Último show de Oasis en Argentina: así fue la despedida inolvidable de la banda en el Monumental

Oasis cerró su paso por Argentina con un show cargado de emoción en River Plate: clásicos, ovación y una conexión única con el público local.

Oasis se despidió de Argentina tras lo que parecía un sueño improbable: la banda británica volvió al país después de 16 años con dos fechas —sábado 15 y domingo 16 de noviembre— en River Plate. Miles de seguidores vivieron un reencuentro que mezcló emoción, nostalgia y la energía única que despiertan Noel y Liam Gallagher cuando pisan un escenario.

Desde temprano, la zona del estadio se transformó en una celebración desbordada de camisetas, vinilos, abrazos y saltos. Así se vivió la previa de lo que sería la última fecha de su paso por Argentina. Ni el viento, ni las lluvias intermitentes lograron restarle entusiasmo a quienes esperaban el gran cierre de la gira.

La Live ’25 trajo de vuelta los clásicos y permitió revivir el espíritu de una época que marcó a generaciones, abrazando la nostalgia sin perder la intensidad del presente.

La segunda fecha de Oasis en Argentina: lágrimas, saltos y felicidad

Como en la primera noche, la apertura estuvo a cargo de Richard Ashcroft, que volvió a aportar su mística como telonero. Pero el momento que encendió definitivamente al Monumental fue la salida de Oasis al escenario: saltos, lágrimas y cantos incesantes acompañaron cada tema, mientras las redes se inundaban de videos y mensajes que daban cuenta de lo que significaba ese reencuentro.

La conexión entre el público argentino y los hermanos Gallagher se sintió desde el primer acorde. El estadio latía como un solo corazón, con la banda respondiendo a la intensidad del público en un ida y vuelta que no decayó ni un segundo.

Liam, lejos de su habitual postura inmutable, regaló reverencias hacia la multitud, un gesto que rápidamente se volvió viral y que profundizó aún más esa comunión tan característica con los argentinos. Su frase previa al show se volvió un reflejo exacto de la noche: “Cada público ha sido increíble, pero Argentina… es algo especial y es un hecho”.

El repertorio de la segunda noche en el Monumental

La banda repasó una lista de temas que llevó al estadio de la euforia a la emoción pura. El repertorio incluyó:

  • Acquiesce,
  • Morning Glory,
  • Some Might Say,
  • Bring It Down,
  • Cigarettes & Alcohol,
  • Fade Away,
  • Supersonic,
  • Roll With It,
  • Talk Tonight,
  • Half The World Away,
  • Little By Little,
  • D’You Know What I Mean,
  • Stand By Me,
  • Cast No Shadow,
  • Slide Away, Whatever,
  • Live Forever,
  • Rock’n’Roll Star,
  • The Masterplan,
  • Don’t Look Back In Anger,
  • Wonderwall,
  • Champagne Supernova.

Uno de los momentos más profundos llegó con Live Forever. Al igual que en la primera fecha, la imagen de Diego Maradona apareció en las pantallas del Monumental, despertando una ovación que atravesó generaciones.

El cierre fue una explosión de alegría compartida. Noel tomó el micrófono y se despidió al grito de “¡Argentina, Argentina, Argentina!”, un eco que estalló en las tribunas y que horas después seguía replicándose en redes. Las imágenes del final recorrieron las plataformas con un único resumen posible: Noel Gallagher despidiéndose de la forma más argentina posible/ Teleshow

