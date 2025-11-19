19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Visita internacional

Video: Andrea Bocelli fue condecorado por Milei en Casa Rosada y ofreció un show íntimo para el gabinete

El cantante italiano visitó al Presidente después de brindar dos conciertos y recibió la Orden de Mayo. Mirá el homenaje.

Andrea Bocelli fue condecorado por Milei en Casa Rosada y ofreció un show íntimo para el gabinete

Andrea Bocelli fue condecorado por Milei en Casa Rosada y ofreció un show íntimo para el gabinete

Presidencia
Por Sitio Andino Política

Este miércoles, el cantante italiano Andrea Bocelli visitó la Casa Rosada. Fue recibido por el presidente Javier Milei y condecorado con la Orden de Mayo. Además, cantó para todo el gabinete y el primer mandatario, quien es fanático de la ópera.

Bocelli interpretó una serie de canciones que inició con el histórico tango “Por una cabeza”, de Carlos Gardel, en el piano, para luego cantar “Bésame mucho”. Concluyó escuchando a la orquesta en la interpretación de la “Donna non vidi mai”, de Luciano Pavarotti.

Lee además
Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado
Gran Mendoza

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia
El bloque oficialista le pelea la primera minoría al peronismo.
Músculo parlamentario

Otros tres diputados se pasaron a La Libertad Avanza y el oficialismo se acerca a la primera mayoría
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1991243618766450763&partner=&hide_thread=false

En primera fila, seguían el acto el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Betina. También la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministro Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería). También el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Andrea Bocelli Javier Milei Casa Rosada
Tras dos conciertos en Argentina, Andrea Bocelli visitó la Casa Rosada.

Tras dos conciertos en Argentina, Andrea Bocelli visitó la Casa Rosada.

Andrea Bocelli fue condecorado en la Rosada

Luego de recibir la condecoración, el cantante italiano expresó: “Vivo este momento como si fuera un sueño. Nací en la campaña Toscana, con un gran amor por la música”.

“Nunca me hubiera imaginado que un día iba a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos, de corazón, demostrándole el agradecimiento. Aprovecho para agradecer a todo el público que me recibió en la Argentina y espero volver pronto”, concluyó.

En horas de la mañana, los mozos acercaron al Salón Blanco bandejas con canapés y bruschettas para el agasajo. En la puerta, los efectivos de Casa Militar esperaban la llegada de los invitados que incluiría a diplomáticos de la Embajada italiana en la Argentina.

Embed

El italiano protagonizó dos shows en el país como parte de su gira por el continente. El primero fue el lunes 17 de noviembre en el Teatro Colón y el segundo, fecha agregada luego de agotar la primera convocatoria, el martes 18 en el Hipódromo de San Isidro. Continuará su gira el 21 y 22 de noviembre en San Pablo, Brasil, y para luego viajar a Dallas, Estados Unidos.

A finales de octubre, Bocelli cantó para el presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, en la previa al intercambio bilateral que mantuvo el republicano con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Años antes, en 2016, durante la primera presidencia de Trump había rechazado el ofrecimiento que finalmente efectuó como “un acto diplomático”.

Temas
Seguí leyendo

La Justicia limita las visitas a Cristina Fernández tras una reunión con economistas

Causa Andis: qué dijo Spagnuolo ante el juez, qué pruebas lo comprometen y el rol del médico detenido en Mendoza

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores: qué dice el proyecto

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Criptomoneda LIBRA: lapidario informe para Javier Milei en la comisión de Diputados

Javier Milei celebró los dos años del triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia: qué dijo

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

LO QUE SE LEE AHORA
Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Las Más Leídas

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Resultados del Quini 6 del miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado
Gran Mendoza

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

Por Carla Canizzaro
Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán. 
Complicados

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Por Pablo Segura
Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres.
Legislatura

Bullying: modifican el Código Contravencional y podrán sancionar a los padres

Por Florencia Martinez del Rio