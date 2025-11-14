14 de noviembre de 2025
Jorge Rojas celebra 20 años de carrera solista en Mendoza

El público mendocino podrá disfrutar de Jorge Rojas realizando un recorrido íntimo y emotivo el sábado 22 de noviembre en el Auditorio Ángel Bustelo.

01-03-2025
Por Sitio Andino Sociedad

Jorge Rojas, una de las voces más emblemáticas de la música argentina, celebra dos décadas de carrera solista con una gira nacional que promete ser una verdadera fiesta de canciones y emociones compartidas. Bajo el título #JRGira20Años, el artista se embarca en una serie de conciertos especiales en los teatros más importantes del país, donde revivirá sus grandes clásicos desde una mirada actual y con la energía que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

Desde aquel primer disco “La Vida” —editado en 2005 y consagrado con disco de oro a pocos días de su lanzamiento— hasta la actualidad, Rojas ha sabido construir una carrera sólida, marcada por su versatilidad como cantante, autor, compositor y productor, siempre dispuesto a explorar nuevos sonidos sin perder la raíz que lo identifica.

image

A lo largo de estos veinte años, el artista ha cosechado innumerables logros: récords de ventas, reconocimientos discográficos y presentaciones con localidades agotadas en cada punto del país. Pero su mayor conquista ha sido encontrar en lo cotidiano la poesía que se transforma en canciones, conectando de manera profunda con el público que lo acompaña fielmente desde sus inicios.

Dueño de una voz única y de una sensibilidad interpretativa inconfundible, Jorge Rojas logra recorrer distintos universos musicales con la misma intensidad. Puede ofrecer un show de raíz folklórica que honra sus orígenes, desplegar su costado melódico con un sonido contemporáneo o vestir de gala su repertorio en un concierto sinfónico que resalta la potencia de su registro de tenor. Tres facetas, una misma esencia: la de un artista auténtico que se reinventa sin perder su identidad.

Con 20 años de éxitos y una carrera marcada por la coherencia y la emoción, Jorge Rojas invita al público mendocino a celebrar juntos este recorrido inolvidable el sábado 22 de noviembre en el Auditorio Ángel Bustelo, en una noche que promete ser un repaso por lo mejor de su historia musical.

Ficha técnica

  • Lugar: Auditorio Ángel Bustelo – Ciudad de Mendoza
  • Fecha: Sábado 22 de noviembre
  • Hora: 21:00 hs
  • Entradas anticipadas: disponibles en www.paseshow.com.ar
