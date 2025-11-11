Por qué Valentina Cervantes renunció a Masterchef Celebrity 2025

La salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity se convirtió en una de las noticias más comentadas de los últimos días, no solo por ser una de las principales candidatas, sino también por ser de las más queridas. A continuación, te contamos los motivos de su renuncia .

Recientemente, Valentina Cervantes fue invitada al programa A La Barbarossa , conducido por Georgina Barbarossa, donde habló sobre su salida de MasterChef Celebrity .

“Sí, es verdad que me voy . Me voy porque mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada ya en Inglaterra y ahora justo agarré un poco de vacaciones, pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá sola. Mis hijos son nenes que no están acostumbrados a estar con niñeras porque yo no tengo nadie con cama dentro ”, explicó.

Cervantes detalló que no cuenta con alguien dedicado exclusivamente al cuidado de sus hijos , y que tanto su familia como la de Enzo los ayudan con la crianza de Olivia y Benjamín. “La llevo yo al colegio, la baño y ese tiempo Enzo tiene una agenda muy ocupada. Él capaz concentra, tiene partidos y esos dos, tres días mi hija se tiene que quedar con la niñera”, señaló.

Además, la joven modelo aclaró que su regreso a Inglaterra no se debe a un pedido de su pareja, como se había rumoreado. “Enzo me extraña, a los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también lo extrañan al papá. Y yo, ante todo, siempre digo, soy mamá”, concluyó.

