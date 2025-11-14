Conocé cómo quedaron los Latin Grammys 2025 y la lista completa de ganadores

En las últimas horas se llevó a cabo la 26ª edición de los Premios Grammy Latinos en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En esta nota, te contamos en detalle todos los ganadores por categoría y la lista completa.

Así quedaron los Latin Grammys 2025 El gran evento reunió a lo más destacado de la música latina, celebrando la diversidad de género. Durante la ceremonia, se rindió homenaje a figuras icónicas como Raphael, nombrado Persona del Año, y se disfrutaron actuaciones de artistas como Karol G y Fuerza Regida.

Bad Bunny se destacó como el gran triunfador de la noche, llevándose cinco galardones. De igual manera, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso brilló con varias estatuillas, marcando un momento histórico en sus carreras.

Ca7riel & Paco Amoroso Ca7riel & Paco Amoroso brillaron con cinco estatuillas en los Premios Grammy Latinos A continuación, te presentamos la lista completa de ganadores:

Grabación del Año Baile Inolvidable, Bad Bunny

DTmF”, Bad Bunny

El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso

#Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso

Desastres Fabulosos, Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lara, Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G

Cancionera, Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado, Liniker

Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz - GANADOR Álbum del año Cosa Nuestra, Rauw Alejandro

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny - GANADOR

Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces, Gloria Estefan

Puñito De Yocahú, Vicente García

Al romper la burbuja, Joaquina

Cancionera, Natalia Lafourcade

Palabra De To’s (Seca), Carín León

Caju, Liniker

En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz Canción del Año Baile Inolvidable, Bad Bunny (Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, compositores)

Bogotá, Andres Cepeda, (Mauricio Rengifo & Andres Torres y Andrés Cepeda, compositores)

Cancionera, Natalia Lafourcade, (Natalia Lafourcade, compositora)

DtMF, Bad Bunny, (Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, y Bad Bunny, compositores)

El Día Del Amigo, Ca7riel & Paco Amoroso (Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores)

Otra Noche De Llorar, Mon Laferte, (Mon Laferte, compositora)

Palmeras En El Jardín, Alejandro Sanz (Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose & Alejandro Sanz, compositores)

Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G, (Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G compositores) - GANADORA

#Tetas, CA7RIEL & Paco Amoroso (Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores)

Veludo Marrom, Liniker, (Liniker compositor) Mejor Nuevo Artista Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy - GANADORA

Sued Nunes

Ruzzi Mejor Álbum Pop Contemporáneo Cuarto Azul, Aitana

Palacio, Elsa y Elmar

Al romper la burbuja, Joaquina

En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose

¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz - GANADOR Mejor Álbum Pop Tradicional Bogotá, Andrés Cepeda - GANADOR

Cursi, Zoe Gotusso

Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade

Después De Los 30, Raquel Sofía Mejor Canción Pop Bogotá, Andres Cepeda, (Mauricio Rengifo & Andres Torres y Andrés Cepeda, compositores)

El Día Del Amigo, CA7RIEL & Paco Amoroso (Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores - GANADORES

Querida Yo, Yami Safdie Featuring Camilo, (Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez & Yamila Safdie, compositores)

Soltera, Shakira (Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, compositores)

Te Quiero, Nicole Zignago (Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, compositores) Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina “Orión”, Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek

“Ella Quiere Techno”, Imanbek & Taichu

“Qqqq”, Ela Minus

“Rulay En Dubai (Extended)”, Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin - GANADOR

“Veneka”, Rawayana Featuring Akapellah - GANADOR Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana “Capaz (Merenguetón)”, Alleh, Yorghaki

“DtMF”, Bad Bunny - GANADOR

“De Maravisha”, Tokischa Featuring Nathy Peluso

“La Plena – W Sound 05”, W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

“Roma”, Jay Wheeler Mejor Interpretación Reggaetón “Baja Pa’ Acá”, Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

“Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny - GANADOR

“Dile A Él”, Nicky Jam

“Brillar”, Lenny Tavárez

“Reggaetón Malandro”, Yandel Featuring Tego Calderón Mejor Álbum de Música Urbana DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny - GANADOR

Underwater, Farian

Nicki, Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca), Papatinho

Elyte, Yandel Mejor Canción de Rap/Hip Hop “El Favorito De Mami”, Big Soto Featuring Eladio Carrion

“Fresh”, Trueno - GANADOR

“Parriba”, Akapellah Featuring Trueno

“Sudor y Tinta”, J Noa & Vakero

“Thc”, Arcángel Mejor Canción Urbana “Cosas Pendientes”, Maluma

“DtMF”, Bad Bunny - GANADOR

“En La City”,Trueno Featuring Young Miko

“LA MuDANZA”, Bad Bunny

“Xq Eres Así”, Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso Mejor Álbum de Rock Legado, A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi

A TRES DÍAS DE LA TIERRA, Eruca Sativa

Gigante, Leiva

Novela, Fito Páez - GANADOR Mejor Canción de Rock “La Torre”, RENEE - COGANADORA

“Legado”, A.N.I.M.A.L

“Sale El Sol”, Fito Páez - GANADOR

“TRNA”, Ali Stone

“VOLARTE”, Eruca Sativa Mejor Álbum de Pop/Rock Vándalos, Bandalos Chinos

Malhablado, Diamante Eléctrico

Malcriado, Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas, Dani Martín

Ya Es Mañana, Morat - GANADOR

R, RENEE Mejor Canción Pop/Rock “Ángulo Muerto”, Leiva, songwriter (Leiva)

“Desastres Fabulosos”, Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Conociendo Rusia) - GANADOR

“Lucifer”, Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, songwriters (Lasso)

“no llames lo mio nuestro”, Joaquina & Andry Kiddos, songwriters (Joaquina)

“Tu Manera De Amar”, Julián Bernal & Debi Nova, songwriters (Debi Nova)

“Un último vals”, Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, songwriters (Joaquín Sabina) Mejor Álbum de Música Alternativa PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi

Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso - GANADOR

Bodhiria, Judeline

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia

DAISY, Rusowsky Mejor Canción Alternativa “El Ritmo”, Salvador Colombo, compositor (Bandalos Chinos)

“Joropo”, Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, compositores (Judeline)

“Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia, compositores (Latin Mafia)

“(Sola)”, Paloma Morphy, compositora (Paloma Morphy)

“#Tetas”, Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez “Vibarco” & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso) - GANADOR Mejor Álbum de Salsa Big Swing, José Alberto “El Canario”

Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - GANADOR

Mira Como Vengo, Issac Delgado

Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario

Debut y Segunda Tanda, Vol. II Gilberto Santa Rosa Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato SON 30, Checo Acosta

El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella - GANADOR

De Amor Nadie Se Muere, Karen Lizarazo

Baila Kolombia, Los Cumbia Stars

La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa Mejor álbum de Merengue y/o Bachata El Más Completo, Alex Bueno

Novato Apostador, Eddy Herrera - GANADOR

Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada Mejor Álbum Tropical Tradicional Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1, Malena Burke & Meme Solís

Raíces, Gloria Estefan - GANADORA

Caminando Piango Piango, Orquesta Failde Mejor Álbum Tropical Contemporáneo Calidosa, Mike Bahía

Puñito De Yocahú, Vicente García - GANADOR

Ilusión Óptica, Pedrito Martínez

Bingo, Alain Pérez

Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria Mejor Canción Tropical “Ahora O Nunca”, Juan José Hernandez, compositor (Gilberto Santa Rosa)

“Cariñito”, Techy Fatule, compositor (Techy Fatule)

“La Foto”, Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez, compositores (Luis Enrique)

“Nunca Me Fui”, Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Rubén Blades)

“Si Antes Te Hubiera Conocido”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, compositores (Karol G) - GANADORA

“Si Volviera Jesús”, Jorge Luis Piloto, compositor (Víctor Manuelle)

“Venga Lo Que Venga”, Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro, compositores (Fonseca, Rawayana) Mejor Álbum Cantautor Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura

El cuerpo después de todo, Valeria Castro

Cancionera, Natalia Lafourcade - GANADORA

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia, Vivir Quintana

Relatos, Ale Zéguer Mejor Canción Cantautor “aeropuerto”, Joaquina

“Amarte sin que quieras irte”, Camilú

“Cancionera”, Natalia Lafourcade - GANADORA

“Como Un Pájaro”, Silvana Estrada

“Quisqueya”, Vicente García Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi Mi Suerte Es Ser Mexicano, Pepe Aguilar

Alma De Reyna 30 Aniversario, Mariachi Reyna De Los Ángeles

¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal - GANADOR Mejor álbum de música banda 4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda - GANADOR

25 Aniversario (Deluxe), Luis Ángel “El Flaco”

Edición Limitada, Banda Ms De Sergio Lizárraga Mejor Álbum de Música Tejana Imperfecto, Vol. 2, El Plan

Yo No Te Perdí, Gabriella

Reflexiones, Grupo Cultura

El Siguiente Paso (Live Session), Marian y Mariel

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido - GANADOR

6, Juan Treviño Mejor Álbum de Música norteña El Plan & Manuel Alejandro, El Plan & Manuel Alejandro

Pasado, Presente, Futuro, La Energía Norteña

La Lotería, Los Tigres Del Norte - GANADORES

“V1V0”, Alfredo Olivas

Frente A Frente, Pesado Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea Mirada, Ivan Cornejo

Leyenda, DannyLux

Evolución, Grupo Firme

Palabra De To’s (Seca), Carín León - GANADOR

Incómodo, Tito Double P Mejor Canción Regional Mexicana “Hecha Pa’ Mí”, Grupo Frontera

“La Lotería”, Los Tigres Del Norte - GANADORES

“Me Jalo”, Fuerza Regida, Grupo Frontera

“¿Seguimos o No?”, Lupita Infante

“Si Tú Me Vieras”, Carín León, Maluma

“Tierra Trágame”, Kakalo, Carín León Mejor Álbum Instrumental Alma En Cuba, Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis

Saga, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Ida e Volta, Yamandu Costa

Havana Meets Harlem, Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán

Y El Canto De Todas, Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic - GANADOR Mejor Álbum Folclórico Conjuros, Susana Baca

Joropango, Kerreke, Daniela Padrón - GANADORES

Lentamente, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú

Candombe, Julieta Rada

#Anonimas&Resilientes, Voces del Bullerengue Mejor Álbum de Tango Colángelo… Tango, José Colángelo

Piazzolla Para Orquesta Típica, Orquesta Típica Daniel Ruggiero

Milonguín, Giovanni Parra Quinteto

Shin-Urayasu, Richard Scofano, Alfredo Minetti

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano, Sexteto Fantasma

En Vivo 20 Años, Tanghetto - GANADOR Mejor Álbum de Música Flamenca KM.0, Andrés Barrios

Flamencas, Las Migas - GANADOR

Azabache, Kiki Morente

Sangre Sucia, Ángeles Toledano Mejor Canción de Raíces “Aguacero”, Luis Enrique, C4 Trío - GANADOR

"Cómo Quisiera Quererte”, Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar

“El Palomo y La Negra”, Natalia Lafourcade

“Ella”, Anita Vergara, Tato Marenco)

“Jardín del Paraíso”, Monsieur Periné Featuring Bejuco

“Lo Que Le Pasó A Hawaii”, Bad Bunny Mejor Álbum de Jazz Latino/jazz Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC, Hamilton De Holanda - GANADOR

La Fleur De Cayenne, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band

Luces y Sombras, Iván “Melon” Lewis Trio

Cuba & Beyond, Chucho Valdés & Royal Quartet

Golden City, Miguel Zenón Mejor Álbum Cristiano (en español) Exaltado, Marco Barrientos

La Novia, Christine D’clario

Coritos Vol. 1, (Israel & New Breed)

Aquí Estamos, Marcos Vidal

Legado, Marcos Witt - GANADOR Mejor Álbum Cristiano (en portugués) Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo), Ton Carfi

Razão Da Esperança, Paloma Possi

Onde Guardamos As Flores?, Resgate

Memóri4s (Ao Vivo), Eli Soares - GANADOR

A Maior Honra, Julliany Souza Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa No Escuro, Quem É Você?, Carol Biazin

Fugacidade, Janeiro

Caju, Liniker - GANADOR

Maravilhosamente Bem, Julia Mestre

Coisas Naturais, Marina Sena Mejor Álbum de Rock o música Alternativa en Lengua Portuguesa O Mundo Dá Voltas, Baianasystem - GANADOR

Colinho, Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas, Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!, Djonga

Big Buraco, Jadsa Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa “Só Quero Ver”, BK’ & Evinha

“Demoro A Dormir”, Djonga Featuring Milton Nascimento

“Caju”, Liniker - GANADOR

“A Dança (Ao Vivo)”, Mc Hariel & Gilberto Gil

“Barbie”, Mc Tuto Featuring Dj Glenner Mejor Álbum de Samba/Pagode Alcione, Alcione

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci, Marcelo D2

Pagode Da Mart’nália, Mart’nália

Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo), Zeca Pagodinho

Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres), Sorriso Maroto - GANADOR Mejor Álbum Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña Sentido, 5 A Seco

Um Mar Pra Cada Um, Luedji Luna - GANADOR

Pique, Dora Morelenbaum

Divina Casca, Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?, Rubel Mejor Álbum de Música Sertaneja Let’s Go Rodeo, Ana Castela

José & Durval, Chitãozinho & Xororó - GANADORES

Obrigado Deus, Léo Foguete

Transcende (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado

Do Velho Testamento, Tierry Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa Casa Coração, Joyce Alane

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco, Camané

Universo De Paixão, Natascha Falcão

Transespacial, Fitti

Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - GANADOR Mejor Canción en Lengua Portuguesa “Maravilhosamente Bem”, Julia Mestre

“Ouro De Tolo”, Marina Sena

“Transe”, Zé Ibarra

“Um Vento Passou Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon

“Veludo Marrom”, Liniker - GANADOR Mejor Álbum de Música Infantil Los Nuevos Canticuentos, (Canticuentos, Coro de Ríogrande) - GANADORES

Aventuras De Caramelo, Antonio Caramelo, Malibu

Cenas Infantis, Palavra Cantada

