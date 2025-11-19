19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Reformas

Javier Milei alertó por nuevas reformas: "Abrochensé los cinturones"

El primer mandatario argentino brindó un discurso en una empresa donde trabajó y expresó que buscará crear las condiciones para un crecimiento rápido.

Javier Milei alertó por nuevas modificaciones: Abrochensé los cinturones

Javier Milei alertó por nuevas modificaciones: "Abrochensé los cinturones"

Captura de Pantalla (NA)
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei hizo referencia a nuevos cambios que implementará y recomendó “abrocharse los cinturones". A su vez, destacó que obtuvo “un mandato incontestable para profundizar la dirección al cambio” tras el respaldo obtenido por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre.

Lee además
Andrea Bocelli fue condecorado por Milei en Casa Rosada y ofreció un show íntimo para el gabinete
Visita internacional

Video: Andrea Bocelli fue condecorado por Milei en Casa Rosada y ofreció un show íntimo para el gabinete
La Comisión que investiga el proceso de la criptomoneda LIBRA firmó su dictamen
Investigación

Criptomoneda LIBRA: lapidario informe para Javier Milei en la comisión de Diputados

“No vamos a calmar nuestra vocación reformista y el apoyo que hemos tenido va a hacer que aceleremos más, así que abrochensé los cinturones porque va a haber mas reformas”, enfatizó al exponer durante una visita a la Corporación América, empresa dónde trabajó en el pasado como economista.

Embed

El aviso del Presidente sobre las reformas que buscará implementar

En esa línea, sostuvo que su gobierno encarará una “segunda mitad de mandato” que dedicará a “generar las condiciones para crecer lo más posible”.

Necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado. Necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado.

Milei también afirmó que “si hacemos las cosas bien, el mundo podría pasar a hablar de crecer a tasas argentinas en los próximos años “, en referencia al debate por el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria. El mandatario abogó además por recibir “inversión local y extranjera” para “capitalizar un país descapitalizado”.

Por otro lado, recordó que previo a las elecciones de octubre su gobierno debió “soportar más de 40 leyes” del Congreso que “intentaron sabotear el programa económico” de la gestión libertaria, mientras que señaló que “el país se pintó de violeta cuando todos creían un mes antes que el Gobierno se caía”.

Y vaya que el programa económico es bueno, porque por mucho menos se llevaron puestos gobiernos. Y vaya que el programa económico es bueno, porque por mucho menos se llevaron puestos gobiernos.

A su vez, dijo que los primeros dos años de su gestión fueron para “resolver los problemas macro” y que ahora se inicia “una segunda mitad del mandato en las que se buscará generar las condiciones para un crecimiento lo más rápido posible”.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei celebró los dos años del triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia: qué dijo

Crisis del trabajo registrado: ¿cuáles son los sectores y empresas más afectadas en Argentina?

Javier Milei y Donald Trump ¿juntos en el sorteo del Mundial 2026?

Alarmante: se perdieron casi 20.000 empresas y 276.000 empleos en 21 meses de gestión

Milei evalúa viajar a EE.UU. antes de fin de año para firmar el acuerdo comercial

Milei sobre versiones de eliminación del monotributo: "Son mentiras y operaciones de delincuentes"

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

Martín Menem confirmó que habrá sesiones extraordinarias: desde cuándo serán y qué proyectos tratarán

LO QUE SE LEE AHORA
Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza.
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Las postulaciones de Alfredo Cornejo ya ingresaron al Senado
Gran Mendoza

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

Por Carla Canizzaro
La organización La Encrucijada aclaró que no tuvo participación en el accidente fatal ocurrido en General Alvear
General Alvear

La organización de "La Encrucijada" se desliga del accidente vial que terminó con la vida de un motociclista

Por Carla Canizzaro