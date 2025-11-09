Dua Lipa sorprendió en La Bombonera: así vivió el Superclásico entre Boca y River

Dua Lipa revolucionó la previa del Superclásico y, tras recibir regalos de River Plate y una invitación de Boca Juniors, finalmente dijo presente en La Bombonera para presenciar el partido más esperado del fútbol argentino. Su presencia generó revuelo en redes sociales y en la cancha.
Dua Lipa recibió la invitación de ambos equipos
La artista británica había sido agasajada por la dirigencia de River, posando con una camiseta del "Millonario" con el dorsal 22. Sin embargo, Boca la invitó formalmente a vivir el Superclásico de este domingo en su estadio.
Aunque su respuesta se mantuvo en suspenso, la cantante finalmente aceptó y fue fotografiada llegando a La Bombonera, generando un gran revuelo entre los hinchas.
Lo más comentado en redes sociales fue su elección de vestuario. Para evitar tomar partido, y pese al regalo de River, Dua Lipa asistió al encuentro luciendo la camiseta de la Selección Argentina, de color celeste y blanca.
En las plataformas, los fanáticos bromearon diciendo que la estrella eligió "los colores de Racing" para mantenerse neutral en la disputa entre los dos clásicos rivales.
Dua Lipa homenajeó a Miranda! y causó furor en el público
La cantante británica Dua Lipa protagonizó este sábado su segunda noche en el estadio Monumental de River Plate, donde volvió a agotar localidades en el marco de su Radical Optimism Tour. El show combinó coreografías, efectos visuales y una producción internacional que confirmó nuevamente el vínculo de la artista con el público argentino.
Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando Dua Lipa interpretó “Tu misterioso alguien”, el clásico de Miranda! lanzado en 2009 y considerado un hito del pop argentino. Apenas sonaron los primeros acordes, el público estalló en gritos y cantó a la par de la artista, que sorprendió con una pronunciación impecable del español y una versión ajustada al estilo de su gira.