7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Furor

AC/DC agotó las entradas en tiempo récord y confirma nuevos shows en River: fechas y precios

La banda australiana vuelve con su potente show y la mejor música a Buenos Aires. Tras agotar su primera fecha en tiempo récord anunció 2 nuevas funciones.

AC/DC agotó las entradas y confirma nuevos shows en River: fechas y precios&nbsp;

AC/DC agotó las entradas y confirma nuevos shows en River: fechas y precios 

 Por Analía Martín

El furor por el show de AC/DC en Argentina superó todas las expectativas. En apenas unas horas, la legendaria banda australiana agotó las entradas para su presentación del 23 de marzo en el estadio Monumental y confirmó dos nuevas fechas en River Plate que prometen revivir la energía del mejor rock en vivo.

AC/DC suma nuevas fechas en River

La productora DF Entertainment anunció que, tras agotar su primer concierto, AC/DC regresará al escenario porteño el 27 y el 31 de marzo de 2025. Estas funciones forman parte de su gira mundial Power Up Tour, que celebra su más reciente álbum y el retorno del cantante Brian Johnson, ausente de los escenarios por varios años debido a problemas auditivos.

Lee además
A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026
Regreso legendario

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026
AC/DC confirma show en River y sorprende con regreso histórico
Regreso esperado

AC/DC confirma show en River y sorprende con regreso histórico

La expectativa es enorme: más de 197.000 fanáticos se registraron en la fila virtual apenas se habilitó la venta. Con himnos como Thunderstruck, Highway to Hell y Back in Black, la banda promete tres noches históricas que quedarán grabadas en la memoria colectiva del público argentino.

Show ACDC
Mucha expectativa en torno al show de AC/DC en Argentina 2026

Mucha expectativa en torno al show de AC/DC en Argentina 2026

Cómo conseguir entradas para el show

Las entradas se venden exclusivamente a través del sitio oficial All Access. A diferencia de otros recitales, no habrá preventa bancaria exclusiva, aunque los clientes del banco Santander cuentan con una fila preferencial y financiación en hasta seis cuotas sin interés.

Los precios varían según la ubicación en el estadio:

  • Platea San Martín/Belgrano Inferior: $345.000
  • Campo delantero: $295.000
  • Platea Sívori media: $250.000
  • Campo general y Sívori baja: $180.000
  • Platea alta: $165.000

Se recomienda comprar únicamente por los canales oficiales para evitar estafas y falsificaciones. Quienes adquieran entradas deberán validar su compra mediante un código de seguridad antes del evento.

image
Precios y lugares para disfrutar de los shows de AC/DC

Precios y lugares para disfrutar de los shows de AC/DC

Un regreso histórico de la música

Después de 16 años sin pisar suelo argentino, AC/DC vuelve con la energía intacta. Su última visita fue en 2009 con tres fechas agotadas que luego se inmortalizaron en el documental Live at River Plate. En esta ocasión, los acompañará la banda estadounidense The Pretty Reckless, liderada por la actriz y cantante Taylor Momsen, conocida por Gossip Girl.

La música de AC/DC vuelve a sonar más fuerte que nunca, con un público que no deja de crecer generación tras generación. Buenos Aires se prepara para recibir uno de los shows más esperados de la década, donde el rock y la emoción volverán a vibrar en cada rincón del Monumental.

Temas
Seguí leyendo

Se conocieron las bandas de Mendoza que harán vibrar la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

Una de las candidatas más queridas de MasterChef Celebrity podría abandonar por un insólito motivo

MasterChef Celebrity: quiénes recibieron el delantal gris y quiénes subieron al balcón

San Rafael se alista para su gran fiesta con música, bodegas y gastronomía

Malargüe celebra 75 años con La Delio Valdez y un fin de semana de festejos multitudinarios

Miss Universo: denuncian trato humillante y estalla la controversia en plena preparación

Este participante hizo lo que quiso y colmó la paciencia del jurado de MasterChef Celebrity

¡Sorpresa en MasterChef Celebrity! Un nuevo participante dejó la competencia

LO QUE SE LEE AHORA
Una de las candidatas más queridas de MasterChef Celebrity podría abandonar por un insólito motivo
Sorpresa

Una de las candidatas más queridas de MasterChef Celebrity podría abandonar por un insólito motivo

Las Más Leídas

El Dientón quedará preso por un crimen y dos tentativas de homicidio en Las Heras. 
tiene 19 años

Cayó el "Dientón", buscado por un homicidio y dos intentos de asesinato en Las Heras

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza
El clima

Continúan las lluvias, el pronóstico del tiempo para este viernes 7 de noviembre en Mendoza

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, viernes 7 de noviembre. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 7 de noviembre

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Te Puede Interesar

Luis Petri anticipa su regreso al Congreso y la visita de Milei a Mendoza.
ENTREVISTA

Luis Petri habló con SITIO ANDINO: su rol en el Congreso y la visita de Milei a Mendoza

Por Cecilia Zabala
Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza
Decomiso millonario

Gendarmería Nacional secuestró mercadería valuada en más de 20 millones de pesos en Mendoza

Por Sitio Andino Policiales
Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones. Foto: Presidencia.
Viaje oficial

Javier Milei se reunió con empresarios en New York en busca de inversiones

Por Sitio Andino Política