Video: Andrea Bocelli fue condecorado por Milei en Casa Rosada y ofreció un show íntimo para el gabinete

Andrea Bocelli fue condecorado por Milei en Casa Rosada y ofreció un show íntimo para el gabinete

Este miércoles, el cantante italiano Andrea Bocelli visitó la Casa Rosada . Fue recibido por el presidente Javier Milei y condecorado con la Orden de Mayo . Además, cantó para todo el gabinete y el primer mandatario, quien es fanático de la ópera.

Bocelli interpretó una serie de canciones que inició con el histórico tango “Por una cabeza”, de Carlos Gardel , en el piano, para luego cantar “Bésame mucho”. Concluyó escuchando a la orquesta en la interpretación de la “Donna non vidi mai”, de Luciano Pavarotti .

En primera fila, seguían el acto el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y su esposa, Betina. También la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y los ministro Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería). También el asesor presidencial, Santiago Caputo .

Visita ilustre en Casa Rosada El presidente Javier Milei, acompañado Karina Milei, recibió en su despacho al reconocido tenor italiano Andrea Bocelli, una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial. pic.twitter.com/vKDUZxPBM1

Luego de recibir la condecoración, el cantante italiano expresó: “Vivo este momento como si fuera un sueño. Nací en la campaña Toscana, con un gran amor por la música”.

“Nunca me hubiera imaginado que un día iba a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos, de corazón, demostrándole el agradecimiento. Aprovecho para agradecer a todo el público que me recibió en la Argentina y espero volver pronto”, concluyó.

En horas de la mañana, los mozos acercaron al Salón Blanco bandejas con canapés y bruschettas para el agasajo. En la puerta, los efectivos de Casa Militar esperaban la llegada de los invitados que incluiría a diplomáticos de la Embajada italiana en la Argentina.

Embed El Presidente Javier Milei condecora al tenor italiano Andrea Bocelli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. pic.twitter.com/cU2BwTM3zU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2025

El italiano protagonizó dos shows en el país como parte de su gira por el continente. El primero fue el lunes 17 de noviembre en el Teatro Colón y el segundo, fecha agregada luego de agotar la primera convocatoria, el martes 18 en el Hipódromo de San Isidro. Continuará su gira el 21 y 22 de noviembre en San Pablo, Brasil, y para luego viajar a Dallas, Estados Unidos.

A finales de octubre, Bocelli cantó para el presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, en la previa al intercambio bilateral que mantuvo el republicano con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Años antes, en 2016, durante la primera presidencia de Trump había rechazado el ofrecimiento que finalmente efectuó como “un acto diplomático”.