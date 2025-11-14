MasterChef Celebrity: así quedaron los delantales grises y los famosos que subieron al balcón

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón .

Las cocinas más famosas del país volvieron a encenderse este jueves con un desafío que sorprendió a los televidentes. En esta ocasión, los participantes cocinaron en equipos y contaron con el acompañamiento de Germán Martitegui y Donato de Santis .

El desafío de la última gala sorprendió a los televidentes

El equipo de Germán (integrado por Alex Pelao, Julia Calvo, Walas, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes) presentó los siguientes platos para que Damián Betular, Ariel Rodríguez Palacios y el músico Emmanuel Horvilleur evaluaran:

Por su parte, el equipo de Donato (formado por Andy Chango, Romina Giardina, Leandro Leunis y Agustín Sierra) presentó:

Papines rellenos de panceta y huevo de codorniz

Lenguado a las hierbas con tomate cherry y ralladura de cítricos

Solomillo de cerdo con salsa de cebolla y reducción de aceto con morrones asados

Crumble de mousse de limón con frutos rojos

Tras la deliberación del jurado, el equipo del chef italiano se consagró ganador y subió al balcón, mientras que el otro equipo recibió el delantal gris.

MasterChef Celebrity El equipo de Donato de Santis se consagró ganador en MasterChef Celebrity

Quiénes subieron al balcón de MasterChef Celebrity

Andy Chango

Romina "Momi" Giardina

Agustín Sierra

Leandro Leunis

Quiénes recibieron el delantal gris en MasterChef Celebrity

Evangelina Anderson

Valentina Cervantes

Walas

Alex Pelao

Julia Calvo

