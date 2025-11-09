9 de noviembre de 2025
Dua Lipa sorprendió en La Bombonera: así vivió el Superclásico entre Boca y River

Dua Lipa fue invitada por Boca tras recibir regalos de River y finalmente presenció el partido en La Bombonera. Su elección de vestuario generó todo tipo de comentarios.

Dua Lipa recibió la invitación de ambos equipos

La artista británica había sido agasajada por la dirigencia de River, posando con una camiseta del "Millonario" con el dorsal 22. Sin embargo, Boca la invitó formalmente a vivir el Superclásico de este domingo en su estadio.

Lo más comentado en redes sociales fue su elección de vestuario. Para evitar tomar partido, y pese al regalo de River, Dua Lipa asistió al encuentro luciendo la camiseta de la Selección Argentina, de color celeste y blanca.

En las plataformas, los fanáticos bromearon diciendo que la estrella eligió "los colores de Racing" para mantenerse neutral en la disputa entre los dos clásicos rivales.

Dua Lipa homenajeó a Miranda! y causó furor en el público

La cantante británica Dua Lipa protagonizó este sábado su segunda noche en el estadio Monumental de River Plate, donde volvió a agotar localidades en el marco de su Radical Optimism Tour. El show combinó coreografías, efectos visuales y una producción internacional que confirmó nuevamente el vínculo de la artista con el público argentino.

Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando Dua Lipa interpretó “Tu misterioso alguien”, el clásico de Miranda! lanzado en 2009 y considerado un hito del pop argentino. Apenas sonaron los primeros acordes, el público estalló en gritos y cantó a la par de la artista, que sorprendió con una pronunciación impecable del español y una versión ajustada al estilo de su gira.

