AC/DC agotó las entradas en tiempo récord y confirma nuevos shows en River: fechas y precios

El furor por el show de AC/DC en Argentina superó todas las expectativas. En apenas unas horas, la legendaria banda australiana agotó las entradas para su presentación del 23 de marzo en el estadio Monumental y confirmó dos nuevas fechas en River Plate que prometen revivir la energía del mejor rock en vivo.

La productora DF Entertainment anunció que, tras agotar su primer concierto, AC/DC regresará al escenario porteño el 27 y el 31 de marzo de 2025 . Estas funciones forman parte de su gira mundial Power Up Tour, que celebra su más reciente álbum y el retorno del cantante Brian Johnson, ausente de los escenarios por varios años debido a problemas auditivos.

La expectativa es enorme: más de 197.000 fanáticos se registraron en la fila virtual apenas se habilitó la venta. Con himnos como Thunderstruck, Highway to Hell y Back in Black, la banda promete tres noches históricas que quedarán grabadas en la memoria colectiva del público argentino.

Las entradas se venden exclusivamente a través del sitio oficial All Access . A diferencia de otros recitales, no habrá preventa bancaria exclusiva , aunque los clientes del banco Santander cuentan con una fila preferencial y financiación en hasta seis cuotas sin interés.

Los precios varían según la ubicación en el estadio:

Platea San Martín/Belgrano Inferior: $345.000

$345.000 Campo delantero: $295.000

$295.000 Platea Sívori media: $250.000

$250.000 Campo general y Sívori baja: $180.000

$180.000 Platea alta: $165.000

Se recomienda comprar únicamente por los canales oficiales para evitar estafas y falsificaciones. Quienes adquieran entradas deberán validar su compra mediante un código de seguridad antes del evento.

Un regreso histórico de la música

Después de 16 años sin pisar suelo argentino, AC/DC vuelve con la energía intacta. Su última visita fue en 2009 con tres fechas agotadas que luego se inmortalizaron en el documental Live at River Plate. En esta ocasión, los acompañará la banda estadounidense The Pretty Reckless, liderada por la actriz y cantante Taylor Momsen, conocida por Gossip Girl.

La música de AC/DC vuelve a sonar más fuerte que nunca, con un público que no deja de crecer generación tras generación. Buenos Aires se prepara para recibir uno de los shows más esperados de la década, donde el rock y la emoción volverán a vibrar en cada rincón del Monumental.