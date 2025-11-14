Conocé cómo quedaron los Latin Grammys 2025 y la lista completa de ganadores

Por Sitio Andino MuchoShow 14 de noviembre de 2025 - 09:10
En las últimas horas se llevó a cabo la
26ª edición de los en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En esta nota, te contamos en detalle Premios Grammy Latinos todos los ganadores por categoría y la lista completa.
Así quedaron los Latin Grammys 2025
El gran evento reunió a
lo más destacado de la música latina, celebrando la diversidad de género. Durante la ceremonia, se rindió homenaje a figuras icónicas como Raphael, nombrado Persona del Año, y se disfrutaron actuaciones de artistas como Karol G y Fuerza Regida.
Bad Bunny se destacó como el gran triunfador de la noche, llevándose cinco galardones. De igual manera,
el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso brilló con varias estatuillas, marcando un momento histórico en sus carreras.
Ca7riel & Paco Amoroso
Ca7riel & Paco Amoroso brillaron con cinco estatuillas en los Premios Grammy Latinos
A continuación, te presentamos la lista completa de ganadores:
Grabación del Año Baile Inolvidable, Bad Bunny DTmF”, Bad Bunny El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso Desastres Fabulosos, Jorge Drexler & Conociendo Rusia Lara, Zoe Gotusso Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G Cancionera, Natalia Lafourcade Ao Teu Lado, Liniker Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz - GANADOR Álbum del año Cosa Nuestra, Rauw Alejandro DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny - GANADOR Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso Raíces, Gloria Estefan Puñito De Yocahú, Vicente García Al romper la burbuja, Joaquina Cancionera, Natalia Lafourcade Palabra De To’s (Seca), Carín León Caju, Liniker En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz Canción del Año Baile Inolvidable, Bad Bunny (Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, compositores) Bogotá, Andres Cepeda, (Mauricio Rengifo & Andres Torres y Andrés Cepeda, compositores) Cancionera, Natalia Lafourcade, (Natalia Lafourcade, compositora) DtMF, Bad Bunny, (Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, y Bad Bunny, compositores) El Día Del Amigo, Ca7riel & Paco Amoroso (Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores) Otra Noche De Llorar, Mon Laferte, (Mon Laferte, compositora) Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz (Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose & Alejandro Sanz, compositores) Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G, (Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G compositores) - GANADORA #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso (Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores) Veludo Marrom, Liniker, (Liniker compositor) Mejor Nuevo Artista Alleh Annasofia Yerai Cortés Juliane Gamboa Camila Guevara Isadora Alex Luna Paloma Morphy - GANADORA Sued Nunes Ruzzi Mejor Álbum Pop Contemporáneo Cuarto Azul, Aitana Palacio, Elsa y Elmar Al romper la burbuja, Joaquina En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz - GANADOR Mejor Álbum Pop Tradicional Bogotá, Andrés Cepeda - GANADOR Cursi, Zoe Gotusso Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade Después De Los 30, Raquel Sofía Mejor Canción Pop Bogotá, Andres Cepeda, (Mauricio Rengifo & Andres Torres y Andrés Cepeda, compositores) El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso (Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores - GANADORES Querida Yo, Yami Safdie Featuring Camilo, (Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez & Yamila Safdie, compositores) Soltera, Shakira (Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, compositores) Te Quiero, Nicole Zignago (Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, compositores) Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina “Orión”, Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek “Ella Quiere Techno”, Imanbek & Taichu “Qqqq”, Ela Minus “Rulay En Dubai (Extended)”, Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin - GANADOR “Veneka”, Rawayana Featuring Akapellah - GANADOR Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana “Capaz (Merenguetón)”, Alleh, Yorghaki “DtMF”, Bad Bunny - GANADOR “De Maravisha”, Tokischa Featuring Nathy Peluso “La Plena – W Sound 05”, W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums “Roma”, Jay Wheeler Mejor Interpretación Reggaetón “Baja Pa’ Acá”, Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido “Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny - GANADOR “Dile A Él”, Nicky Jam “Brillar”, Lenny Tavárez “Reggaetón Malandro”, Yandel Featuring Tego Calderón Mejor Álbum de Música Urbana DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny - GANADOR Underwater, Farian Nicki, Nicki Nicole MPC (Música Popular Carioca), Papatinho Elyte, Yandel Mejor Canción de Rap/Hip Hop “El Favorito De Mami”, Big Soto Featuring Eladio Carrion “Fresh”, Trueno - GANADOR “Parriba”, Akapellah Featuring Trueno “Sudor y Tinta”, J Noa & Vakero “Thc”, Arcángel Mejor Canción Urbana “Cosas Pendientes”, Maluma “DtMF”, Bad Bunny - GANADOR “En La City”,Trueno Featuring Young Miko “LA MuDANZA”, Bad Bunny “Xq Eres Así”, Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso Mejor Álbum de Rock Legado, A.N.I.M.A.L Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi A TRES DÍAS DE LA TIERRA, Eruca Sativa Gigante, Leiva Novela, Fito Páez - GANADOR Mejor Canción de Rock “La Torre”, RENEE - COGANADORA “Legado”, A.N.I.M.A.L “Sale El Sol”, Fito Páez - GANADOR “TRNA”, Ali Stone “VOLARTE”, Eruca Sativa Mejor Álbum de Pop/Rock Vándalos, Bandalos Chinos Malhablado, Diamante Eléctrico Malcriado, Lasso El Último Día De Nuestras Vidas, Dani Martín Ya Es Mañana, Morat - GANADOR R, RENEE Mejor Canción Pop/Rock “Ángulo Muerto”, Leiva, songwriter (Leiva) “Desastres Fabulosos”, Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Conociendo Rusia) - GANADOR “Lucifer”, Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, songwriters (Lasso) “no llames lo mio nuestro”, Joaquina & Andry Kiddos, songwriters (Joaquina) “Tu Manera De Amar”, Julián Bernal & Debi Nova, songwriters (Debi Nova) “Un último vals”, Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, songwriters (Joaquín Sabina) Mejor Álbum de Música Alternativa PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR Bodhiria, Judeline TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia DAISY, Rusowsky Mejor Canción Alternativa “El Ritmo”, Salvador Colombo, compositor (Bandalos Chinos) “Joropo”, Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, compositores (Judeline) “Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia, compositores (Latin Mafia) “(Sola)”, Paloma Morphy, compositora (Paloma Morphy) “#Tetas”, Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez “Vibarco” & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso) - GANADOR Mejor Álbum de Salsa Big Swing, José Alberto “El Canario” Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - GANADOR Mira Como Vengo, Issac Delgado Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario Debut y Segunda Tanda, Vol. II Gilberto Santa Rosa Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato SON 30, Checo Acosta El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella - GANADOR De Amor Nadie Se Muere, Karen Lizarazo Baila Kolombia, Los Cumbia Stars La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa Mejor álbum de Merengue y/o Bachata El Más Completo, Alex Bueno Novato Apostador, Eddy Herrera - GANADOR Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada Mejor Álbum Tropical Tradicional Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1, Malena Burke & Meme Solís Raíces, Gloria Estefan - GANADORA Caminando Piango Piango, Orquesta Failde Mejor Álbum Tropical Contemporáneo Calidosa, Mike Bahía Puñito De Yocahú, Vicente García - GANADOR Ilusión Óptica, Pedrito Martínez Bingo, Alain Pérez Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria Mejor Canción Tropical “Ahora O Nunca”, Juan José Hernandez, compositor (Gilberto Santa Rosa) “Cariñito”, Techy Fatule, compositor (Techy Fatule) “La Foto”, Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez, compositores (Luis Enrique) “Nunca Me Fui”, Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Rubén Blades) “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, compositores (Karol G) - GANADORA “Si Volviera Jesús”, Jorge Luis Piloto, compositor (Víctor Manuelle) “Venga Lo Que Venga”, Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro, compositores (Fonseca, Rawayana) Mejor Álbum Cantautor Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura El cuerpo después de todo, Valeria Castro Cancionera, Natalia Lafourcade - GANADORA Cosas Que Sorprenden A La Audiencia, Vivir Quintana Relatos, Ale Zéguer Mejor Canción Cantautor “aeropuerto”, Joaquina “Amarte sin que quieras irte”, Camilú “Cancionera”, Natalia Lafourcade - GANADORA “Como Un Pájaro”, Silvana Estrada “Quisqueya”, Vicente García Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi Mi Suerte Es Ser Mexicano, Pepe Aguilar Alma De Reyna 30 Aniversario, Mariachi Reyna De Los Ángeles ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal - GANADOR Mejor álbum de música banda 4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda - GANADOR 25 Aniversario (Deluxe), Luis Ángel “El Flaco” Edición Limitada, Banda Ms De Sergio Lizárraga Mejor Álbum de Música Tejana Imperfecto, Vol. 2, El Plan Yo No Te Perdí, Gabriella Reflexiones, Grupo Cultura El Siguiente Paso (Live Session), Marian y Mariel Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido - GANADOR 6, Juan Treviño Mejor Álbum de Música norteña El Plan & Manuel Alejandro, El Plan & Manuel Alejandro Pasado, Presente, Futuro, La Energía Norteña La Lotería, Los Tigres Del Norte - GANADORES “V1V0”, Alfredo Olivas Frente A Frente, Pesado Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea Mirada, Ivan Cornejo Leyenda, DannyLux Evolución, Grupo Firme Palabra De To’s (Seca), Carín León - GANADOR Incómodo, Tito Double P Mejor Canción Regional Mexicana “Hecha Pa’ Mí”, Grupo Frontera “La Lotería”, Los Tigres Del Norte - GANADORES “Me Jalo”, Fuerza Regida, Grupo Frontera “¿Seguimos o No?”, Lupita Infante “Si Tú Me Vieras”, Carín León, Maluma “Tierra Trágame”, Kakalo, Carín León Mejor Álbum Instrumental Alma En Cuba, Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis Saga, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática Ida e Volta, Yamandu Costa Havana Meets Harlem, Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán Y El Canto De Todas, Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic - GANADOR Mejor Álbum Folclórico Conjuros, Susana Baca Joropango, Kerreke, Daniela Padrón - GANADORES Lentamente, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú Candombe, Julieta Rada #Anonimas&Resilientes, Voces del Bullerengue Mejor Álbum de Tango Colángelo… Tango, José Colángelo Piazzolla Para Orquesta Típica, Orquesta Típica Daniel Ruggiero Milonguín, Giovanni Parra Quinteto Shin-Urayasu, Richard Scofano, Alfredo Minetti La Inevitable Tentación De Ir A Contramano, Sexteto Fantasma En Vivo 20 Años, Tanghetto - GANADOR Mejor Álbum de Música Flamenca KM.0, Andrés Barrios Flamencas, Las Migas - GANADOR Azabache, Kiki Morente Sangre Sucia, Ángeles Toledano Mejor Canción de Raíces “Aguacero”, Luis Enrique, C4 Trío - GANADOR "Cómo Quisiera Quererte”, Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar “El Palomo y La Negra”, Natalia Lafourcade “Ella”, Anita Vergara, Tato Marenco) “Jardín del Paraíso”, Monsieur Periné Featuring Bejuco “Lo Que Le Pasó A Hawaii”, Bad Bunny Mejor Álbum de Jazz Latino/jazz Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC, Hamilton De Holanda - GANADOR La Fleur De Cayenne, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band Luces y Sombras, Iván “Melon” Lewis Trio Cuba & Beyond, Chucho Valdés & Royal Quartet Golden City, Miguel Zenón Mejor Álbum Cristiano (en español) Exaltado, Marco Barrientos La Novia, Christine D’clario Coritos Vol. 1, (Israel & New Breed) Aquí Estamos, Marcos Vidal Legado, Marcos Witt - GANADOR Mejor Álbum Cristiano (en portugués) Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo), Ton Carfi Razão Da Esperança, Paloma Possi Onde Guardamos As Flores?, Resgate Memóri4s (Ao Vivo), Eli Soares - GANADOR A Maior Honra, Julliany Souza Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa No Escuro, Quem É Você?, Carol Biazin Fugacidade, Janeiro Caju, Liniker - GANADOR Maravilhosamente Bem, Julia Mestre Coisas Naturais, Marina Sena Mejor Álbum de Rock o música Alternativa en Lengua Portuguesa O Mundo Dá Voltas, Baianasystem - GANADOR Colinho, Maria Beraldo Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas, Tó Brandileone Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!, Djonga Big Buraco, Jadsa Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa “Só Quero Ver”, BK’ & Evinha “Demoro A Dormir”, Djonga Featuring Milton Nascimento “Caju”, Liniker - GANADOR “A Dança (Ao Vivo)”, Mc Hariel & Gilberto Gil “Barbie”, Mc Tuto Featuring Dj Glenner Mejor Álbum de Samba/Pagode Alcione, Alcione Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci, Marcelo D2 Pagode Da Mart’nália, Mart’nália Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo), Zeca Pagodinho Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres), Sorriso Maroto - GANADOR Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña Sentido, 5 A Seco Um Mar Pra Cada Um, Luedji Luna - GANADOR Pique, Dora Morelenbaum Divina Casca, Rachel Reis Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?, Rubel Mejor Álbum de Música Sertaneja Let’s Go Rodeo, Ana Castela José & Durval, Chitãozinho & Xororó - GANADORES Obrigado Deus, Léo Foguete Transcende (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado Do Velho Testamento, Tierry Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa Casa Coração, Joyce Alane Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco, Camané Universo De Paixão, Natascha Falcão Transespacial, Fitti Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - GANADOR Mejor Canción en Lengua Portuguesa “Maravilhosamente Bem”, Julia Mestre “Ouro De Tolo”, Marina Sena “Transe”, Zé Ibarra “Um Vento Passou Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon “Veludo Marrom”, Liniker - GANADOR Mejor Álbum de Música Infantil Los Nuevos Canticuentos, (Canticuentos, Coro de Ríogrande) - GANADORES Aventuras De Caramelo, Antonio Caramelo, Malibu Cenas Infantis, Palavra Cantada Buscapié, Luis Pescetti, Juan Quintero
Si te interesa el mundo del
espectáculo y querés mantenerte siempre informado sobre las últimas noticias, rumores y novedades de los programas, . hacé clic aquí y accedé a toda la información