Descubrí la receta de la crema diplomática que triunfó en MasterChef Celebrity Argentina

La receta de la crema diplomática se volvió tendencia luego de su aparición en MasterChef Celebrity Argentina. Este clásico de la repostería francesa desafió a los participantes del reality, que debieron demostrar técnica, precisión y buen gusto para conquistar al exigente jurado.

En una de las galas más comentadas, los famosos tuvieron que preparar un pionono, y muchos optaron por hacerlo en su versión dulce con crema diplomática y frutos rojos . El jurado destacó especialmente el equilibrio y la textura de esta preparación, elogiando a Momi Giardina, quien logró imponerse a Andy Chango y asegurarse su lugar en el balcón.

La repostería, en este tipo de desafíos, se convirtió en la gran protagonista. Precisión, paciencia y dominio técnico marcaron la diferencia entre los participantes que lograron conquistar el paladar del jurado y los que no.

La crema diplomática , también conocida como crème diplomate, combina la suavidad de la crema pastelera con la ligereza de la nata montada. Es ideal para rellenar tartas, piononos, milhojas o profiteroles , y se destaca por su textura aireada pero firme. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando un pastelero francés la creó en una embajada, lo que le dio su nombre elegante y diplomático.

Su secreto está en el equilibrio entre la temperatura y las proporciones. A continuación, te mostramos cómo prepararla paso a paso, tal como la elaboraron los participantes del certamen.

Momi Giardina en masterChef Celebrity Argentina Momi Giardina se lució en MasterChef Celebrity Argentina con su receta de la crema diplomática

Cómo hacer la receta paso a paso Tiempos de preparación

Preparación de la crema pastelera: 15 minutos

15 minutos Tiempo de enfriado: 1 hora

1 hora Montado de la nata y mezcla: 10 minutos

10 minutos Tiempo total: 1 hora y 25 minutos

Ingredientes

Para la crema pastelera:

500 ml de leche entera

4 yemas de huevo

100 g de azúcar

40 g de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla (o ½ vaina de vainilla)

Para la crema chantilly:

200 ml de nata para montar (mínimo 35% de grasa)

30 g de azúcar glass

crema diplomática con frutilla, receta Receta: crema diplomática | Combina la suavidad de la crema pastelera con la ligereza de la nata montada

Paso a paso para preparar la crema diplomática

Paso 1: Preparar la crema pastelera

Calentar la leche: En un cazo, calentar la leche con la vainilla sin hervir.

Batir yemas y azúcar: Mezclar yemas, azúcar y maicena hasta obtener una crema lisa.

Integrar la leche caliente: Verter la leche lentamente sobre las yemas, sin dejar de batir.

Cocinar la mezcla: Llevar al fuego medio hasta que espese.

Enfriar: Cubrir con film en contacto y dejar enfriar 1 hora en la heladera.

Paso 2: Montar la nata (crema chantilly): Batir la nata con el azúcar glass hasta que forme picos firmes. Debe estar bien fría para lograr la textura adecuada.

Paso 3: Integrar ambas cremas: Una vez fría la crema pastelera, suavizarla con una espátula y agregar la nata montada con movimientos envolventes. El resultado será una crema ligera, firme y deliciosa.

La crema diplomática es una de esas preparaciones que conquistan tanto a los chefs profesionales como a los aficionados. Una receta que pasó de los estudios de MasterChef Celebrity Argentina a las cocinas de todo el país.