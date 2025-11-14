MasterChef Celebrity: así quedaron los delantales grises y los famosos que subieron al balcón

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 13 de noviembre
Las cocinas más famosas del país volvieron a encenderse este jueves con un desafío que sorprendió a los televidentes. En esta ocasión, los participantes cocinaron en equipos y contaron con el acompañamiento de Germán Martitegui y Donato de Santis.
El equipo de Germán (integrado por Alex Pelao, Julia Calvo, Walas, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes) presentó los siguientes platos para que Damián Betular, Ariel Rodríguez Palacios y el músico Emmanuel Horvilleur evaluaran:
Sopa de rúcula con zucchinis, palta y queso feta
Tomates en tres texturas con frutillas y crema de burrata
Albóndigas de tofu, lentejas y portobellos con salsa de tomates y ciruelas asadas
Ganache de chocolate y crema con praliné de avellanas y crema de cítricos
Por su parte, el equipo de Donato (formado por Andy Chango, Romina Giardina, Leandro Leunis y Agustín Sierra) presentó:
Papines rellenos de panceta y huevo de codorniz
Lenguado a las hierbas con tomate cherry y ralladura de cítricos
Solomillo de cerdo con salsa de cebolla y reducción de aceto con morrones asados
Crumble de mousse de limón con frutos rojos
Tras la deliberación del jurado, el equipo del chef italiano se consagró ganador y subió al balcón, mientras que el otro equipo recibió el delantal gris.
Quiénes subieron al balcón de MasterChef Celebrity
Andy Chango
Romina "Momi" Giardina
Agustín Sierra
Leandro Leunis
Quiénes recibieron el delantal gris en MasterChef Celebrity
Evangelina Anderson
Valentina Cervantes
Walas
Alex Pelao
Julia Calvo
