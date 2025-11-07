Se conocieron las bandas de Mendoza que harán vibrar la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

La Fiesta Provincial de la Cerveza ya tiene a sus artistas confirmados: 12 bandas mendocinas fueron elegidas para representar la diversidad sonora local en la edición 2025, que se celebrará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza. Rock, cumbia, hip hop y fusiones experimentales prometen tres noches de pura energía.
Un encuentro con identidad y música diversa
A través del concurso “Marciano Cantero”, se recibieron más de 210 propuestas de todo Mendoza, de las cuales un jurado especializado eligió a las 12 que subirán al escenario principal. La pluralidad musical será el corazón del festival, con géneros que van desde el cuarteto hasta la electrónica, pasando por sonidos alternativos y urbanos.
Entre los seleccionados se encuentran Hidalgo y sus Galácticos, una banda de cumbia integrada por mujeres y disidencias; El Gremio Tropical, que fusiona ritmos latinoamericanos; y Tonchi Fernández, reconocido por su trayectoria en el cuarteto. También participarán Mambo, Brassass, Sol Lorenzo, Lîla, Destierra, Pandilla de la Muerte, Flaco Kev, Kratevas y Somos Más, cada uno con una impronta que refleja la riqueza cultural mendocina.
Fiesta Provincial de la Cerveza: un impulso al arte local
La organización del evento destacó que esta selección busca dar visibilidad al talento emergente y fortalecer la escena musical de la provincia. “Impulsar a nuestros músicos es impulsar la identidad y los sueños de Mendoza”, remarcaron desde el Municipio de Godoy Cruz.
El jurado estuvo integrado por figuras reconocidas del ámbito artístico como Ezequiel “Eze Tuma” Atencio, Arita Rodríguez de Enanitos Verdes, Agustina Navarro, Cyntia Garavello, Laura Beningazza, Héctor Rosas y Diego Delgado. Su mirada profesional garantizó una selección representativa, plural y de calidad, en sintonía con la evolución de la escena local.
Tres noches para disfrutar al ritmo de Mendoza: entradas, horarios y más
Las entradas para la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025, que se realizará del 5 al 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza, ya están disponibles a través de la plataforma Passline. Los precios varían según el día y el tipo de ticket: las entradas individuales para el Día 1 parten desde los $40.000 y para el Día 2 de $35.000, mientras que los combos ofrecen alternativas más convenientes, con valores de $111.000 para tres personas, $145.000 para cuatro y $216.000 para seis.
Además, se lanzó un abono Fans para los tres días a $60.000, con cuotas sin interés y stock limitado. Se aceptan todos los medios de pago, incluidas tarjetas de crédito, y se recomienda comprar con anticipación, ya que los cupos de combos y abonos son reducidos./PrensaGC.