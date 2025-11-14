14 de noviembre de 2025
Gala distinta

MasterChef Celebrity: así quedaron los delantales grises y los famosos que subieron al balcón

El reality MasterChef Celebrity dejó nuevos delantales grises, famosos que subieron al balcón y una gala cargada de tensión. Repasá todos los detalles.

MasterChef Celebrity: así quedaron los delantales grises y los famosos que subieron al balcón

MasterChef Celebrity: así quedaron los delantales grises y los famosos que subieron al balcón

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

MasterChef
El desafío de la última gala sorprendió a los televidentes

El desafío de la última gala sorprendió a los televidentes

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 13 de noviembre

Las cocinas más famosas del país volvieron a encenderse este jueves con un desafío que sorprendió a los televidentes. En esta ocasión, los participantes cocinaron en equipos y contaron con el acompañamiento de Germán Martitegui y Donato de Santis.

El equipo de Germán (integrado por Alex Pelao, Julia Calvo, Walas, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes) presentó los siguientes platos para que Damián Betular, Ariel Rodríguez Palacios y el músico Emmanuel Horvilleur evaluaran:

  • Sopa de rúcula con zucchinis, palta y queso feta
  • Tomates en tres texturas con frutillas y crema de burrata
  • Albóndigas de tofu, lentejas y portobellos con salsa de tomates y ciruelas asadas
  • Ganache de chocolate y crema con praliné de avellanas y crema de cítricos

Por su parte, el equipo de Donato (formado por Andy Chango, Romina Giardina, Leandro Leunis y Agustín Sierra) presentó:

  • Papines rellenos de panceta y huevo de codorniz
  • Lenguado a las hierbas con tomate cherry y ralladura de cítricos
  • Solomillo de cerdo con salsa de cebolla y reducción de aceto con morrones asados
  • Crumble de mousse de limón con frutos rojos

Tras la deliberación del jurado, el equipo del chef italiano se consagró ganador y subió al balcón, mientras que el otro equipo recibió el delantal gris.

MasterChef Celebrity
El equipo de Donato de Santis se consagró ganador en MasterChef Celebrity

El equipo de Donato de Santis se consagró ganador en MasterChef Celebrity

Quiénes subieron al balcón de MasterChef Celebrity

  • Andy Chango
  • Romina "Momi" Giardina
  • Agustín Sierra
  • Leandro Leunis

Quiénes recibieron el delantal gris en MasterChef Celebrity

  • Evangelina Anderson
  • Valentina Cervantes
  • Walas
  • Alex Pelao
  • Julia Calvo
