16 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Noche de lujo

Johnny Depp revolucionó Puerto Madero: dio un show inesperado y probó vinos de Mendoza

El protagonista "Piratas del Caribe" brindó un recital espontáneo en el Hotel Faena. La degustación de malbec mendocino completó una jornada que sorprendió a todos.

Improvisación, malbec y sorpresa: la noche porteña de Johnny Depp en el Faena.

Improvisación, malbec y sorpresa: la noche porteña de Johnny Depp en el Faena.

Foto: X / JerrieDepp
Por Sitio Andino MuchoShow

La noche porteña fue escenario de un momento singular con Johnny Depp como protagonista durante una cena privada en el Hotel Faena de Puerto Madero. El actor estadounidense, que se encuentra en el país para presentar su película “Modigliani, tres días en Montparnasse”, participó de una velada que combinó gastronomía, música y una atmósfera distendida entre un reducido grupo de invitados.

Una cena íntima en Puerto Madero

Depp llegó acompañado por Jorge “Corcho” Rodríguez y compartió la mesa en El Mercado, el restaurante del hotel. El encuentro se desarrolló en un espacio de iluminación tenue y decoración elegante. Entre los asistentes se encontraban figuras como Horacio Heguy, Daniela Urzi, Natalia Graciano, María Campos y Concepción Blaquier, quienes disfrutaron de un menú especialmente preparado para la ocasión.

Los vinos mendocinos que acompañaron la cena de Johnny Depp en Argentina

Según relataron presentes, el protagonista de “Piratas del Caribe” se mostró accesible y de excelente humor, tomándose fotografías con el personal del restaurante y conversando con los invitados. Uno de los momentos destacados de la cena fue la degustación de vinos del Valle de Uco, principalmente tintos de la cepa malbec, que acompañaron una carne servida casi bleu, el punto preferido del actor. También se destacó la presencia del Estiba Reservada 2016, uno de los íconos de la enología argentina.

johnny depp puerto madero argentina tocando guitarra
Junto a María Campos, Johnny Depp interpretó el clásico de Bob Dylan, "Knockin' On Heaven's Door".

Junto a María Campos, Johnny Depp interpretó el clásico de Bob Dylan, “Knockin’ On Heaven’s Door”.

Tras la cena, el grupo se trasladó a The Library Lounge, el espacio del Faena conocido por su ambiente íntimo y su música en vivo. Fue allí donde ocurrió el instante más recordado de la noche: un show musical improvisado encabezado por Depp y Rodríguez, quienes tomaron guitarras y comenzaron una interpretación espontánea. Pocos minutos después se sumó María Campos, dando voz al clásico de Bob Dylan, “Knockin’ On Heaven’s Door”.

La intervención musical generó un clima de sorpresa entre los asistentes y evidenció la pasión de Johnny Depp por la música, una faceta que mantiene activa paralelamente a su carrera cinematográfica. La actuación también marcó el cierre de una velada que combinó arte, gastronomía y cercanía con el público.

Durante su visita, el actor también presentó su filme en salas argentinas y participó de una masterclass en La Plata junto al actor italiano Ricardo Scamarcio. En ese encuentro, el municipio lo distinguió como “Visitante Ilustre”, uno de los hitos de su paso por el país.

