16 de noviembre de 2025
Sitio Andino
"War is over"

Videos de la euforia en River: Oasis volvió tras 16 años y 85 mil fans estallaron con cada clásico

Oasis volvió a Buenos Aires y tocó ante un Estadio Monumental colmado. La banda ofreció una noche cargada de clásicos, emoción y momentos inesperados. Las imágenes.

Noche inolvidable: Oasis desató su furia britpop en Buenos Aires.

Foto: DF Entertainment
Por Sitio Andino MuchoShow

El regreso de Oasis a la Argentina convocó a más de 85.000 personas en el Estadio Monumental, donde la banda británica ofreció un show cargado de clásicos y emoción. Tras 16 años sin presentaciones, Liam y Noel Gallagher se reencontraron con un público que vibró desde el primer acorde.

Oasis en Argentina: el regreso más esperado llenó River y emocionó a varias generaciones

La jornada comenzó con la cuenta regresiva del público, que desde temprano colmó cada rincón del River Plate. La presencia de Richard Ashcroft como telonero alentó los ánimos previos, pero el estallido final llegó a las 20.30, cuando las luces se apagaron y los hermanos Gallagher ingresaron al escenario al ritmo de “Hello”, dando inicio a un show cargado de emoción y clásicos del britpop.

Durante dos horas, Oasis repasó gran parte de su discografía con un repertorio que incluyó temas como “Acquiesce”, “Morning Glory”, “Some Might Say”, “Cigarettes & Alcohol”, “Fade Away”, “Supersonic”, “Roll With It”, “Stand By Me”, “Little By Little”, “Live Forever” y “Don’t Look Back in Anger”. Las pantallas gigantes acompañaron la puesta con fotografías antiguas, animaciones y registros de los fanáticos.

"El mejor público del mundo”, reafirman los Gallagher

Uno de los momentos más emotivos llegó con la interpretación de “Live Forever”, cuando en las pantallas apareció la imagen de Diego Armando Maradona, un guiño que fue ovacionado por el público argentino. La conexión entre la banda y los fans se mantuvo a lo largo de toda la noche, reforzada por las interacciones de Liam Gallagher, quien recorrió los extremos del escenario y elogió a la multitud. “Son el mejor público del mundo”, expresaron en distintos momentos los hermanos.

oasis OasisMania
El Estadio Monumental colmado durante el primer show de Oasis en Argentina.

Entre los asistentes también se encontraron figuras del espectáculo, como Wanda Nara, Luciana Salazar, el actor británico Matt Smith, Facundo Pieres, Melody Luz y Matías Martin, quienes compartieron imágenes y reacciones en sus redes sociales.

El tramo final del concierto incluyó clásicos como “Wonderwall” y “Champagne Supernova”, acompañados por fuegos artificiales que coronaron una noche memorable. El cierre estuvo marcado por un gesto que sorprendió a los presentes: un abrazo entre Liam y Noel Gallagher, que selló una jornada histórica para la banda y su público.

Con una segunda función para este domingo, Oasis dejó una marca imborrable en su regreso a la Argentina, reafirmando el vínculo que mantiene desde sus primeras presentaciones en el país y consolidando su legado en la música internacional.

