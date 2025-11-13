13 de noviembre de 2025
Andy Chango denunció un "boicot" en MasterChef Celebrity y desató polémica en el estudio

Andy Chango acusó un “boicot” en el reality MasterChef Celebrity y desató tensión y polémica en la gala. Mirá todos los detalles en esta nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Andy Chango habló de un “boicot” en su contra y desató una fuerte polémica en el estudio.

Qué pasó con Andy Chango en MasterChef Celebrity

Todo comenzó cuando Andy Chango presentó su plato frente al jurado de MasterChef Celebrity: trucha confitada, curry verde y jengibre.

Una vez que Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui probaron la preparación, llegó el momento de las devoluciones. "No veo la gelatina ¿No llegaste a hacerla?", comenzó diciendo Germán.

Ante esta pregunta, el cantante no dudó en señalar: "Sí, hubo un 'boicot'. Alguien me apoyó la bandeja en el abatidor, arriba de la mía, arruinando absolutamente mi preparación. Pensé que había sido Evangelina pero no es así". A lo que Martitegui contestó: "Bueno, ese solo acto puede dejarte afuera".

Para sorpresa de los presentes, Wanda confesó haber visto la situación, pero prefirió no delatar al culpable, lo que generó malestar entre los presentes. Finalmente, nadie dio la cara y quedó como una incógnita quién fue. Afortunadamente, Andy Chango fue elegido para continuar en el certamen.

