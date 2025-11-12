MasterChef Celebrity: un participante subió al balcón y evitó la gala de eliminación

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un participante logró subir al balcón y salvarse de la gala de eliminación.

Quién se salvó de la eliminación de MasterChef Celebrity tras subir al balcón Según se pudo ver en la transmisión, la definición de la noche se resolvió en un mano a mano entre Andy Chango y Momi Giardina, quienes se disputaron el último lugar disponible en el balcón. Finalmente, fue la bailarina y streamer quien se impuso en la competencia y logró salvarse de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity Romina Giardina se salvó de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity Su pionono dulce relleno de crema diplomata y frutos rojos conquistó al jurado no solo por su presentación, sino también por su equilibrio de sabores, convirtiéndose en uno de los platos más elogiados de la jornada.

Con la definición de la noche, quedaron nominados para la próxima gala de eliminación: Andy Chango, Emilia Attias, Luis Ventura, Walas, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Julia Calvo y Susana Roccasalvo. Todos ellos deberán enfrentarse a una nueva prueba en la que solo los mejores continuarán en carrera.

