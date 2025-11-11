11 de noviembre de 2025
Noche de sorpresas

MasterChef Celebrity: quiénes ganaron las medallas y quién terminó con delantal negro

El reality MasterChef Celebrity tuvo una gala intensa con dos medallas en juego y un participante que terminó con el delantal negro. Repasá todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Dos medallas y un participante en riesgo en MasterChef Celebrity

Según se vio en la transmisión, la medalla dorada fue para Valentina Cervantes, quien conquistó al jurado con un exquisito estofado de conejo. Su plato se destacó en todos los aspectos, lo que le valió el máximo reconocimiento de la noche.

Por su parte, Sofi Martínez se quedó con la medalla plateada gracias a su conejo al malbec con vegetales y peras caramelizadas, una combinación que sorprendió por su creatividad. Su propuesta la ubicó como una de las favoritas del jurado.

MasterChef Celebrity
Valentina y Sofi ganaron las medallas en la noche de MasterChef

Sin embargo, no todo fue alegría en la cocina. El Leandro “Chino” Leunis no logró convencer con su conejo a la cacerola con manzana y eneldo, un plato que el jurado consideró el más flojo de la jornada. Como consecuencia, recibió el delantal negro, quedando en riesgo de eliminación.

MasterChef Celebrity (2)
Leandro “Chino” Leunis obtuvo el delantal negro

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

