Chile elige nuevo presidente en una elección marcada por el regreso del voto obligatorio

Este domingo, Chile vive un nuevo proceso electoral para elegir al sucesor de Gabriel Boric . Además, se renovará toda la Cámara de Diputados y 23 senadores. Estos sufragios son particulares porque vuelve a regir el voto obligatorio en todo el país. La socialista Jeannete Jara, representante del oficialismo , y el conservador José Antonio Kast , son los principales aspirantes a ganar las elecciones presidenciales.

El pasado miércoles cerró la campaña en la ciudad de Santiago con acusaciones cruzadas. Jara, quien encabeza una coalición de nueve partidos y representa la continuidad del presidente Gabriel Boric , de cuyo gabinete fue funcionaria, habló ante una multitud en Maipú, en las inmediaciones de la capital trasandina.

“Además de abordar los temas de seguridad en mi gobierno vamos a hacer que cada familia chilena llegue tranquila a fin de mes”, prometió Jara, quien habló ante una multitud en la plaza de Maipú.

Además, la candidata oficialista señaló que “es una elección donde hay dos modelos muy distintos de país”. Por un lado, el proyecto que lidera y que “mira hacia el futuro”, y por el otro, el que encabeza Kast, quien “pone al centro el odio, el miedo y la desesperanza”, afirmó.

Llamamos a la unidad sin descalificaciones, con respeto y con convicción democrática. Chile necesita sumar, no dividir. Mientras otros siembran odio, nosotros trabajamos por un país que avance junto.

Cierres de campaña y el día clave en Chile

Por su parte, Kast -un abogado ultraconservador- se presentó en el estadio Movistar Arena ante unas 10 mil personas y allí reiteró su intención de crear un “gobierno de emergencia” para enfrentar la delincuencia.

“Queremos un país donde el delincuente tenga miedo y el ciudadano camine libre. Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay futuro”, remarcó. Además, acusó a Jara de ser “la continuadora de un gobierno fracasado”, liderado hasta el momento por el izquierdista Boric.

Somos nosotros los que vamos a derrotar a la izquierda y levantar a Chile.

Porque nuestro país no está condenado al caos ni a la mediocridad. Chile está llamado a la grandeza, y juntos la vamos a recuperar.

Los detalles de las elecciones

Unas 15,7 millones de personas están habilitadas para participar en la elección presidencial chilena que se realiza este domingo, según informó el Servicio Electoral de Chile (Servel).

La presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, explicó en una rueda de prensa que el padrón definitivo de la elección presidencial y de las parlamentarias es de 15.618.167 electores en territorio chileno, 160.935 en el exterior, lo que suma un total de 15.779.102 electores. Apuntó que, del global, 885.940 personas son extranjeros y recordó que el voto es obligatorio en el territorio chileno.

Si ningún candidato presidencial obtiene la mayoría absoluta (más del 50 por ciento de los votos), se convocará a una segunda vuelta para el 14 de diciembre, como ha ocurrido siempre desde 1999-2000.

“Todo el proceso electoral va avanzando según lo planificado, para poder tener una elección tranquila, transparente, participativa y segura. Hemos desarrollado también, y es una de las razones por las que estamos acá, una campaña importante para que las personas voten informadas”, dijo Figueroa.

Por su parte, la vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo, complementó que, más allá de la obligación de votar, “es un deber de nuestra ciudadanía defender y construir la democracia día a día”.