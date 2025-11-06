6 de noviembre de 2025
{}
Polémica en el certamen

Miss Universo: denuncian trato humillante y estalla la controversia en plena preparación

La tensión en Miss Universo crece tras acusaciones de violencia verbal contra Miss México y la respuesta de las participantes. La organización debió intervenir.

 Por Analía Martín

La edición 2025 de Miss Universo quedó envuelta en polémica luego de que varias concursantes abandonaran un evento oficial tras un tenso cruce entre el director del certamen en Tailandia y la representante de México, Fátima Bosch. El episodio, transmitido en vivo, generó un debate internacional sobre el trato, el respeto y el rol de las mujeres en la competencia.

Abandono masivo y reclamos por respeto

El incidente se produjo cuando Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, reprendió públicamente a Miss México por no publicar contenido promocional. Según los presentes, el tono fue humillante y agresivo, lo que provocó que Bosch lo enfrentara en el momento. Ante su respuesta, el organizador habría llamado a seguridad y amenazado con sanciones, lo que encendió aún más el malestar. Muchas concursantes se pusieron de pie en señal de apoyo y abandonaron el lugar junto a Bosch, gesto que circuló rápidamente en redes sociales y medios internacionales. El conflicto abrió discusiones sobre la presión que reciben las participantes y los límites de la disciplina dentro del certamen.

Embed

Miss Universo responde y toma control

La Organización Miss Universe (MUO) intervino al conocer la repercusión del video y condenó lo ocurrido, calificando la actitud del anfitrión como “malintencionada” e incompatible con los valores de la competencia. El presidente de MUO, Raúl Rocha, aseguró que se evaluarán acciones legales contra Nawat y que su rol podría quedar reducido o directamente eliminado. La entidad recordó que Miss Universo se presenta como una plataforma de empoderamiento y voz global para las mujeres, por lo que cualquier acto que contradiga ese propósito será revisado con rigor. La actual Miss Universo también se solidarizó con Bosch, reforzando el rechazo a la agresión.

Embed

Cena cancelada y presión de patrocinadores

En medio de la controversia, Nawat canceló una cena exclusiva que había organizado para las diez concursantes más votadas en redes sociales. La actividad ya generaba críticas por considerarse paralela y ajena al calendario oficial del certamen. Tras la intervención de MUO, los patrocinadores retiraron su apoyo, lo que llevó a suspender el evento por completo. El caso reveló tensiones internas entre franquicias locales y la organización central, que busca evitar actividades que alteren la igualdad de condiciones entre las participantes.

Embed

Calendario completo del Miss Universo 2025

La gala final se realizará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall, en Nonthaburi, a las afueras de Bangkok. El cronograma es el siguiente:

Primera semana:

  • 3 y 4 de noviembre: registro, sesiones fotográficas y ensayos.
  • 5 de noviembre: conferencia de prensa y ceremonia de bandas.
  • 6 de noviembre: tour por Bangkok.
  • 7 al 9 de noviembre: actividades en Phuket, cena de gala y evento en Yona Beach Club.

Segunda semana:

  • 10 de noviembre: desfile “Carnaval Mágico”.
  • 11 y 12 de noviembre: actividades culturales y traslado a Pattaya.
  • 14 de noviembre: desfile de trajes de baño.
  • 15 de noviembre: entrevistas a puerta cerrada.
  • 16 de noviembre: regreso a Bangkok.

Tercera semana:

  • 17 al 20 de noviembre: ensayos y preliminares.
  • 21 de noviembre: gala final y coronación

El evento será conducido por el comediante estadounidense Steve Byrne, quien aseguró que buscará ofrecer “una experiencia divertida, cálida y respetuosa”.

