12 de noviembre de 2025
Shakira anunció un show histórico en Córdoba: los precios de las entradas y cuándo salen a la venta

Shakira regresa a Argentina con un show imperdible en Córdoba. La cantante promete una puesta en escena deslumbrante en el Kempes.

 Por Analía Martín

Shakira vuelve a Córdoba después de más de una década con un espectáculo que promete ser inolvidable. El próximo 14 de diciembre, la cantante se presentará en el Estadio Mario Alberto Kempes en el marco de su gira “Las mujeres ya no lloran”, en lo que será uno de los shows más esperados del año en Argentina.

Shakira en Córdoba: entradas, precios y detalles del show

El regreso de Shakira genera una expectativa sin precedentes. El Kempes se prepara para recibir a 50.000 fanáticos, con una producción internacional a gran escala que involucra más de 25 camiones de equipamiento y un staff técnico de 300 personas. Según confirmó el productor Carli Jiménez, la preventa exclusiva para clientes de Bancor comienza el jueves 13 de noviembre a las 18, con seis cuotas sin interés.

Los precios de las entradas oscilan entre $150.000 y $300.000, con sectores de campo, plateas y populares. La venta general se habilitará el viernes 14 a la misma hora. El show será una experiencia inmersiva, con pantallas gigantes, fuegos artificiales y una escenografía que recorre el campo del estadio.

El show de Shakira en Córdoba será una experiencia inmersiva

El show de Shakira en Córdoba será una experiencia inmersiva

Un show que hará historia

El recital de Shakira en Córdoba no sólo tendrá impacto cultural, sino también económico. Se estima que inyectará más de 55 millones de dólares a la economía provincial por el movimiento turístico y los consumos asociados al evento. Hoteles colmados, restaurantes con reservas agotadas y empleos eventuales forman parte del fenómeno que la artista genera con su paso por el país.

Además, el espectáculo contará con el apoyo logístico del gobierno provincial y municipal. Más de 3.000 personas trabajarán en la organización, desde técnicos hasta operarios y personal de seguridad. Este show, producido por Fenix Entertainment y Live Nation, posiciona a Córdoba como un polo clave de los grandes recitales internacionales.

Shakira y una gira que hace historia

Las mujeres ya no lloran World Tour es la gira más taquillera del año para una artista latina y se ubica en el puesto #2 del ranking global de Billboard Boxscore. Con esta etapa, Shakira celebra los 30 años de su disco “Pies Descalzos” y despide el tramo latinoamericano antes de continuar por Europa y Asia en 2026.

La cantante expresó que este regreso tiene un significado especial: “Necesitaba reencontrarme con mis fans latinoamericanos antes de cerrar esta etapa”, declaró al anunciar las fechas. Su repertorio incluirá clásicos como La Tortura, Ojos así, Te felicito, La Bicicleta y la icónica BZRP Music Session #53.

