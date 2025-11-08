8 de noviembre de 2025
Qué dijo una ex participante de MasterChef Celebrity sobre Martitegui que volvió a viralizarse

Tras los rumores sobre Eugenia Tobal, usuarios recordaron cuando una ex participante del reality MasterChef Celebrity expuso a Martitegui. Mirá los detalles.

Tras los rumores sobre la posible renuncia de Eugenia Tobal por un comentario de Germán Martitegui, en las redes no tardaron en recordar cuando una ex participante del reality MasterChef Celebrity aprovechó la oportunidad para exponer al chef. ¿Quién es y qué dijo? Te contamos todos los detalles.

Germán Martitegui, en el centro de la polémica: qué dijo una ex participante de MasterChef Celebrity

Rocío Marengo recordó su dura experiencia en MasterChef Celebrity 2020, cuando debió enfrentarse a los comentarios de Germán Martitegui. En una charla privada con Adrián Pallares, la modelo confesó: “Nunca nadie me maltrató tanto como él”, declaración que se conoció en Intrusos.

En el ciclo también repasaron declaraciones que Marengo había hecho tiempo atrás en Implacables, tras su eliminación, en diálogo con Susana Roccasalvo. Allí expresó: “Las cosas que no salen al aire. Si a mí me humillan, me hacen llorar y después eso se ve en pantalla, no digo nada. Pero si me humillás y no lo ponés, parece que lloro porque pasa una mosca volando. Eso fue lo que me molestó”.

La modelo también relató el momento más tenso que vivió durante el certamen: “Donato y Betular fueron buenos. No es actor, es un chef que trataba de hacer lo mejor, pero en sus palabras para hacerme llorar se le pasaba la mano. Se desubicaba. Cuando una vez me gritó ‘callate y cociná’, eso no salió al aire”, recordó. / A24

