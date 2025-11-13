Andy Chango denunció un "boicot" en MasterChef Celebrity y desató polémica en el estudio

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Andy Chango habló de un “boicot” en su contra y desató una fuerte polémica en el estudio .

Susto Germán Martitegui casi no la cuenta por culpa del plato de un famoso de MasterChef Celebrity

Una vez que Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui probaron la preparación, llegó el momento de las devoluciones. " No veo la gelatina ¿No llegaste a hacerla? ", comenzó diciendo Germán.

Ante esta pregunta, el cantante no dudó en señalar: " Sí, hubo un 'boicot'. Alguien me apoyó la bandeja en el abatidor, arriba de la mía, arruinando absolutamente mi preparación . Pensé que había sido Evangelina pero no es así". A lo que Martitegui contestó: " Bueno, ese solo acto puede dejarte afuera ".

Para sorpresa de los presentes, Wanda confesó haber visto la situación, pero prefirió no delatar al culpable, lo que generó malestar entre los presentes. Finalmente, nadie dio la cara y quedó como una incógnita quién fue. Afortunadamente, Andy Chango fue elegido para continuar en el certamen.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.