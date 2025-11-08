Mauro Icardi se despachó contra Yanina Latorre: las duras palabras que generaron polémica

El cruce entre Yanina Latorre, Mauro Icardi y la China Suárez continúa sumando capítulos. Esta vez, el futbolista no se guardó nada y lanzó duras palabras en redes sociales contra la conductora, intensificando la polémica. En esta nota, te contamos los detalles.

Lo que dijo Mauro Icardi sobre Yanina Latorre Hace unos días, Yanina Latorre lanzó una fuerte declaración: según ella, el Galatasaray no estaría conforme con el desempeño de Mauro Icardi tras su lesión, ya que, en lugar de concentrarse en su recuperación, se dedicaba a “boludear” con la China Suárez.

La actriz no tardó en responder, con cierto tono picante, pero la conductora de SQP la neutralizó con un contraataque contundente. Fue en ese momento que Mauro Icardi decidió intervenir para defender la imagen de su pareja. A través de sus historias de Instagram, el futbolista publicó un mensaje cargado de ironía dirigido a Yanina: “Recuerden: nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos. No olviden: hay gente que fracasa sola pero igual quiere dirigir tu camino”.

Sin título El posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre Muchos interpretaron estas palabras como una referencia directa a la conductora, recordando el escándalo familiar que la involucró cuando Natacha Jaitt reveló su affaire con Diego Latorre. / pronto

