13 de noviembre de 2025
{}
Sorpresa

MasterChef Celebrity: el eliminado de la noche que nadie esperaba

MasterChef Celebrity Argentina vivió una gala llena de emociones donde un participante muy querido tuvo que despedirse del reality. Mirá quién fue.

MasterChef Celebrity: el eliminado de la noche que nadie esperaba

MasterChef Celebrity: el eliminado de la noche que nadie esperaba

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Luego de la gala de eliminación, un participante muy querido tuvo que despedirse del certamen.

Quién fue el cuarto eliminado de Masterchef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity volvió a encenderse con una gala de eliminación cargada de emociones. En esta ocasión, nueve participantes se enfrentaron ante la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Los delantales negros fueron para Andy Chango, Emilia Attias, Luis Ventura, Walas, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Julia Calvo y Susana Roccasalvo.

Embed - La cuarta eliminación de Masterchef Celebrity: "Acá vieron mi lado verdadero"

Sin embargo, la tensión se concentró en los últimos minutos, cuando Andy Chango, Julia Calvo y Luis Ventura quedaron como los más comprometidos de la noche. Tras un intenso debate, los chefs decidieron salvar por muy poco a Julia y Andy.

Finalmente, fue Damián Betular quien anunció el veredicto: Luis Ventura se convirtió en el cuarto eliminado del certamen. Su plato, trucha confitada con curry verde y jengibre, no logró convencer al jurado y marcó el cierre de su paso por el reality.

MasterChef Celebrity
Luis Ventura quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Luis Ventura quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

