16 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Segunda vuelta

Balotaje en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia

Con más de una cuarta parte de las mesas escrutadas, Jara y Kast resultaron los más votados, pero deberán enfrentarse en el balotaje que será decisivo para el rumbo político del país.

Jeannette Jara se posiciona en primer lugar con el 24,43% de las votos

Jeannette Jara se posiciona en primer lugar con el 24,43% de las votos

Foto: Agencia Xinhua
Por Sitio Andino Mundo

Chile acudió a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Gabriel Boric en una jornada donde más de 15 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar, por primera vez de forma obligatoria. Los primeros resultados señalan que habrá balotaje el próximo 14 de diciembre, con dos figuras de polos opuestos como protagonistas.

Confirmado: Jeannette Jara y Antonio Kast se enfrentan en un balotaje

De acuerdo con el 77,79% de los votos escrutados, la candidata oficialista Jeannette Jara se posiciona en primer lugar con el 26,69% de las votos. Muy cerca, en segundo puesto y con claras opciones de disputar la segunda vuelta, el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, alcanza un 24,32%.

Lee además
Chile elige nuevo presidente en una elección marcada por el regreso del voto obligatorio
Día clave

Chile elige nuevo presidente en una elección marcada por el regreso del voto obligatorio
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 16 de noviembre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 16 de noviembre

En tercer lugar se ubica Evelyn Matthei, con un 13,25% de lo votos quedando temporalmente fuera de la disputa por el balotaje, aunque aún queda más de la mitad de los votos por contar.

chile, elecciones
Chile acudió a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Gabriel Boric

Chile acudió a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Gabriel Boric

Más atrás aparecen Franco Parisi (13,62%), Johannes Kaiser (del Partido Nacional Libertario y a quien algunos consideran la versión chilena de Javier Milei) con 13,32%, Harold Mayne-Nicholls (1,30%), Marco Enríquez-Ominami (0,97%) y Eduardo Artés (0,65%).

Según las primeras proyecciones, ninguno de los candidatos alcanzaría los votos suficientes para imponerse en primera vuelta, por lo que el país deberá esperar hasta diciembre para conocer a su próximo presidente.

Gabriel Boric felicitó a Jeannette Jara e hizo énfasis en el diálogo

Con más de la mitad de las mesas escrutadas y pasada ya las 20 horas, el presidente chileno Gabriel Boric se refirió a los resultados y confirmó el balotaje. "Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por avanzar a la segunda vuelta", señaló.

El mandatario añadió que espera que "el diálogo, el respeto y el amor por Chile prevalezcan por sobre cualquier diferencia".

Embed

Boric enfatizó que el país demostró que "solo a través del diálogo democrático es posible saldar deudas históricas y proyectar a Chile hacia el futuro con mayor cohesión social".

Jara tras confirmarse el balotaje: "Chile es un país grande y no lo podemos olvidar"

La candidata del oficialismo Jeannete Jara agradeció el respaldo en las elecciones y llamó a "cuidar la democracia". Y agregó: "Estoy dando la cara y les agradezco que nos acompañen dando un mensaje potente, de esperanza y futuro para el país".

"Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar, no dejemos que nos haga creer que no lo somos", resaltó, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.

jeannette jara, elecciones, chile

"Creo que Chile es un país grande y no lo podemos olvidar, no dejemos que nos haga creer que no lo somos", resaltó Jara

Y enfatizó: "Nuestra patria va a seguir creciendo con todos y todas. La democracia hay que cuidarla y valorarla para que se ponga en riesgo".

Evelyn Matthei quedó en tercer lugar y reconoció la derrota

La candidata Evelyn Matthei reconoció la derrota en las elecciones presidenciales de Chile, luego de quedar tercera en las urnas.

Embed

"Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo", sostuvo Matthei en una declaración pública tras conocerse los primeros resultados oficiales.

Johannes Kaiser respaldó a José Antonio Kast

Johannes Kaiser declaró que "la tendencia es definitiva" y reconoció el triunfo de José Antonio Kast en la carrera por avanzar a la segunda vuelta. El candidato del Partido Nacional Libertario felicitó al abanderado republicano y confirmó que su movimiento respaldará su postulación, argumentando que "la alternativa es la señora Jara".

Embed

"Somos una fuerza que llegó para quedarse en la política chilena y nos aseguraremos de que no se abandone la defensa de los principios de la libertad en un eventual gobierno futuro", señaló el dirigente, frecuentemente comparado con Javier Milei en el escenario local.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 16 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 15 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 15 de noviembre

Elecciones en Chile: cuál es el vínculo comercial con Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 14 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 14 de noviembre

La izquierda unificada y una derecha dividida: así llega Chile a las urnas

Atención mendocinos: por las elecciones, qué pasará con el comercio en Chile este fin de semana

Las Más Leídas

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.
Tristeza y unión

Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2402 y números ganadores del domingo 16 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 de este domingo entregó el pozo record acumulado por varias semanas.
¡¡¡Qué afortunado!!!

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

Te Puede Interesar

Celso Jaque, Luis Petri y  director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro.
Compromiso

Impulso político a la minería: Cornejo y Jaque alinean a Provincia, Nación y Municipio

Por Claudio Altamirano
El acusado podría ser condenado en el juicio a una pena de hasta 50 años de cárcel. 
estuvo 12 años prófugo

Dictan sentencia en el juicio a un hombre que mató a padre e hija en un accidente vial

Por Pablo Segura
Alfredo Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más
Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: "Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más"

Por Sofía Pons