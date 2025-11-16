Tensión por la reforma laboral: la CGT criticó al Gobierno y reclama bajar impuestos antes del debate

El triunvirato de la CGT cuestionó que aún no conocen la letra chica del proyecto oficial

En medio de los debates que giran en torno a la reforma laboral , la CGT reclamó que antes, se avance con cambios en el esquema impositivo . El pedido lo presentó Jorge Sola , uno de los tres secretarios generales de la central sindical. En este sentido cuestionó que todavía no conocen la "letra chica" del proyecto.

Tal como anticiparon medios nacionales, el Gobierno prevé citar a la nueva conducción de la Confederación General del Trabajo para negociar la reforma laboral antes de su presentación legislativa. La conducción está integrada por el triunvirato conformado por Sola (Seguros) , Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) .

El dirigente profundizó sus críticas hacia el Ejecutivo: " Invierten el orden de prioridades para generar inversión productiva. La solución no es la reforma laboral, es primero la reforma tributaria ", afirmó.

Sola ejemplificó la carga fiscal actual: "Si alguien quiere armar una pyme de cuatro o cinco trabajadores y ponerla en marcha mañana, tiene que pagar impuestos nacionales , Ganancias y el débito del cheque si lo usa".

A esto, explicó, se suman impuestos provinciales, Ingresos Brutos, tasas y tributos municipales, lo que constituye una carga tributaria que, incluso antes de contratar personal, representa entre el 30% y el 40% de las ventas.

Por otra parte, el cosecretario general de la CGT insistió: "Queremos generar inversión productiva, porque eso genera trabajo y, para quien invierte, ganancias. Bueno, bajen los impuestos, si para eso vino este Gobierno. Me parece que ahí está la búsqueda; me parece que hay una inversión del orden de prioridades".

Diego Santilli anticipó los próximos pasos del Gobierno Nacional en la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó los próximos pasos que dará el Gobierno Nacional en su objetivo de aprobar una reforma laboral en el Congreso de la Nación Argentina.

"El gobierno trabaja en una reforma que ingresará próximamente. Esta semana la discutiremos en gabinete, para luego iniciar un camino de diálogo que apunte a una modernización laboral”, resaltó Santilli.

“Acá se hizo una reforma muy importante y Vaca Muerta creció. Me tocó trabajar en la modernización laboral del convenio colectivo petrolero con (Guillermo) Pereyra, y eso le permitió expandirse y multiplicar la cantidad de trabajadores en un segmento donde la inversión vino, y se desarrolló”, expresó el funcionario.

Y agregó: "Ese es el camino, hacia ahí apunta la modernización laboral. A no alterar los derechos de los que están, pero darle derechos a los que están afuera. Son más los que están afuera que los que están adentro, son más los informales que los formales"