esta segunda vuelta ya sumó el apoyo de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, referentes de la derecha y ultraderecha chilena.

Elecciones en Chile: ¿cuándo será el balotaje entre Jara y Kast?

Chile elegirá a su próximo presidente el 14 de diciembre en un balotaje que enfrentará a Jeannette Jara, candidata oficialista, y a José Antonio Kast, líder de la ultraderecha.

De acuerdo con el 77,79% de los votos escrutados, la candidata oficialista Jeannette Jara se posiciona en primer lugar con el 26,69% de las votos. Muy cerca, en segundo puesto y con claras opciones de disputar la segunda vuelta, el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, alcanza un 24,32%.

Ambos candidatos llegan al balotaje con fortalezas y desafíos distintos: Jara busca ampliar su base hacia el centro político, mientras Kast intenta capitalizar el descontento social con la seguridad. Será el electorado chileno quien defina quién sucederá a Gabriel Boric en un escenario marcado por la polarización.

