Pablo Quirno destacó la oportunidad que ofrece la Argentina Week para atraer inversiones

El canciller Pablo Quirno celebró este viernes l a realización de la Argentina Week en Nueva York en marzo de 2026 en esa ciudad estadounidense, ya que el evento se utilizará para “ presentar las enormes oportunidades de inversión” que ofrece el país .

“Hoy anunciamos la realización del Argentina Week 2026 en Nueva York organizada por la Embajada argentina en EE.UU., JPMorgan, Kaszek y Bank of America. Contaremos con la presencia de nuestro presidente Javier MIlei y autoridades nacionales para presentar las enormes oportunidades de inversión que ofrece nuestro país”, sostuvo Quirno en X.

Declaración conjunta La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves

La cita se iniciará el 9 de marzo y concluirá el 11, y durante esas tres jornadas asistirán líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Hoy anunciamos la realización del Argentina Week 2026 en Nueva York organizada por @ARGinUSA , JPMorgan, Kaszek y Bank of America. Contaremos con la presencia de nuestro Presidente @JMilei y autoridades nacionales para presentar las enormes oportunidades de inversión que ofrece… https://t.co/ydbJddHyJ2

El propio Milei sostuvo que estará en la Argentina Week en Nueva York “ para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre” .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1991928773311402446&partner=&hide_thread=false Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta,… https://t.co/71qWkYU0qc — Javier Milei (@JMilei) November 21, 2025

“Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei”, destacó Oxenford.

Además de la Embajada Argentina en los Estados Unidos, participan de la organización del evento JP Morgan, Bank of America y Kaszek, supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Será un hito argentino en Manhattan. La gran manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo”, cerró el embajador en su cuenta de X.