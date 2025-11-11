11 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Lo que dijo

Por qué Valentina Cervantes renunció a Masterchef Celebrity 2025

La salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity sigue dando de qué hablar. Descubrí los motivos que la llevaron a abandonar el reality.

Por qué Valentina Cervantes renunció a Masterchef Celebrity 2025

Por qué Valentina Cervantes renunció a Masterchef Celebrity 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity se convirtió en una de las noticias más comentadas de los últimos días, no solo por ser una de las principales candidatas, sino también por ser de las más queridas. A continuación, te contamos los motivos de su renuncia.

Valentina Cervantes, MasterChef Celebrity
Qué llevó a Valentina Cervantes a dejar MasterChef Celebrity

Qué llevó a Valentina Cervantes a dejar MasterChef Celebrity

La razón por la que Valentina Cervantes deja MasterChef Celebrity

Recientemente, Valentina Cervantes fue invitada al programa A La Barbarossa, conducido por Georgina Barbarossa, donde habló sobre su salida de MasterChef Celebrity.

Lee además
Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández video
Cruce picante

Wanda Nara dio la cara y aclaró con Valentina Cervantes los rumores sobre Enzo Fernández
MasterChef Celebrity: quiénes ganaron las medallas y quién terminó con delantal negro
Noche de sorpresas

MasterChef Celebrity: quiénes ganaron las medallas y quién terminó con delantal negro

“Sí, es verdad que me voy. Me voy porque mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada ya en Inglaterra y ahora justo agarré un poco de vacaciones, pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá sola. Mis hijos son nenes que no están acostumbrados a estar con niñeras porque yo no tengo nadie con cama dentro”, explicó.

Embed - Valu Cervantes cuenta toda la verdad ¿Qué pasó con Wanda? | #ALaBarbarossa

Cervantes detalló que no cuenta con alguien dedicado exclusivamente al cuidado de sus hijos, y que tanto su familia como la de Enzo los ayudan con la crianza de Olivia y Benjamín. “La llevo yo al colegio, la baño y ese tiempo Enzo tiene una agenda muy ocupada. Él capaz concentra, tiene partidos y esos dos, tres días mi hija se tiene que quedar con la niñera”, señaló.

Además, la joven modelo aclaró que su regreso a Inglaterra no se debe a un pedido de su pareja, como se había rumoreado. “Enzo me extraña, a los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también lo extrañan al papá. Y yo, ante todo, siempre digo, soy mamá”, concluyó.

La salida de Valentina Cervantes del reality sorprendió a todos, ya que era una de las principales candidatas y de las más queridas por los fanáticos. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Dua Lipa sorprendió en La Bombonera: así vivió el Superclásico entre Boca y River

Ovación total: Dua Lipa interpretó una canción de Miranda! y desató el furor del público

Mauro Icardi se despachó contra Yanina Latorre: las duras palabras que generaron polémica

Qué dijo una ex participante de MasterChef Celebrity sobre Martitegui que volvió a viralizarse

Se conocieron las bandas de Mendoza que harán vibrar la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

AC/DC agotó las entradas en tiempo récord y confirma nuevos shows en River: fechas y precios

Una de las candidatas más queridas de MasterChef Celebrity podría abandonar por un insólito motivo

MasterChef Celebrity: quiénes recibieron el delantal gris y quiénes subieron al balcón

LO QUE SE LEE AHORA
MasterChef Celebrity: quiénes ganaron las medallas y quién terminó con delantal negro
Noche de sorpresas

MasterChef Celebrity: quiénes ganaron las medallas y quién terminó con delantal negro

Las Más Leídas

Comercio sin fronteras: una billetera virtual transforma la experiencia de los viajeros argentinos en Chile
Vacaciones y compras

Comercio sin fronteras: una billetera virtual transforma la experiencia de los viajeros argentinos en Chile

El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza.
El clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín.
Ciencia y Divulgación

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín

Solicitaron duras penas para el acusado
Polo judicial

Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Te Puede Interesar

Salud ya cuenta con una ley que regula los servicios de atención en emergencias médicas.
Boletín Oficial

Salud ya cuenta con una ley que regula los servicios de atención en emergencias médicas en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Algunas de las motos incautadas en los operativos de la Policía de Mendoza. 
prevención del delito

Nuevos operativos de la Policía de Mendoza, esta vez, en Luján y Rivadavia

Por Pablo Segura
Todo listo para la continuidad de la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear. video
El oficialismo le puso cifras

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

Por Facundo La Rosa