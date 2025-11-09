9 de noviembre de 2025
Sitio Andino
La reacción del dúo

Ovación total: Dua Lipa interpretó una canción de Miranda! y desató el furor del público

Dua Lipa deslumbró en su segunda noche en el Monumental con un cover inesperado de los argentinos. El público celebró el gesto al ritmo del Radical Optimism Tour.

Dua Lipa sorprendió a sus fans en el Monumental con un nuevo cover de un querido hit argentino.

Foto: Agustín Dusserre
Por Sitio Andino MuchoShow

La cantante británica Dua Lipa protagonizó este sábado su segunda noche en el estadio Monumental de River Plate, donde volvió a agotar localidades en el marco de su Radical Optimism Tour. El show combinó coreografías, efectos visuales y una producción internacional que confirmó nuevamente el vínculo de la artista con el público argentino.

El inesperado homenaje de Dua Lipa a Miranda!

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando Dua Lipa interpretó “Tu misterioso alguien”, el clásico de Miranda! lanzado en 2009 y considerado un hito del pop argentino. Apenas sonaron los primeros acordes, el público estalló en gritos y cantó a la par de la artista, que sorprendió con una pronunciación impecable del español y una versión ajustada al estilo de su gira.

La emotiva reacción de Miranda!

El gesto no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron videos del momento. En paralelo, Miranda!, que se encontraba realizando compromisos en Chile, reaccionó con sorpresa. Desde sus redes sociales escribieron: “En shock total”, mientras que en otra publicación definieron el cover como “la versión que ni siquiera nos animamos a soñar”, mensaje que superó los 30 mil “me gusta”.

la reacción de miranda a dua lipa cantando tu misterioso alguien
La reacción de Miranda! al enterarse de que Dua Lipa cantó

La reacción de Miranda! al enterarse de que Dua Lipa cantó "Tu misterioso alguien".

El cover de Miranda! se sumó a una dinámica que la artista viene repitiendo en cada país: interpretar un tema local como guiño cultural. En la primera noche en Argentina, el viernes 7 de octubre, Dua Lipa ya había sorprendido al público al cantar “De música ligera” de Soda Stereo, decisión vinculada a su reciente curso de español.

El gesto que conmovió al público y a las redes

La segunda fecha en Buenos Aires mantuvo la estructura general del tour. A las 21.30, el estadio quedó a oscuras y las pantallas proyectaron una ola en cámara lenta antes de dar paso a “Training Season”, uno de los temas de su álbum Radical Optimism. El Monumental respondió con una ovación que acompañó cada uno de los segmentos del espectáculo, en el que repasó éxitos de sus tres discos y consolidó el tono festivo de su paso por la Argentina.

La expectativa entre los fans había sido evidente desde horas antes del show. Durante la prueba de sonido, el tema de Miranda! sonó brevemente y la especulación creció rápido en redes, donde incluso surgieron conjeturas sobre una posible aparición de Ale Sergi y Juliana Gattas, quienes finalmente no asistieron por encontrarse en funciones en Chile.

Con dos fechas multitudinarias, versiones locales inesperadas y un despliegue que fue seguido en vivo por miles a través de la retransmisión de Flow, el paso de Dua Lipa por River Plate volvió a demostrar su impacto en el público argentino y la potencia de su conexión con la escena musical local.

