14 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
De interés

Conocé cómo quedaron los Latin Grammys 2025 y la lista completa de ganadores

Descubrí todos los ganadores de la 26ª edición de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas y mirá la lista completa por categoría en esta nota.

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas se llevó a cabo la 26ª edición de los Premios Grammy Latinos en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En esta nota, te contamos en detalle todos los ganadores por categoría y la lista completa.

Así quedaron los Latin Grammys 2025

El gran evento reunió a lo más destacado de la música latina, celebrando la diversidad de género. Durante la ceremonia, se rindió homenaje a figuras icónicas como Raphael, nombrado Persona del Año, y se disfrutaron actuaciones de artistas como Karol G y Fuerza Regida.

Bad Bunny se destacó como el gran triunfador de la noche, llevándose cinco galardones. De igual manera, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso brilló con varias estatuillas, marcando un momento histórico en sus carreras.

Ca7riel & Paco Amoroso
Ca7riel & Paco Amoroso brillaron con cinco estatuillas en los Premios Grammy Latinos

Ca7riel & Paco Amoroso brillaron con cinco estatuillas en los Premios Grammy Latinos

A continuación, te presentamos la lista completa de ganadores:

Grabación del Año

  • Baile Inolvidable, Bad Bunny
  • DTmF”, Bad Bunny
  • El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso
  • #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Desastres Fabulosos, Jorge Drexler & Conociendo Rusia
  • Lara, Zoe Gotusso
  • Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G
  • Cancionera, Natalia Lafourcade
  • Ao Teu Lado, Liniker
  • Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz - GANADOR

Álbum del año

  • Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny - GANADOR
  • Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Raíces, Gloria Estefan
  • Puñito De Yocahú, Vicente García
  • Al romper la burbuja, Joaquina
  • Cancionera, Natalia Lafourcade
  • Palabra De To’s (Seca), Carín León
  • Caju, Liniker
  • En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose
  • ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Canción del Año

  • Baile Inolvidable, Bad Bunny (Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, compositores)
  • Bogotá, Andres Cepeda, (Mauricio Rengifo & Andres Torres y Andrés Cepeda, compositores)
  • Cancionera, Natalia Lafourcade, (Natalia Lafourcade, compositora)
  • DtMF, Bad Bunny, (Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, y Bad Bunny, compositores)
  • El Día Del Amigo, Ca7riel & Paco Amoroso (Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores)
  • Otra Noche De Llorar, Mon Laferte, (Mon Laferte, compositora)
  • Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz (Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose & Alejandro Sanz, compositores)
  • Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G, (Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G compositores) - GANADORA
  • #Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso (Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores)
  • Veludo Marrom, Liniker, (Liniker compositor)

Mejor Nuevo Artista

  • Alleh
  • Annasofia
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morphy - GANADORA
  • Sued Nunes
  • Ruzzi

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

  • Cuarto Azul, Aitana
  • Palacio, Elsa y Elmar
  • Al romper la burbuja, Joaquina
  • En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose
  • ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz - GANADOR

Mejor Álbum Pop Tradicional

  • Bogotá, Andrés Cepeda - GANADOR
  • Cursi, Zoe Gotusso
  • Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy
  • Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade
  • Después De Los 30, Raquel Sofía

Mejor Canción Pop

  • Bogotá, Andres Cepeda, (Mauricio Rengifo & Andres Torres y Andrés Cepeda, compositores)
  • El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso (Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores - GANADORES
  • Querida Yo, Yami Safdie Featuring Camilo, (Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez & Yamila Safdie, compositores)
  • Soltera, Shakira (Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, compositores)
  • Te Quiero, Nicole Zignago (Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, compositores)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

  • “Orión”, Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek
  • “Ella Quiere Techno”, Imanbek & Taichu
  • “Qqqq”, Ela Minus
  • “Rulay En Dubai (Extended)”, Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin - GANADOR
  • “Veneka”, Rawayana Featuring Akapellah - GANADOR

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

  • “Capaz (Merenguetón)”, Alleh, Yorghaki
  • “DtMF”, Bad Bunny - GANADOR
  • “De Maravisha”, Tokischa Featuring Nathy Peluso
  • “La Plena – W Sound 05”, W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
  • “Roma”, Jay Wheeler

Mejor Interpretación Reggaetón

  • “Baja Pa’ Acá”, Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
  • “Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny - GANADOR
  • “Dile A Él”, Nicky Jam
  • “Brillar”, Lenny Tavárez
  • “Reggaetón Malandro”, Yandel Featuring Tego Calderón

Mejor Álbum de Música Urbana

  • DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny - GANADOR
  • Underwater, Farian
  • Nicki, Nicki Nicole
  • MPC (Música Popular Carioca), Papatinho
  • Elyte, Yandel

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

  • “El Favorito De Mami”, Big Soto Featuring Eladio Carrion
  • “Fresh”, Trueno - GANADOR
  • “Parriba”, Akapellah Featuring Trueno
  • “Sudor y Tinta”, J Noa & Vakero
  • “Thc”, Arcángel

Mejor Canción Urbana

  • “Cosas Pendientes”, Maluma
  • “DtMF”, Bad Bunny - GANADOR
  • “En La City”,Trueno Featuring Young Miko
  • “LA MuDANZA”, Bad Bunny
  • “Xq Eres Así”, Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso

Mejor Álbum de Rock

  • Legado, A.N.I.M.A.L
  • Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi
  • A TRES DÍAS DE LA TIERRA, Eruca Sativa
  • Gigante, Leiva
  • Novela, Fito Páez - GANADOR

Mejor Canción de Rock

  • “La Torre”, RENEE - COGANADORA
  • “Legado”, A.N.I.M.A.L
  • “Sale El Sol”, Fito Páez - GANADOR
  • “TRNA”, Ali Stone
  • “VOLARTE”, Eruca Sativa

Mejor Álbum de Pop/Rock

  • Vándalos, Bandalos Chinos
  • Malhablado, Diamante Eléctrico
  • Malcriado, Lasso
  • El Último Día De Nuestras Vidas, Dani Martín
  • Ya Es Mañana, Morat - GANADOR
  • R, RENEE

Mejor Canción Pop/Rock

  • “Ángulo Muerto”, Leiva, songwriter (Leiva)
  • “Desastres Fabulosos”, Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Conociendo Rusia) - GANADOR
  • “Lucifer”, Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, songwriters (Lasso)
  • “no llames lo mio nuestro”, Joaquina & Andry Kiddos, songwriters (Joaquina)
  • “Tu Manera De Amar”, Julián Bernal & Debi Nova, songwriters (Debi Nova)
  • “Un último vals”, Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, songwriters (Joaquín Sabina)

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi
  • Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR
  • Bodhiria, Judeline
  • TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia
  • DAISY, Rusowsky

Mejor Canción Alternativa

  • “El Ritmo”, Salvador Colombo, compositor (Bandalos Chinos)
  • “Joropo”, Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, compositores (Judeline)
  • “Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia, compositores (Latin Mafia)
  • “(Sola)”, Paloma Morphy, compositora (Paloma Morphy)
  • “#Tetas”, Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez “Vibarco” & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso) - GANADOR

Mejor Álbum de Salsa

  • Big Swing, José Alberto “El Canario”
  • Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - GANADOR
  • Mira Como Vengo, Issac Delgado
  • Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. II Gilberto Santa Rosa

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

  • SON 30, Checo Acosta
  • El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella - GANADOR
  • De Amor Nadie Se Muere, Karen Lizarazo
  • Baila Kolombia, Los Cumbia Stars
  • La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor álbum de Merengue y/o Bachata

  • El Más Completo, Alex Bueno
  • Novato Apostador, Eddy Herrera - GANADOR
  • Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada

Mejor Álbum Tropical Tradicional

  • Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1, Malena Burke & Meme Solís
  • Raíces, Gloria Estefan - GANADORA
  • Caminando Piango Piango, Orquesta Failde

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

  • Calidosa, Mike Bahía
  • Puñito De Yocahú, Vicente García - GANADOR
  • Ilusión Óptica, Pedrito Martínez
  • Bingo, Alain Pérez
  • Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria

Mejor Canción Tropical

  • “Ahora O Nunca”, Juan José Hernandez, compositor (Gilberto Santa Rosa)
  • “Cariñito”, Techy Fatule, compositor (Techy Fatule)
  • “La Foto”, Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez, compositores (Luis Enrique)
  • “Nunca Me Fui”, Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Rubén Blades)
  • “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, compositores (Karol G) - GANADORA
  • “Si Volviera Jesús”, Jorge Luis Piloto, compositor (Víctor Manuelle)
  • “Venga Lo Que Venga”, Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro, compositores (Fonseca, Rawayana)

Mejor Álbum Cantautor

  • Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura
  • El cuerpo después de todo, Valeria Castro
  • Cancionera, Natalia Lafourcade - GANADORA
  • Cosas Que Sorprenden A La Audiencia, Vivir Quintana
  • Relatos, Ale Zéguer

Mejor Canción Cantautor

  • “aeropuerto”, Joaquina
  • “Amarte sin que quieras irte”, Camilú
  • “Cancionera”, Natalia Lafourcade - GANADORA
  • “Como Un Pájaro”, Silvana Estrada
  • “Quisqueya”, Vicente García

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

  • Mi Suerte Es Ser Mexicano, Pepe Aguilar
  • Alma De Reyna 30 Aniversario, Mariachi Reyna De Los Ángeles
  • ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal - GANADOR

Mejor álbum de música banda

  • 4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda - GANADOR
  • 25 Aniversario (Deluxe), Luis Ángel “El Flaco”
  • Edición Limitada, Banda Ms De Sergio Lizárraga

Mejor Álbum de Música Tejana

  • Imperfecto, Vol. 2, El Plan
  • Yo No Te Perdí, Gabriella
  • Reflexiones, Grupo Cultura
  • El Siguiente Paso (Live Session), Marian y Mariel
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido - GANADOR
  • 6, Juan Treviño

Mejor Álbum de Música norteña

  • El Plan & Manuel Alejandro, El Plan & Manuel Alejandro
  • Pasado, Presente, Futuro, La Energía Norteña
  • La Lotería, Los Tigres Del Norte - GANADORES
  • “V1V0”, Alfredo Olivas
  • Frente A Frente, Pesado

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

  • Mirada, Ivan Cornejo
  • Leyenda, DannyLux
  • Evolución, Grupo Firme
  • Palabra De To’s (Seca), Carín León - GANADOR
  • Incómodo, Tito Double P

Mejor Canción Regional Mexicana

  • “Hecha Pa’ Mí”, Grupo Frontera
  • “La Lotería”, Los Tigres Del Norte - GANADORES
  • “Me Jalo”, Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • “¿Seguimos o No?”, Lupita Infante
  • “Si Tú Me Vieras”, Carín León, Maluma
  • “Tierra Trágame”, Kakalo, Carín León

Mejor Álbum Instrumental

  • Alma En Cuba, Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis
  • Saga, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
  • Ida e Volta, Yamandu Costa
  • Havana Meets Harlem, Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
  • Y El Canto De Todas, Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic - GANADOR

Mejor Álbum Folclórico

  • Conjuros, Susana Baca
  • Joropango, Kerreke, Daniela Padrón - GANADORES
  • Lentamente, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú
  • Candombe, Julieta Rada
  • #Anonimas&Resilientes, Voces del Bullerengue

Mejor Álbum de Tango

  • Colángelo… Tango, José Colángelo
  • Piazzolla Para Orquesta Típica, Orquesta Típica Daniel Ruggiero
  • Milonguín, Giovanni Parra Quinteto
  • Shin-Urayasu, Richard Scofano, Alfredo Minetti
  • La Inevitable Tentación De Ir A Contramano, Sexteto Fantasma
  • En Vivo 20 Años, Tanghetto - GANADOR

Mejor Álbum de Música Flamenca

  • KM.0, Andrés Barrios
  • Flamencas, Las Migas - GANADOR
  • Azabache, Kiki Morente
  • Sangre Sucia, Ángeles Toledano

Mejor Canción de Raíces

  • “Aguacero”, Luis Enrique, C4 Trío - GANADOR
  • "Cómo Quisiera Quererte”, Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar
  • “El Palomo y La Negra”, Natalia Lafourcade
  • “Ella”, Anita Vergara, Tato Marenco)
  • “Jardín del Paraíso”, Monsieur Periné Featuring Bejuco
  • “Lo Que Le Pasó A Hawaii”, Bad Bunny

Mejor Álbum de Jazz Latino/jazz

  • Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC, Hamilton De Holanda - GANADOR
  • La Fleur De Cayenne, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band
  • Luces y Sombras, Iván “Melon” Lewis Trio
  • Cuba & Beyond, Chucho Valdés & Royal Quartet
  • Golden City, Miguel Zenón

Mejor Álbum Cristiano (en español)

  • Exaltado, Marco Barrientos
  • La Novia, Christine D’clario
  • Coritos Vol. 1, (Israel & New Breed)
  • Aquí Estamos, Marcos Vidal
  • Legado, Marcos Witt - GANADOR

Mejor Álbum Cristiano (en portugués)

  • Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo), Ton Carfi
  • Razão Da Esperança, Paloma Possi
  • Onde Guardamos As Flores?, Resgate
  • Memóri4s (Ao Vivo), Eli Soares - GANADOR
  • A Maior Honra, Julliany Souza

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

  • No Escuro, Quem É Você?, Carol Biazin
  • Fugacidade, Janeiro
  • Caju, Liniker - GANADOR
  • Maravilhosamente Bem, Julia Mestre
  • Coisas Naturais, Marina Sena

Mejor Álbum de Rock o música Alternativa en Lengua Portuguesa

  • O Mundo Dá Voltas, Baianasystem - GANADOR
  • Colinho, Maria Beraldo
  • Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas, Tó Brandileone
  • Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!, Djonga
  • Big Buraco, Jadsa

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

  • “Só Quero Ver”, BK’ & Evinha
  • “Demoro A Dormir”, Djonga Featuring Milton Nascimento
  • “Caju”, Liniker - GANADOR
  • “A Dança (Ao Vivo)”, Mc Hariel & Gilberto Gil
  • “Barbie”, Mc Tuto Featuring Dj Glenner

Mejor Álbum de Samba/Pagode

  • Alcione, Alcione
  • Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci, Marcelo D2
  • Pagode Da Mart’nália, Mart’nália
  • Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo), Zeca Pagodinho
  • Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres), Sorriso Maroto - GANADOR

Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña

  • Sentido, 5 A Seco
  • Um Mar Pra Cada Um, Luedji Luna - GANADOR
  • Pique, Dora Morelenbaum
  • Divina Casca, Rachel Reis
  • Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?, Rubel

Mejor Álbum de Música Sertaneja

  • Let’s Go Rodeo, Ana Castela
  • José & Durval, Chitãozinho & Xororó - GANADORES
  • Obrigado Deus, Léo Foguete
  • Transcende (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado
  • Do Velho Testamento, Tierry

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

  • Casa Coração, Joyce Alane
  • Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco, Camané
  • Universo De Paixão, Natascha Falcão
  • Transespacial, Fitti
  • Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - GANADOR

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

  • “Maravilhosamente Bem”, Julia Mestre
  • “Ouro De Tolo”, Marina Sena
  • “Transe”, Zé Ibarra
  • “Um Vento Passou Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
  • “Veludo Marrom”, Liniker - GANADOR

Mejor Álbum de Música Infantil

  • Los Nuevos Canticuentos, (Canticuentos, Coro de Ríogrande) - GANADORES
  • Aventuras De Caramelo, Antonio Caramelo, Malibu
  • Cenas Infantis, Palavra Cantada
  • Buscapié, Luis Pescetti, Juan Quintero

Si te interesa el mundo del espectáculo y querés mantenerte siempre informado sobre las últimas noticias, rumores y novedades de los programas, hacé clic aquí y accedé a toda la información.

