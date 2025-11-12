12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Plato destacado

MasterChef Celebrity: un participante subió al balcón y evitó la gala de eliminación

Este martes en el reality MasterChef Celebrity, un participante subió al balcón y logró salvarse de la temida gala de eliminación. Mirá quién fue.

MasterChef Celebrity: un participante subió al balcón y evitó la gala de eliminación

MasterChef Celebrity: un participante subió al balcón y evitó la gala de eliminación

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un participante logró subir al balcón y salvarse de la gala de eliminación.

Quién se salvó de la eliminación de MasterChef Celebrity tras subir al balcón

Según se pudo ver en la transmisión, la definición de la noche se resolvió en un mano a mano entre Andy Chango y Momi Giardina, quienes se disputaron el último lugar disponible en el balcón. Finalmente, fue la bailarina y streamer quien se impuso en la competencia y logró salvarse de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity.

Lee además
Germán Martitegui casi no la cuenta por culpa del plato de un famoso de MasterChef Celebrity
Susto

Germán Martitegui casi no la cuenta por culpa del plato de un famoso de MasterChef Celebrity
Por qué Valentina Cervantes renunció a Masterchef Celebrity 2025 video
Lo que dijo

Por qué Valentina Cervantes renunció a Masterchef Celebrity 2025
MasterChef Celebrity
Romina Giardina se salvó de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Romina Giardina se salvó de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Su pionono dulce relleno de crema diplomata y frutos rojos conquistó al jurado no solo por su presentación, sino también por su equilibrio de sabores, convirtiéndose en uno de los platos más elogiados de la jornada.

Con la definición de la noche, quedaron nominados para la próxima gala de eliminación: Andy Chango, Emilia Attias, Luis Ventura, Walas, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Julia Calvo y Susana Roccasalvo. Todos ellos deberán enfrentarse a una nueva prueba en la que solo los mejores continuarán en carrera.

Embed - Un participante logró subir al balcón y salvarse de la gala de eliminación - Masterchef Celebrity

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

MasterChef Celebrity: quiénes ganaron las medallas y quién terminó con delantal negro

Qué dijo una ex participante de MasterChef Celebrity sobre Martitegui que volvió a viralizarse

Una de las candidatas más queridas de MasterChef Celebrity podría abandonar por un insólito motivo

MasterChef Celebrity: quiénes recibieron el delantal gris y quiénes subieron al balcón

Este participante hizo lo que quiso y colmó la paciencia del jurado de MasterChef Celebrity

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un nuevo participante dejó la competencia

Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández

MasterChef Celebrity: quién se salvó y quiénes irán a la tercera gala de eliminación

LO QUE SE LEE AHORA
Germán Martitegui casi no la cuenta por culpa del plato de un famoso de MasterChef Celebrity
Susto

Germán Martitegui casi no la cuenta por culpa del plato de un famoso de MasterChef Celebrity

Las Más Leídas

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Sin clases en un departamento de Mendoza este martes.
Educación

Por fuerte Zonda, suspenden las clases del turno tarde y vespertino en un departamento de Mendoza

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina? video
Furor internacional

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina?

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

La CONADU Histórica convoca a una huelga de 72 horas en todo el país. ¿Qué días?
Cuáles son los reclamos

Paro de universidades nacionales por 72 horas: qué ocurrirá en Mendoza

Te Puede Interesar

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad. 
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Por Pablo Segura
El Presupuesto 2026 de Alfredo Cornejo se votará hoy en Diputados.
Legislatura

El Presupuesto 2026 de Cornejo se votará hoy y saldría con deuda y roll over

Por Cecilia Zabala
Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática.
Evaluación

Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática

Por Natalia Mantineo