22 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
anuncio

Pablo Quirno destacó la oportunidad que ofrece la Argentina Week para atraer inversiones

Pablo Quirno anunció la Argentina Week 2026 en Nueva York, un evento que contará con Milei y buscará atraer inversiones destacando las oportunidades del país.

Pablo Quirno destacó la oportunidad que ofrece la Argentina Week para atraer inversiones

Pablo Quirno destacó la oportunidad que ofrece la Argentina Week para atraer inversiones

X @OPRArgentina
Por Sitio Andino Política

El canciller Pablo Quirno celebró este viernes la realización de la Argentina Week en Nueva York en marzo de 2026 en esa ciudad estadounidense, ya que el evento se utilizará para “presentar las enormes oportunidades de inversión” que ofrece el país.

“Hoy anunciamos la realización del Argentina Week 2026 en Nueva York organizada por la Embajada argentina en EE.UU., JPMorgan, Kaszek y Bank of America. Contaremos con la presencia de nuestro presidente Javier MIlei y autoridades nacionales para presentar las enormes oportunidades de inversión que ofrece nuestro país”, sostuvo Quirno en X.

Lee además
La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves
Declaración conjunta

La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves
Luis Petri en su reciente paso por Malargüe. video
Agenda

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/pabloquirno/status/1991952097441661391&partner=&hide_thread=false

La cita se iniciará el 9 de marzo y concluirá el 11, y durante esas tres jornadas asistirán líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores, supo la Agencia Noticias Argentinas.

El propio Milei sostuvo que estará en la Argentina Week en Nueva York “para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1991928773311402446&partner=&hide_thread=false

“Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei”, destacó Oxenford.

Además de la Embajada Argentina en los Estados Unidos, participan de la organización del evento JP Morgan, Bank of America y Kaszek, supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Será un hito argentino en Manhattan. La gran manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo”, cerró el embajador en su cuenta de X.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Mendoza desplegó una agenda estratégica en Paraguay para fortalecer la promoción turística

Emir Andraos pretende recuperar los fondos que Tunuyán destinó a finalizar obras paralizadas

La voz de Milei en el acto político de Tunuyán: "Hay que terminar con el país de sindicalistas ricos y trabajadores pobres"

Carlos Dávila: "La crisis no siempre es negativa, es la condición necesaria para hacer cosas distintas"

El Tesoro de Estados Unidos confirmó la transferencia de US$872 millones a la Argentina

Luis Petri en Aconcagua Radio: "Me gustan más los cargos ejecutivos que los legislativos"

Caputo desmintió el préstamo con bancos por US$20.000 millones: "Es una operación más"

Ultimátum de Trump a Ucrania para que acepte su plan: tiene tiempo hasta el jueves

LO QUE SE LEE AHORA
Luis Petri en su reciente paso por Malargüe. video
Agenda

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

Las Más Leídas

Luis Petri abrió el destacamento de Granaderos en el Cerro de la Gloria, marcado por el faltazo oficial
Cerro de la Gloria

Luis Petri inauguró el destacamento de Granaderos sin ningún funcionario provincial

Las víctimas quedaron internadas en el hospital Scaravelli.
Valle de Uco

Una pareja terminó con heridas graves tras un vuelco con casilla rodante en San Carlos

Así quedo el auto en el que se movilizaban las víctimas del accidente vial. 
están internadas

Tres mujeres sufrieron heridas tras un vuelco en General Alvear

La Unión Cívica Radical busca nuevo Presidente: quiénes suenan para reemplazar a Martín Lousteau.

La Unión Cívica Radical busca nuevo Presidente: quiénes suenan para reemplazar a Martín Lousteau

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal
Goleada argentina

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal

Te Puede Interesar

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Por Sitio Andino Policiales
Luis Petri en su reciente paso por Malargüe. video
Agenda

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

Por Claudio Altamirano
Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas
Todo controlado

Importante incendio en Las Heras: tres viviendas afectadas y dos camionetas dañadas

Por Sitio Andino Policiales