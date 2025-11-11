11 de noviembre de 2025
{}
Wanda Nara y Johnny Depp: la postal con el ídolo de Icardi que hizo estallar las redes

La foto entre Wanda Nara y Johnny Depp causó revuelo en redes y reavivó tensiones con Mauro Icardi.

 Por Analía Martín

Wanda Nara volvió a ser el centro de todas las miradas tras compartir una serie de fotos junto a Johnny Depp en los estudios de Telefe. El encuentro entre la empresaria y el actor de Piratas del Caribe generó furor en redes sociales, especialmente porque ocurrió en plena disputa judicial y mediática con su ex, Mauro Icardi.

Gracias por tus amables palabras”, escribió Wanda en inglés al pie del posteo, junto a un emoji de corazón. En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de likes y comentarios, entre ellos frases como “La reina del show”, “Siempre un paso adelante” y “Tic tac, Wanda lo hizo otra vez”. Sin embargo, pocos minutos después, la empresaria decidió borrar la publicación… para volver a subirla horas más tarde.

Johnny Depp, el ídolo de Icardi

Lo que parecía una simple foto entre celebridades se transformó en un gesto cargado de simbolismo. Mauro Icardi siempre manifestó su admiración por Johnny Depp, especialmente tras el mediático juicio que el actor enfrentó contra Amber Heard. En más de una ocasión, el futbolista compartió fotos del actor acompañadas del mensaje “Tic Tac”, en clara alusión a su conflicto con Wanda.

Por eso, el encuentro entre la empresaria y el ídolo del delantero del Galatasaray no pasó desapercibido. Las redes interpretaron la escena como una provocación elegante y estratégica. Algunos usuarios comentaron: “Wanda tenía que hacer una sola cosa bien… y lo hizo”, mientras otros la catalogaron como “la verdadera reina del espectáculo argentino”.

El encuentro entre Wanda Nara y Johnny Deep

El encuentro entre Wanda Nara y Johnny Deep

Wanda entre el show y la calma

Mientras tanto, Mauro Icardi regresó al país para reencontrarse con sus hijas después de cinco meses, un momento que también fue seguido por las cámaras de Intrusos. Pero lejos de entrar en polémicas, Wanda Nara mostró un costado más sereno. En sus redes publicó una foto desde su camarín en Telefe, rodeada de amigos y familia, junto al mensaje: “Enfocada en lo importante”.

En tiempos donde cada publicación puede detonar una ola de comentarios, Wanda Nara volvió a demostrar que conoce a la perfección las reglas del espectáculo. Y con Johnny Depp de por medio, el revuelo estaba más que asegurado.

