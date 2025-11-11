Es hora de reír, sentir y disfrutar: conocé la nueva agenda de "Jugo Cultural" para cerrar el año en Mendoza

Una AGENDA JUGOSA, de Jugo Cultural, llega a Mendoza con una grilla que promete cautivar a todos los públicos. Durante la segunda quincena de noviembre y diciembre , la provincia se enciende con propuestas de teatro , humor, y, sobre todo, shows en vivo, ideales para compartir entre amigos, en pareja o en familia.

“ES HORA DE HABLAR” llega al Teatro El Círculo el próximo jueves 20 de noviembre a las 22 horas. Con miles de seguidores en redes sociales y una comunidad que crece día a día, Sofía Calvo da el salto del mundo digital al teatro con Es hora de hablar, donde nos invita a reflexionar, reírnos y reconocernos en aquello que todos sentimos , pero pocas veces decimos.

En Es hora de hablar, la psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Con su estilo directo, empático y descontracturado, Sofía aborda temas como la autoexigencia, los vínculos, la ansiedad y el miedo a mostrarnos vulnerables, invitando al público a reírse y reflexionar a la vez.

Tras 10 funciones con localidades agotadas en el Teatro Premier, donde conquistó al público porteño con una propuesta única: un espacio donde el humor, la reflexión y la emoción se encuentran para poner en palabras lo que todos sentimos, "Es hora de hablar" ¡Sale a la ruta! Y llega a Mendoza! Las entradas se consiguen en EntradaWeb.

El viernes 21 de noviembre, a las 21 h en el Teatro El Círculo llega Selci Vs Maverick. Con más de 20 años de experiencia, Guillermo Selci, uno de los comediantes y docentes más respetados en el ámbito del stand up, camina en este show por los lados más oscuros y ácidos del humor.

Por su parte, el martes 25 de noviembre al Teatro El Círculo a las 21 h, llegará La Sole “El precio de la alcurnia”, una obra donde una mujer de 55 años, de clase social alta Chilena, casada y con dos hijos, despierta muy ansiosa porque va a grabar un video para participar en un concurso de cocina.

Todo se complica cuando se da cuenta de que Norma, su empleada, la ha abandonado. Soledad tendrá que hacer las cosas de la casa por sí misma durante un rato, mientras tendrá que enfrentarse a sus mayores miedos.

Un monólogo cómico escrito y protagonizado por Paloma Larraín, donde desnuda a su controversial y querido personaje “La Sole”. Mostrando así el patetismo y las aspiraciones de el arribismo Chileno. Para reír, pillarse a uno mismo y llorar. Las entradas se pueden adquirir aquí.

El viernes 28 de noviembre, en el Teatro El Círculo, a las 21 h se presenta "Metanoia" de Agustina Aguilar. Metanoia es un show de stand up que expone fracasos, vergüenzas y anécdotas con una mirada irónica sobre las vivencias de una persona que intenta encajar en un mundo incómodo y cambiante. Desde la educación Polimodal hasta la maternidad moderna, Agustina recorre su experiencia dándole protagonismo al humor por sobre todo.

La agenda jugosa continúa en diciembre

El viernes 5 de diciembre a las 21h llegan al Teatro Selectro Charo López y Noelia Custodio en “Qué olor”.

Noelia Custodio y Charo López, las carismáticas conductoras del programa radial “Qué olor”, continúan consolidándose como un fenómeno mediático en este 2025. Con su estilo único y un constante ida y vuelta con el público, han logrado captar la atención de miles de seguidores, cuyos recortes y momentos destacados del programa se viralizan rápidamente en redes sociales.

Impulsadas por este éxito, López y Custodio decidieron llevar su propuesta humorística y radial más allá, trasladándose al teatro, donde han cosechado un rotundo éxito con funciones a sala llena. Este año, además de en Gelatina, las podrás disfrutar en vivo en el Teatro Paseo La Plaza, donde prometen deleitar al público con su ingenio y humor característico. ¡No te lo pierdas! Las entradas se pueden adquirir aquí.

Magia y humor en un domingo

Para el domingo 7 de diciembre a las 20.30 h en el Teatro el Círculo, se presentará Magia mental y humor: la gira de Agustín Saitta por todo Cuyo tras ser premiado internacionalmente.

¿Puede alguien leer tu mente, hacerte reír y dejarte dudando de lo que es real?

Ese es el desafío que propone el mentalista Agustín Saitta con su exitoso espectáculo “Precuela de una Ilusión”. Esta función cierra su gira por San Juan, San Luis y Buenos Aires en un momento especial de su carrera. Recientemente, Saitta fue distinguido con el Premio de Plata en la categoría “Mental Wine Tour” del certamen Best of Wine Tourism – Mendoza, parte de la red internacional Great Wine Capitals, por su original propuesta de Magia y Vino en bodegas mendocinas.

Un show que rompe con lo tradicional “Precuela de una Ilusión” combina magia mental, humor y la participación activa del público en un espectáculo interactivo que rompe con los estereotipos clásicos de la magia. Durante más de una hora, los espectadores no sólo observan: se convierten en protagonistas de situaciones tan divertidas como inexplicables.

El espectáculo ya agotó localidades en escenarios como el Espacio Cultural Julio Le Parc, Teatro Quintanilla, la Nave Cultural y Taverna Culture Hall. Además, Saitta llevó su propuesta. Las entradas se pueden adquirir acá.

La AGENDA JUGOSA es una invitación abierta a dejarse llevar por el teatro y la magia en un clima de encuentro. adquirí tus entradas por EntradaWeb y disfrutá de algo inolvidable.